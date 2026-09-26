Milei, Caputo y Kicillof en Nueva York: la mirada del financista argentino del “Grupo Varenike” que estuvo en todas las reuniones

Javier Timerman (Adrian Escandar)

Guardar

Este semana tuvo días movidos con argentinos en la Gran Manzana. La Asamblea de las Naciones Unidas congregó a mandatarios y ministros de todo el mundo. Y se dieron decenas de reuniones con distintos motivos.

Javier Timerman, fundador de AdCap Grupo Financiero, vivió en Nueva York muchos años, y ahora le tocó participar de buena parte de las reuniones que tuvieron a los máximos referentes de la política local como protagonistas en esa ciudad. Desde el presidente Javier Milei y el gobernador bonaerense Axel Kicillof, hasta el ministro de Economía Luis “Toto” Caputo, y también el presidente de Paraguay, Santiago Peña. Dos de esas reuniones fueron organizadas por el banco JP Morgan. En la primera habló Caputo y en la segunda habló Peña.

PUBLICIDAD

Timerman integra lo que, entre ellos e informalmente, se conoce como “Grupo Varenike”, por el predominio de “paisanos” de la colectividad judía entre sus integrantes. Es una conocida red de inversores y economistas argentinos que, cuando llega una autoridad, un funcionario o un gobernador comienza a cruzar información sobre la agenda de los visitantes. Y así se va poblando el auditorio. No es nueva: funciona desde mediados de la década de los ’90.

El presidente Javier Milei junto a los ministros Luis Caputo (Economía) y Pablo Quirno (Relaciones Exteriores) en Estados Unidos

“Fue una semana no solo fue económica, sino también política”, resumió Timerman. “Parte de la estrategia geopolítica de Argentina es ser parte del ecosistema de EEUU, país que dejó muy claro que están dispuestos a ayudar financieramente a sus socios. En términos económicos, el Gobierno buscó mostrar que están preparados. El principal mensaje que trataron de dejar es que entienden que puede haber volatilidad producto del año electoral y que están trabajando en un escudo financiero que les permita reducirla al mínimo”, agregó.

PUBLICIDAD

Timerman estuvo en un encuentro en el que habló Milei en el Economic Club que es un lugar en el que se congrega el establishment estadounidense. No son empresarios que tienen sí o sí un interés en Argentina porque tienen activos o inversiones. Son empresarios que le prestan atención al país de Messi y Milei.

El economista resumió cómo fue la asistencia a los encuentros con los argentinos: “Los que participaron son inversores o analistas en fondos que invierten en activos argentinos. Quieren entender qué está pasando, y esas reuniones les permite juntarse con gente y conocer sobre el presente y el futuro, porque esperan que digan qué van a hacer. Los asistentes interpretan lo que los dirigentes dicen o no dicen. O cómo lo dicen”.

PUBLICIDAD

Axel Kicillof en Nueva York

— ¿Cuál es la principal duda que le manifestaron los inversores a Caputo?

— Para los inversores, Milei, Caputo y el equipo económico generan confianza. Les gustaría que sigan. No hay un plan B para los inversores. Claro, preguntan: “Si la actividad económica no repunta, ¿no corren riesgo de perder las elecciones?”. El Gobierno responde: “No, la actividad económica está funcionando en ciertos sectores. Vamos a ganar en primera vuelta”. Y ahí se termina la interacción. Así, esa incertidumbre continúa: quieren que reelija, pero creen que la economía les hace pasar un mal trago.

— ¿Cree que se quedaron con ganas de más explicaciones?

— Algo se debe haber quedado con ganas de más. El Presidente y Caputo dicen: “No vamos a combatir el populismo con más populismo”. Los inversores creen que estimular un poco más la economía no es ser populista. Ahí queda, de vuelta, trabada la discusión. Pero me parece que los inversores le dan más crédito al Gobierno de lo que el Gobierno cree. Le dicen: “Ustedes ya hicieron los deberes. Ahora es momento de que este plan económico les haga ganar las elecciones. No no caminen tanto por el borde de la cornisa”.

PUBLICIDAD

Varenikes

Como se dijo, el “Grupo Verenike” no es nuevo. Se reunieron con varios presidentes como Carlos Menem, Fernando de la Rúa o Cristina Fernández de Kirchner y ministros de casi todos los gobiernos. Recuerdan con una sonrisa cuando Jorge Remes Lenicov, apenas asumió durante la presidencia de Eduardo Duhalde, llamó a los argentinos de Nueva York y les pidió una reunión en camino a Washington, donde viajó de urgencia a reunirse con el FMI. Remes Lenicov les pidió que fueran al aeropuerto JFK y en la escala de Nueva York a Washington se reunió con los argentinos que habían alquilaron una van para ir a reunirse con el ministro que había asumido en medio de la crisis.

A Remes Lenicov lo reemplazó Roberto Lavagna, en abril de 2002, y entonces el operativo camioneta se repitió y hubo una reunión con Lavagna en JFK. Aquella vez fue un poco más ríspido el intercambio de opiniones.

PUBLICIDAD

"El mundo financiero hoy no tiene alternativa a Milei", dice el fundador de AdCap

Timerman también escuchó al gobernador Kicillof hablar con inversionistas. El clima de esas reuniones suele ser cordial. Se toma café, se come algo y en este caso, el gobernador tomó mate. Cuando le consultaron si compartía el mate, el mandatario bonaerense dijo que sí, que compartía todo, e inmediatamente -con ironía- pidió que se olvidaran de esa propuesta porque lo iban a acusar de comunista.

La reunión con los bonaerenses fue en el Hotel Michelangelo donde se alojaba la delegación que había llegado de La Plata. Luego de una hora y cuarto de intercambio comenzó otra reunión en la que estuvieron empresarios con intereses en Argentina: el más notorio fue José Luis Manzano.

PUBLICIDAD

“Axel tuvo una agenda similar a la de Milei, en términos de que fue a hablar con el mundo financiero, con empresarios y también a crear una agenda donde pueda explicar sus posiciones geopolíticas. Tuvo la charla con inversores de una hora y cuarto, y similar con empresarios. Después habló en dos universidades. Una muy progresista, donde Cristina y Néstor, en 2003, inauguraron un Observatorio que sigue funcionando. Participó de un evento organizado por Zohran Mamdani, donde había invitados como Pedro Sánchez. Ahí explicó una visión más tercermundista de la geopolítica”, explicó Timerman.

— ¿Qué les dijo el gobernador a los inversores?

— Más que lo que dijo, importa lo que no dijo. No habló de revertir el RIGI, no habló de revisar el acuerdo con el Fondo. No digo que no lo piense, pero no habló de eso, no lo mencionó. No tiró ninguna bomba que podría haber tirado respecto de cosas que podría estar pensando, o que los inversores podrían creer que puede llegar a hacer. No habló del RIGI, pero dijo que él fue el que trajo al primer inversor a Vaca Muerta, que hizo el acuerdo con Chevron y que entiende la importancia de la inversión. Habló de que la provincia de Buenos Aires paga a pesar de las dificultades y en ningún momento mencionó la necesidad de rever contratos o compromisos. Eso fue un poco lo que transmitió, sin decir demasiado sobre lo que va a hacer. Cuando le preguntaron por sus tres primeras medidas como presidente se fue por la tangente.

PUBLICIDAD

— ¿Qué feeling le quedó a usted? ¿Alguno quedó mejor parado?

— No fue una competencia. Cada uno le habló a su audiencia. El inversor no va a decir: “Qué bien que estuvo Axel y qué mal que estuvo Milei”. Tampoco van a decir: “Axel fue un desastre”. Cada uno jugó un rol. Axel empezó tímidamente un diálogo, mostró que algo le preocupa que los inversores le crean. Es el inicio de algo que va a ser difícil y de largo recorrido. A Milei ya lo conocen, saben lo que hizo, lo que quiere hacer. Validan mucho de lo hecho, pero les preocupa que la economía no traccione lo suficiente como para que pueda reelegir.

PUBLICIDAD

— Con preocupaciones, el mundo financiero sigue eligiendo a Milei.

— El mundo financiero hoy no tiene alternativa a Milei. No creen que si la economía se deteriora más, entonces Axel es mejor. Van a seguir apoyando a Milei, salvo que surja alguien, otra alternativa, que hoy no sé cuál podría ser. No quieren que el Gobierno camine tan cerca de la cornisa, que se confíen tanto que ganan en primera vuelta mientras la economía no tracciona como ellos esperan.