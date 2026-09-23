Limpieza del colon: cómo se hace, qué beneficios reales tiene y cuándo es necesaria

El colon absorbe agua, almacena las heces y alberga microorganismos que intervienen en la digestión (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El colon cumple una función concreta dentro del aparato digestivo: absorbe agua y almacena las heces antes de su eliminación. También forma parte del intestino grueso, donde el organismo procesa los residuos que ya no necesita y convive con microorganismos que intervienen en la digestión.

En los últimos años, las limpiezas de colon o hidroterapias se difundieron como prácticas de bienestar asociadas con promesas de desintoxicación, más energía, descenso de peso o alivio de molestias digestivas. Sin embargo, las instituciones médicas coinciden en que esos beneficios no cuentan con respaldo científico y que el procedimiento puede tener riesgos, indicó la Mayo Clinic.

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La diferencia entre una irrigación colónica ofrecida con fines de bienestar y una preparación indicada antes de una colonoscopia resulta central. La segunda responde a una necesidad médica concreta y utiliza preparaciones estudiadas para permitir la revisión del intestino, mientras que la primera se promociona como una forma de remover toxinas que el propio cuerpo ya elimina.

El organismo no necesita una limpieza de colon

La limpieza de colon suele realizarse mediante la introducción de un tubo en el recto para hacer circular grandes cantidades de agua u otros líquidos por el intestino grueso. Según explicó el doctor Sang W. Lee, jefe de la división de cirugía colorrectal de Keck Medicine de la Universidad del Sur de California, la práctica puede incluir café o preparados herbarios además de agua.

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Las limpiezas de colon y las hidroterapias no cuentan con respaldo científico para desintoxicar el organismo, aumentar la energía o bajar de peso (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mayo Clinic indicó que existen dos modalidades principales. Una consiste en el lavado de colon con una gran cantidad de líquido y otra en el enema, que emplea una cantidad menor para vaciar una parte del intestino grueso. El centro médico precisó que el uso de agua para limpiar el colon puede estar indicado antes de determinados procedimientos, cuando los profesionales necesitan observar el interior del intestino.

La promoción de las hidroterapias parte de la idea de que el cuerpo retiene sustancias tóxicas procedentes de la alimentación o de la actividad cotidiana. De acuerdo con Mayo Clinic, las investigaciones no muestran que el organismo conserve esas toxinas y el sistema digestivo ya se encarga de eliminar material de desecho y gérmenes.

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La doctora Josephine Ni, gastroenteróloga y profesora adjunta de medicina interna y microbiología en el Centro Médico UT Southwestern, afirmó en un artículo de AARP que las hidroterapias de colon no fueron estudiadas de forma rigurosa en ensayos clínicos aleatorizados. Por ese motivo, señaló que es difícil respaldar las promesas de desintoxicación, aumento de energía o fortalecimiento inmunológico que acompañan a esta práctica.

También es frecuente confundir una irrigación colónica con la preparación intestinal previa a una colonoscopia. La cirujana colorrectal Anuradha Bhama, de Cleveland Clinic, explicó que la preparación para ese estudio se realiza por vía oral con el objetivo de inducir la evacuación y dejar limpio todo el colon para su examen. La hidroterapia, en cambio, introduce líquido a través del recto y no constituye un método médico de uso regular para preservar la salud digestiva.

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La preparación intestinal antes de una colonoscopia responde a una indicación médica y no equivale a una irrigación colónica de bienestar (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los riesgos incluyen calambres, distensión abdominal, diarrea, náuseas, vómitos y deshidratación. Mayo Clinic advirtió que los enemas de café se han vinculado con numerosas muertes, mientras que las soluciones herbarias pueden incluir ingredientes capaces de ocasionar problemas de salud.

La alteración de los electrolitos es otro de los riesgos señalados. Se trata de minerales como el sodio y el potasio, necesarios para funciones esenciales del organismo. La doctora Ni indicó a AARP que la falta de control sobre los líquidos introducidos durante una hidroterapia puede modificar sus niveles. Según la especialista, esta situación puede ser especialmente problemática en personas mayores o con enfermedades cardíacas o renales.

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Cleveland Clinic agregó que pueden producirse infecciones, lesiones rectales y, en casos poco frecuentes, perforación del colon. La doctora Bhama advirtió que ese riesgo aumenta cuando el procedimiento es realizado por personas sin la formación adecuada. Además, la institución desaconsejó la irrigación colónica ante antecedentes de diverticulitis, enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa, colitis isquémica, cirugías de colon, enfermedad renal o cardíaca.

La salud del colon se sostiene con hábitos y evaluación médica

El colon también alberga una comunidad de microorganismos conocida como microbiota intestinal. La doctora Ni explicó a AARP que estas bacterias colaboran con la absorción de nutrientes, ayudan a proteger frente a microbios que pueden causar enfermedades e intervienen en procesos vinculados con la inflamación y el metabolismo.

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La fibra, los líquidos, la actividad física y la evaluación médica ante molestias digestivas favorecen la salud del colon (Imagen Ilustrativa Infobae)

La eliminación indiscriminada de contenido intestinal mediante lavados puede alterar temporalmente ese equilibrio. El doctor Lee indicó en la Universidad del Sur de California que el sistema gastrointestinal contiene bacterias beneficiosas y perjudiciales, por lo que una hidroterapia no elimina solamente las segundas. Según su explicación, ese cambio puede traer problemas a largo plazo.

Para cuidar la función intestinal, las recomendaciones se orientan a hábitos sostenidos y no a intervenciones de desintoxicación. Harvard señaló que una alimentación con cereales integrales, frutas y verduras, la actividad física, el control del peso, la moderación en el consumo de alcohol y evitar el tabaco forman parte de las medidas para favorecer el funcionamiento del colon.

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AARP detalló que la doctora Ni recomienda una ingesta diaria de fibra de entre 28 y 35 gramos, además de líquidos suficientes y actividad física regular, como estrategias para regular el tránsito intestinal. La especialista mencionó alimentos fermentados como yogur, kéfir, kombucha, chucrut y kimchi, que contienen probióticos, sustancias asociadas con un microbioma saludable.

Ante estreñimiento persistente o molestias digestivas, Cleveland Clinic recomendó consultar con un médico de cabecera o un gastroenterólogo para identificar las posibles causas. La institución remarcó que esos síntomas pueden estar vinculados con distintas afecciones y que una hidroterapia no sustituye la evaluación ni el tratamiento médico indicado para cada caso.

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