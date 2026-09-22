Las publicaciones en redes sociales son erróneas sobre los análisis de sangre para el Alzheimer

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LUNES, 21 DE SEPTIEMBRE DE 2026 (HealthDay News) -- Las publicaciones en redes sociales están haciendo demasiadas promesas falsas sobre las nuevas pruebas de sangre disponibles para la enfermedad de Alzheimer, advierte un nuevo estudio.

Más de un tercio de las publicaciones en Facebook, Instagram y TikTok centradas en los análisis de sangre afirman que pueden usarse para evaluar a personas sanas sin signos de deterioro cerebral, según informan investigadores en el Journal of the American Geriatrics Society.

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Eso simplemente no es así. Las directrices descartan específicamente el uso de los análisis de sangre en personas con funciones cognitivas saludables, según los investigadores.

Además, las cuentas con intereses financieros explícitos --como empresas que ofrecen análisis de sangre directos al consumidor-- tenían más de tres veces más probabilidades de promocionar las pruebas para personas que no presentan síntomas de Alzheimer ni demencia, según los investigadores

"Las redes sociales están presentando afirmaciones emocionantes sobre lo que estos nuevos análisis de sangre podrían ser capaces de hacer, pero esa emoción puede superar a la evidencia", dijo la investigadora principal Jenna Smith, investigadora postdoctoral en la Universidad de Sídney en Australia, en un comunicado de prensa.

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En mayo de 2025, la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA) aprobó el primer análisis de sangre desarrollado como herramienta para ayudar a diagnosticar el Alzheimer, según la Facultad de Medicina de Harvard. La prueba, Lumipulse, busca proteínas en el torrente sanguíneo que se han relacionado con placas tóxicas y enredos en el cerebro de pacientes con Alzheimer.

Estos análisis de sangre están destinados a apoyar el diagnóstico de Alzheimer en personas que ya experimentan deterioro cognitivo, según los investigadores.

Pero una revisión de 188 publicaciones compartidas entre marzo de 2014 y mayo de 2025, en cuentas con una audiencia combinada de más de 114 millones, encontró que:

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El 36% de las publicaciones decía que los análisis de sangre podían usarse para diagnosticar a personas mayores sin signos de deterioro cerebral. El 59% de las publicaciones promocionaban las pruebas como útiles para un diagnóstico más temprano o mejorado, pero muchas no mencionaban que las pruebas por sí solas no pueden constituir la base de un diagnóstico. Solo el 36% de las publicaciones incluían pruebas que respaldaban sus afirmaciones. Menos de una cuarta parte citó algún estudio específico.

"Sabemos que la gente recurre a las redes sociales para obtener información sobre salud", dijo Smith. "Cuando el contenido omite un contexto importante sobre para quién son estas pruebas, sus limitaciones y posibles desventajas, existe el riesgo de que la gente desarrolle expectativas poco realistas o busque pruebas que no se les recomienden."

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Los investigadores dijeron que las publicaciones a menudo omiten información importante. Por ejemplo, las publicaciones sobre pruebas rara vez mencionaban posibles daños como sobrediagnóstico o falsos positivos.

"La demencia es una de las condiciones de salud más temidas entre los adultos", dijo Smith. "Es comprensible que la gente quiera respuestas y pueda sentirse atraída por nuevas pruebas que parecen ofrecer certeza o detección temprana. Pero para las personas sin síntomas, actualmente no hay evidencia de que el cribado aporte beneficios.

"Un resultado positivo puede generar ansiedad e incertidumbre, especialmente cuando no existe cura para la enfermedad de Alzheimer y las directrices sobre cómo deberían utilizarse estas nuevas pruebas siguen evolucionando", continuó Smith. "Las personas sin síntomas podrían ser diagnosticadas con Alzheimer pero no desarrollar demencia que afecte sus vidas."

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Los resultados apuntan a la necesidad de información clara y basada en la evidencia para ayudar a las personas a entender quién puede beneficiarse de las pruebas y qué pueden y qué no pueden decirles los resultados, dijo Smith.

"Estas pruebas pueden desempeñar un papel importante para apoyar el diagnóstico en algunas personas que experimentan síntomas cognitivos, pero deben interpretarse con la supervisión clínica adecuada", afirmó.

"Es importante que los consumidores reciban información equilibrada en lugar de depender únicamente de las redes sociales", dijo Smith. "Las publicaciones siempre deben incluir el consejo de hablar con un profesional sanitario antes de realizar cualquier análisis de sangre para el Alzheimer."

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Más información

La Clínica Mayo tiene más información sobre análisis de sangre aprobados por la FDA para diagnosticar la enfermedad de Alzheimer.

FUENTES: Nota de prensa de la Universidad de Sídney, 16 de septiembre de 2026; Journal of the American Geriatrics Society, 15 de septiembre de 2026