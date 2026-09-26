Cómo la dieta MIND protege al cerebro del envejecimiento

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VIERNES, 25 de septiembre de 2026 (HealthDay News) -- Una dieta bien conocida para la salud cerebral parece prevenir el deterioro y la demencia protegiendo las arterias de la persona, según un nuevo estudio.

Las personas que siguieron la dieta MIND tenían vasos sanguíneos cerebrales más sanos, lo que contribuyó a un mayor tamaño cerebral y a una mejor función cognitiva, según informan los investigadores en la revista Alzheimer's & Dementia.

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"Uno de los hallazgos más llamativos fue que la relación seguía siendo significativa incluso teniendo en cuenta factores como la actividad física, el índice de masa corporal, la raza y las enfermedades vasculares", dijo el investigador principal Puja Agarwal, profesor asistente de medicina interna en la Universidad Rush de Chicago.

"Esto sugiere que la dieta puede tener un papel independiente en el apoyo a la salud cerebral", añadió en un comunicado de prensa.

Para el nuevo estudio, los investigadores pidieron a más de 700 personas mayores sin demencia conocida que rellenaran un cuestionario de dieta, se sometieran a una batería de pruebas cognitivas y realizaran una resonancia magnética cerebral.

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Como su nombre completo indica, la dieta MIND (Mediterranean-Dietary Approaches to Stop Hypertension Intervention for Neurodegenerative Disease) combina partes de otras dos dietas saludables bien conocidas, la mediterrácea y la dieta DASH.

La dieta MIND se centra en alimentos que protegen tanto la salud cerebral como cardíaca, según los investigadores. Enfatiza:

Comer más verduras de hoja verde Aumento del consumo de bayas Elegir cereales integrales, frutos secos, aceite de oliva, judías y legumbres Limitar los alimentos fritos Reducción del consumo de mantequilla Reducir el consumo de dulces, pasteles y carne roja procesada

Los resultados mostraron que las personas cuyos patrones alimenticios se parecían mucho a la dieta MIND obtuvieron mejores puntuaciones en pruebas cognitivas y cerebros más sanos.

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"Descubrimos que las personas que seguían más de cerca la dieta MIND, por sus siglas en inglés, tenían niveles más bajos de enfermedad de los pequeños vasos cerebrales y una estructura cerebral más saludable", dijo Agarwal. "Estos factores parecían ayudar a explicar por qué una mejor calidad de la dieta se asocia con una mejor función cognitiva."

Las personas que seguían la dieta MIND presentaban menos endurecimiento y estrechamiento de los pequeños vasos sanguíneos del cerebro, revelaron las resonancias magnéticas. También tenían cerebros más grandes y menos signos de cicatrices de sustancia blanca asociadas a la demencia.

"Este estudio ayuda a mostrar un posible mecanismo subyacente de cómo la dieta puede afectar al cerebro", dijo Agarwal. "Esto añade a un conjunto de pruebas que demuestra que la dieta no solo afecta a la salud general, sino también a la estructura y la salud vascular del cerebro."

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Los investigadores afirmaron que las personas pueden ayudar a su salud cerebral incluso si adoptan gradualmente partes de la dieta MIND.

"No es necesario que las personas cambien radicalmente de la noche a la mañana", dijo Agarwal. "Aumentar los alimentos recomendados en la dieta MIND, como las verduras de hoja verde y las bayas, mientras reduce alimentos como los fritos, la mantequilla y los pasteles, puede contribuir a una mejor salud cerebral a largo plazo."

Más información

La Cleveland Clinic tiene más información sobre la dieta MIND.

FUENTE: Rush University, comunicado de prensa, 22 de septiembre de 2026