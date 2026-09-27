Qué evaluar antes de usar dulce de membrillo durante una carrera larga

Una investigación publicada en PLoS One identificó que el Cydonia oblonga concentra compuestos fenólicos y fibra soluble con propiedades funcionales aplicables a distintas fases del entrenamiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El dulce de membrillo puede ser una fuente casera de carbohidratos para corredores, pero no reemplaza de forma automática a un gel, una bebida deportiva o una barrita. En las tiradas largas, la elección depende de la duración, la intensidad, el clima, la cantidad de alimento que cada persona puede transportar y, sobre todo, la tolerancia digestiva, un aspecto que también aparece entre los mitos del running.

El punto de partida debe ser simple: el organismo necesita combustible cuando el ejercicio se prolonga y la alimentación previa no alcanza para sostener el esfuerzo. Las guías de nutrición deportiva recomiendan ajustar el consumo de carbohidratos a la duración y la exigencia de la actividad.

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En entrenamientos de más de una hora, una referencia habitual es ingerir entre 30 y 60 gramos de carbohidratos por hora, aunque la estrategia debe adaptarse a cada corredor. La Sociedad Internacional de Nutrición Deportiva advierte que la tolerancia intestinal, la intensidad y las condiciones ambientales modifican esas necesidades.

La cantidad de carbohidratos importa más que el formato

Geles, bebidas, gomitas, barritas y alimentos caseros pueden cumplir una función similar si aportan carbohidratos en una cantidad adecuada y se toleran bien. La diferencia es que los productos comerciales suelen informar con precisión sus gramos de carbohidratos, sodio y cafeína por porción. En una preparación doméstica, esos datos dependen de la receta.

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El dulce de membrillo contiene azúcares y puede resultar práctico por su consistencia, su tamaño y su facilidad para dividirlo en porciones. Sin embargo, no conviene asumir que dos trozos pequeños equivalen a un gel. Antes de incluirlo en una salida larga, hay que revisar la información nutricional del envase o calcular los ingredientes de una receta casera para saber cuántos gramos de carbohidratos aporta cada porción.

El membrillo ofrece distintos aportes nutricionales adaptados a la intensidad de cada entrenamiento mediante preparaciones frescas, en dulce o en compota. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una estrategia útil consiste en definir primero el objetivo horario y luego distribuirlo. Si una persona busca ingerir 30 gramos de carbohidratos por hora, debe saber cuánto aporta el dulce elegido y completar el resto con bebida deportiva, fruta, galletas saladas u otro alimento que haya probado antes. El objetivo no es comer por obligación, sino evitar que el abastecimiento quede librado a estimaciones imprecisas.

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El dulce de membrillo no aporta todo lo necesario

Durante carreras extensas, el combustible es solo una parte del plan. La pérdida de líquidos y sodio a través del sudor puede modificar el rendimiento y aumentar el riesgo de malestar, sobre todo con calor o humedad. El dulce de membrillo aporta principalmente carbohidratos, pero no reemplaza el agua ni una estrategia de hidratación.

Las recomendaciones para deportes de resistencia señalan que, en sesiones superiores a 60 minutos, el plan debe combinar carbohidratos, líquidos y, según el contexto, electrolitos.

Un documento de la British Dietetic Association indica que el consumo de carbohidratos durante el ejercicio puede mejorar el rendimiento cuando la actividad intensa supera una hora, aunque la necesidad final depende de las características de cada caso.

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El dulce de membrillo aporta carbohidratos, pero su utilidad durante o después del ejercicio depende de la duración y la intensidad del esfuerzo, y la recuperación requiere además otros nutrientes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tampoco debe confundirse un dulce de fruta con un producto de recuperación. Después de una carrera, los carbohidratos ayudan a reponer reservas energéticas, pero una comida posterior puede requerir además proteínas, líquidos y minerales. La composición depende de la carga realizada y del tiempo disponible hasta el próximo entrenamiento.

La fibra y las grasas pueden afectar la tolerancia

Una preparación casera con dulce de membrillo, avena y frutos secos puede resultar útil fuera del entrenamiento o antes de salir, pero no necesariamente durante una carrera. La avena aporta fibra, mientras que los frutos secos contienen grasas y proteínas, nutrientes valiosos en la alimentación diaria que, durante esfuerzos exigentes, pueden ralentizar el vaciamiento gástrico o favorecer molestias digestivas.

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El mismo criterio se aplica al membrillo fresco, la compota y otros alimentos con alto contenido de fibra. El fruto contiene pectina y compuestos fenólicos, pero eso no demuestra que prevenga trastornos digestivos, reduzca la inflamación muscular ni acelere la recuperación en corredores. La respuesta intestinal durante el ejercicio varía entre personas y también depende de factores como la cantidad ingerida, la intensidad, la temperatura y la hidratación.

Un estudio reciente publicado en PLOS One analizó una lámina de membrillo enriquecida con almendra. La incorporación de ese fruto seco elevó el contenido de proteínas, fibra y minerales, además de la actividad antioxidante medida en laboratorio.

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Sin embargo, la investigación no evaluó rendimiento, absorción de carbohidratos, molestias digestivas ni recuperación en deportistas. Sus resultados describen un desarrollo alimentario, pero no permiten presentar esa formulación como un combustible deportivo de eficacia comprobada.