Salud

El uso prolongado de ojotas puede modificar la marcha y causar molestias en los pies

Una podóloga recomienda evitar este calzado en tareas que demandan equilibrio, recorridos urbanos o muchas horas de actividad

Piernas de una persona con bermudas azules y ojotas sobre una acera de concreto con peatones al fondo.
La Cleveland Clinic advirtió que las ojotas sirven para trayectos breves, la pileta o los vestuarios, pero no para caminatas largas ni muchas horas de pie (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Un artículo de Cleveland Clinic que recoge las recomendaciones de la podóloga Georgeanne Botek volvió a poner el foco en las ojotas, un calzado frecuente en los días cálidos.

La especialista señaló que pueden servir para trayectos breves, la pileta o los vestuarios, pero que su escasa sujeción las vuelve poco adecuadas para caminatas largas o para pasar muchas horas de pie.

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La advertencia apunta a una situación cotidiana. Un calzado cómodo para entrar y salir de la pileta puede no responder igual ante una jornada de compras, una caminata urbana o un recorrido extenso. La diferencia depende de la distancia, el tiempo de uso, la superficie y la firmeza de la suela.

Sandalias tipo flip-flop dejadas suavemente sobre la arena junto al mar, representando la pausa y el descanso en un entorno vacacional. La fotografía simboliza la simplicidad y el placer de los pequeños momentos, como pasear descalzo por la playa. (Imagen ilustrativa Infobae)
La podologa Georgeanne Botek explicó que la escasa sujeción de las ojotas puede exigir un esfuerzo extra de los dedos para sostener el calzado al caminar (Imagen ilustrativa Infobae)

La indicación no supone dejar de usar ojotas. Botek planteó que pueden utilizarse en contextos puntuales, pero aconsejó elegir otro tipo de calzado para actividades que exigen caminar durante mucho tiempo, mantenerse de pie o moverse sobre superficies donde es fácil perder el equilibrio.

Los dedos pueden hacer un esfuerzo extra para sostener las ojotas

Según explicó Botek, las ojotas no mantienen el pie sujeto como una zapatilla o una sandalia con tiras firmes. Para impedir que se desplacen o se salgan, los dedos pueden hacer un esfuerzo adicional mientras la persona camina.

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Ese esfuerzo puede cambiar la forma de caminar. Si la ojota se mueve, una persona puede levantar más el pie, doblar el tobillo o flexionar la rodilla para evitar que la parte delantera toque el suelo.

Pie descalzo apoyado en un banco de piedra con una marca roja en el empeine, sujetado por una mano, junto a una sandalia negra en el suelo.
El uso prolongado de ojotas puede modificar la forma de caminar y generar molestias en los pies, los tobillos, las rodillas, las caderas y la espalda (Imagen Ilustrativa Infobae)

En un trayecto corto, ese cambio puede pasar inadvertido. La especialista advirtió que, cuando se repite durante varias horas o en caminatas largas, puede generar molestias en distintas partes del cuerpo.

Los pies, los tobillos, las rodillas, las caderas y la espalda pueden sentir el efecto de esa exigencia acumulada, según indicó Botek. Por eso, un recorrido breve junto a una pileta no plantea la misma demanda que caminar por la ciudad, hacer compras o permanecer de pie toda una jornada.

Una suela firme ofrece más apoyo que un modelo delgado y flexible

Botek distinguió entre distintos tipos de ojotas. Los modelos muy finos, planos o flexibles ofrecen menos apoyo en la parte media del pie, menos protección frente a las irregularidades del suelo y menos amortiguación en el talón, según la podóloga.

Imagen de ojotas sobre la arena de una playa, evocando descanso y turismo en un fin de semana largo. Un par de chanclas descansan en la costa. (Imagen ilustrativa Infobae)
Botek señaló que la distancia, el tiempo de uso, la superficie y la firmeza de la suela influyen en si las ojotas resultan adecuadas o no (Imagen ilustrativa Infobae)

El apoyo en la parte media del pie ayuda a acompañar su curvatura natural. La amortiguación en el talón reduce parte del impacto que recibe esa zona al caminar.

Una suela más firme puede aportar mejores condiciones que una muy endeble, aunque no convierte a las ojotas en calzado para largas distancias.

Botek propuso una forma sencilla de revisar la resistencia de la base. Si la suela se enrolla, se retuerce o se dobla por la mitad con facilidad, es posible que no brinde el apoyo necesario, indicó.

También conviene observar el desgaste. Botek recomendó reemplazar las ojotas si la base está gastada de manera desigual, tiene grietas o quedó aplastada y no recupera su forma.

Dos manos sostienen y doblan una ojota negra que presenta grietas profundas en el lateral de la suela sobre un fondo blanco.
La especialista aconsejó reemplazar las ojotas si la suela está gastada, tiene grietas, quedó aplastada o presenta tiras estiradas y materiales deteriorados (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las tiras estiradas y los materiales deteriorados pueden hacer que el pie quede todavía menos firme.

La falta de ajuste adquiere importancia en escaleras y superficies resbaladizas. Botek explicó que el esfuerzo de los dedos por sostener el calzado puede afectar el equilibrio y favorecer tropiezos, caídas o torceduras de tobillo.

La especialista también desaconsejó usarlas para conducir. La parte delantera de una ojota puede quedar debajo de un pedal y dificultar el movimiento del pie.

La exposición del pie exige más cuidados en personas con pérdida de sensibilidad

Las ojotas dejan gran parte del pie al descubierto. Por ese motivo, pueden facilitar cortes, ampollas, grietas en la piel y lesiones pequeñas relacionadas con el roce o el contacto con superficies irregulares, según Botek.

Plano bajo de las piernas y los pies de una persona que camina con sandalias de tira sobre una acera de hormigón.
Botek advirtió que las ojotas aumentan el riesgo de tropiezos, caídas y lesiones en personas con neuropatía o diabetes, y desaconsejó usarlas para conducir (Imagen Ilustrativa Infobae)

La advertencia tiene especial relevancia para quienes tienen neuropatía vinculada con la diabetes u otras afecciones. Se trata de una alteración que puede reducir la sensibilidad, por lo que una herida pequeña podría no detectarse de inmediato.

Botek señaló que una lesión que no cicatriza bien puede agravarse. Por eso, recomendó que las personas con neuropatía u otros problemas que afecten el cuidado de los pies consulten con un profesional de salud antes de elegir un calzado que los deje expuestos o les dé poco apoyo.

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