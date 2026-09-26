Salud

Las tasas de accidente vascular cerebral casi se duplican en adultos jóvenes

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VIERNES, 25 de septiembre de 2026 (HealthDay News) -- El ictus es cada vez más común entre los adultos jóvenes.

Un gran estudio poblacional estadounidense que abarcó casi tres décadas encontró que las tasas de ictus entre adultos de 20 a 54 años casi se duplicaron.

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"Aunque tradicionalmente se ha considerado el ictus una enfermedad en adultos mayores, nuestros hallazgos muestran que el ictus es cada vez más común en adultos jóvenes", dijo la autora del estudio , la Dra. Emily Fisher , de la Universidad de Cincinnati.

"Al mismo tiempo", continuó en un comunicado de prensa, "más personas están sobreviviendo a estos ictus, lo que significa que más jóvenes adultos pueden estar viviendo con los efectos a largo plazo del ictus."

Para el estudio, los investigadores revisaron datos médicos de la región del Gran Cincinnati y el norte de Kentucky desde 1993 hasta 2020, identificando más de 2.000 ictus primerizos entre adultos jóvenes.

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La tasa general de ictus aumentó de unos 34 casos por cada 100.000 personas-año al principio a más de 62 en 2020. (Los años de persona son una medida que refleja el número de personas en un estudio y cuánto tiempo se observaron.)

El aumento se debió principalmente a los ictus isquémicos, que ocurren cuando se bloquea el flujo sanguíneo a una parte del cerebro.

Los investigadores también descubrieron que la hipertensión, la diabetes, la fibrilación auricular y el consumo de sustancias se hicieron más comunes entre adultos jóvenes que sufrieron ictus.

Por ejemplo, el consumo de sustancias aumentó de menos del 5% en 1993-1994 a aproximadamente el 40% en 2020. Gran parte de ese aumento fue el consumo de marihuana.

Pero el estudio no pudo determinar si estas tendencias explican el aumento de las tasas de ictus.

Al mismo tiempo, la tasa de mortalidad a los 30 días tras un ictus disminuyó ligeramente con el tiempo.

Y con más adultos jóvenes sobreviviendo, los autores señalaron que un número creciente podría estar viviendo con discapacidad a largo plazo.

"Nuestros hallazgos destacan la importancia de identificar y gestionar los factores de riesgo de ictus desde la edad adulta", dijo Fisher.

Añadió que se necesita más investigación para entender qué está impulsando estas tendencias y cómo revertirlas.

El estudio se publicó el 23 de septiembre en la revista Neurology.

Más información

La Asociación Americana de Ictus tiene más información sobre el ictus.

FUENTE: HealthDay TV, 25 de septiembre de 2026

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