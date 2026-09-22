Salud

Los niveles bajos de vitamina D pueden aumentar el riesgo de parto prematuro

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LUNES, 21 de septiembre de 2026 (HealthDay News) -- La vitamina D puede desempeñar un papel más importante en el embarazo que simplemente apoyar la salud ósea.

Un nuevo estudio sugiere que optimizar los niveles de vitamina D antes y durante el embarazo puede mejorar los resultados tanto para la madre como para el bebé, incluido el riesgo de parto prematuro.

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"Aprendemos sobre el papel de la vitamina D en la salud ósea, pero nadie nos enseña sobre los distintos roles en el embarazo, especialmente esta relación con el parto prematuro que estamos descubriendo", dijo Anjali Borsum, autora del estudio y estudiante de la Facultad de Medicina de la Universidad Médica de Carolina del Sur en Charleston.

Un análisis de más de 15.000 embarazos encontró que las mujeres con los niveles más bajos de vitamina D tenían el mayor riesgo de parto prematuro, definido como el parto antes de las 37 semanas.

El vínculo fue especialmente pronunciado en partos muy prematuros, es decir, aquellos que ocurrieron antes de las 32 semanas.

Los investigadores indican que se necesitan ensayos clínicos aleatorizados para determinar si optimizar la vitamina D durante el embarazo puede reducir el riesgo de esta complicación.

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Mientras tanto, los autores señalaron que las mujeres que tienen poca exposición al sol podrían querer hablar con su profesional sanitario sobre sus niveles de vitamina D y la posible suplementación.

Investigaciones previas de miembros del mismo equipo sugieren que la vitamina D también puede ayudar al desarrollo de la placenta y reducir el riesgo de otras complicaciones graves del embarazo, como la preeclampsia y la diabetes gestacional.

El estudio fue publicado en el Journal of Perinatology.

Más información

La Asociación Americana de Embarazo tiene más información sobre vitaminas y embarazo.

FUENTE: HealthDay TV, 21 de septiembre de 2026

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