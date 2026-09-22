Salud

La mayoría de los padres deportistas dicen que hay más beneficios que daños en los deportes juveniles, según una encuesta

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LUNES, 21 de septiembre de 2026 (HealthDay News) -- Los padres deportistas afirman abrumadoramente que los beneficios de la competición organizada superan los inconvenientes para ellos y sus hijos, según ha revelado una nueva encuesta.

Casi 9 de cada 10 padres de deportistas (89%) dijeron que los beneficios de los deportes juveniles superan los inconvenientes, según la nueva encuesta de Associated Press/Ipsos a padres de niños en edad escolar.

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La encuesta "encuentra que los padres deportistas identifican una amplia gama de beneficios para los niños que practican deportes, incluyendo aprender sobre el trabajo duro y el compromiso, aprender a trabajar con otros y mejorar la forma física", según un comunicado de prensa de Ipsos .

"Los padres también ven inconvenientes, como el riesgo de lesiones crónicas, el riesgo de lesiones cerebrales y el riesgo de agotamiento", continuó el comunicado. "Sin embargo, estas preocupaciones resuenan menos con los padres que los beneficios percibidos."

Más de la mitad (54%) de los padres encuestados dijo tener al menos un hijo que practica deportes organizados, según la encuesta.

Los beneficios citados por estos padres incluían:

Hacer amistad con otros niños de su edad (98%) Aprender sobre el trabajo duro y el compromiso (97%) Aprender a trabajar con otros como parte de un equipo (97%) Aprender a afrontar la adversidad (97%) Mejora de la forma física (96%) Reducir el tiempo dedicado a pantallas o tecnología (96%)

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Sin embargo, también hubo varios inconvenientes citados por la mayoría de los padres, tales como:

La posibilidad de agotamiento (78%) Riesgo de lesiones crónicas y duraderas (77%) Riesgo de lesiones cerebrales (75%) Presión de padres o entrenadores (73%) Perderse eventos con familia o amigos (71%)

Los padres también señalaron los problemas domésticos para la participación deportiva de sus hijos, incluyendo problemas con la programación y la logística (84%), las cuotas del equipo o del club (73%), la cantidad de desplazamientos (72%) y el coste del equipamiento o uniforme (69%).

Lo más habitual es que los escolares participen en equipos deportivos recreativos (72%) o equipos deportivos escolares (64%), seguidos de entrenar de forma independiente (45%), unirse a un equipo deportivo de viaje o club (44%) o unirse a un equipo deportivo de academia (26%), según la encuesta.

Los deportes más populares son el fútbol (31%), baloncesto (25%), sóftbol o béisbol (20%), animación o baile (16%), natación o saltos (14%), atletismo (14%) y voleibol (14%).

Alrededor del 97% de los padres deportistas dijeron que el interés de sus hijos es la razón por la que practican deportes juveniles, pero el 93% afirmó que el ánimo de su parte como padres también influye. Otras influencias incluyeron a los amigos de su hijo (81%) o al colegio de su hijo (65%).

Casi 2 de cada 5 padres encuestados (37%) dijeron que un hijo ha dejado un deporte organizado.

Entre estos padres, el 86% dijo que su hijo simplemente perdió el interés; el 51% dijo que el niño dejó porque no se sentía lo suficientemente bueno; El 41% citó el alto coste del deporte; el 40% dijo que había demasiada presión para rendir; y el 26% señaló acoso escolar u otro comportamiento negativo.

Cuando se les preguntó qué debería priorizarse en los deportes juveniles, la mayoría de los padres deportistas dijeron que se debería enfatizar por igual que divertirse y aprender a competir y tener éxito (65%), mientras que el 27% quería más enfoque en la diversión y el 8% quería que se pusiera énfasis en la competición.

Casi 4 de cada 5 padres deportivos dijeron que ven la participación de sus hijos en el deporte con orgullo (79%) y felicidad (77%). En comparación, solo el 16% dijo que los deportes juveniles les estresan y el 15% dijo que estaban quemados.

La encuesta, que tuvo lugar a finales de julio, involucró a 1.737 personas, incluyendo una sobremuestra de 510 padres cuyos hijos en edad escolar practican deportes organizados. El margen de error es de más o menos 2,7 puntos porcentuales para toda la muestra, y 4,9 puntos para quienes tienen hijos que practican deportes.

Más información

La Universidad Estatal de Ohio habla más sobre los beneficios y desventajas del deporte juvenil.

FUENTE: Ipsos, comunicado de prensa, 13 de agosto de 2026

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