El humo de los incendios forestales podría ser más tóxico que otras contaminaciones atmosféricas, según los estudios

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LUNES, 21 de septiembre de 2026 (HealthDay News) -- El humo de los incendios forestales podría suponer un mayor riesgo para la salud humana que otras fuentes de contaminación del aire, según dos nuevos estudios del Monte Sinaí.

La contaminación por partículas proveniente de incendios forestales parece disminuir las probabilidades de supervivencia de los pacientes con cáncer de pulmón, según un estudio publicado el 15 de septiembre en The Lancet Oncology .

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El humo de los incendios forestales también está relacionado con un mayor riesgo de hospitalización por enfermedades cardíacas o pulmonares, según informaron los investigadores el 17 de septiembre en la revista Nature Communications.

"El humo de los incendios forestales ya no es un problema medioambiental regional. Se está convirtiendo en un desafío nacional de salud pública", dijo Yaguang Wei, autor principal de ambos estudios. Es profesor adjunto de medicina ambiental en la Icahn School of Medicine en Mount Sinai en la ciudad de Nueva York.

"Nuestra investigación muestra que la contaminación por partículas, relacionada con incendios forestales, parece ser más perjudicial que niveles equivalentes de contaminación de otras fuentes", afirmó Wei en un comunicado de prensa. "A medida que aumenta la actividad de incendios forestales, las políticas de salud pública y medioambientales deben tener en cuenta tanto la cantidad como la fuente de contaminación del aire."

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En ambos estudios, los equipos de Wei se centraron en partículas finas encontradas en el humo de incendios forestales. Esta materia se denomina PM2.5 porque consiste en partículas en suspensión con un diámetro de 2,5 micras o menos -- en comparación, un cabello humano mide entre 50 y 70 micras de ancho.

Para el primer estudio, los investigadores analizaron datos de más de 414.000 personas mayores de 65 años o más con cáncer de pulmón.

El equipo evaluó la exposición de los pacientes a la contaminación por partículas en función de su lugar de residencia y evaluó la exposición a la contaminación del humo de incendios forestales en comparación con otras fuentes como coches o centrales eléctricas.

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Los resultados mostraron que, aunque cualquier exposición a la contaminación por partículas aumentaba el riesgo de muerte de un paciente con cáncer de pulmón, el humo de los incendios forestales era especialmente tóxico para ellos. Cuantos más días de humo y mayor fuera la exposición al humo, peores eran las tasas de supervivencia.

En total, el humo de incendios forestales representó solo el 4% de toda la contaminación por partículas que sufrieron los pacientes, pero fue responsable de aproximadamente el 17% de las muertes prematuras relacionadas con la exposición a la contaminación del aire.

"Los pacientes con cáncer de pulmón ya son médicamente vulnerables, y nuestros hallazgos sugieren que el humo de los incendios forestales puede ponerlos en un riesgo aún mayor", dijo el investigador principal Min Zhang, investigador postdoctoral de la Icahn School of Medicine en Mount Sinai, en un comunicado de prensa.

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La coautora Christine Ekenga, profesora adjunta en la Universidad de Emory en Atlanta, señaló que los pacientes con cáncer de pulmón ya están enfrentando importantes desafíos de salud.

"Nuestros hallazgos sugieren que la exposición prolongada al humo de los incendios forestales podría añadir otro riesgo, potencialmente evitable", afirmó en un comunicado de prensa.

"Necesitamos entender mejor qué pacientes son los más vulnerables y desarrollar estrategias prácticas para reducir su exposición", añadió Ekenga.

En el segundo estudio, los investigadores analizaron los registros de más de 57 millones de hospitalizaciones relacionadas con el corazón y casi 33 millones de hospitalizaciones relacionadas con los pulmones en 20 estados de EE. UU. entre 2006 y 2019.

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El equipo vinculó esos registros con datos de calidad del aire que muestran la contaminación de partículas cercana procedente de incendios forestales y otras fuentes.

La exposición prolongada al humo de los incendios forestales se asoció con un aumento del riesgo de hospitalización en una amplia gama de condiciones, incluyendo insuficiencia cardíaca, enfermedades cardíacas, hipertensión, asma, neumonía y EPOC.

La contaminación por partículas por incendios forestales se relacionó de forma constante con mayores aumentos en el riesgo de hospitalización que otras fuentes, según los investigadores.

"Descubrimos que el humo de los incendios forestales puede afectar tanto a los pulmones como al sistema cardiovascular, y que sus efectos pueden ser más fuertes que los de cantidades similares de contaminación provenientes del tráfico, la industria y otras fuentes", dijo Zhang.

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Los trabajos futuros deberían considerar qué componentes químicos del humo de los incendios forestales son responsables de su toxicidad y cómo la respuesta del cuerpo a esta contaminación afecta a la salud del corazón y los pulmones, según los investigadores.

"A medida que la actividad de incendios forestales sigue creciendo en todo el mundo, comprender las consecuencias para la salud del humo de los incendios forestales se ha vuelto cada vez más urgente", afirmó Wei. "Estos estudios representan un paso importante para identificar quién es más vulnerable y qué estrategias pueden ayudar a proteger la salud pública en un clima cambiante."

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Más información

La Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. tiene más información sobre la contaminación por partículas.

FUENTE: Mount Sinai, comunicado de prensa, 17 de septiembre de 2026