Salud

Los pacientes con lupus pueden reducir su riesgo de enfermedad cardíaca si se limitan a un tratamiento común, según un estudio

Healthday Spanish

Imagen DMXVEEYA2FAK5AHRJIYYTWZLZA
Guardar

LUNES, 21 de septiembre de 2026 (HealthDay News) -- Los pacientes con lupus pueden reducir significativamente su riesgo de enfermedades cardíacas si toman su medicación de forma constante, según un nuevo estudio.

Las personas con lupus tenían un mayor riesgo de enfermedad cardíaca si no tomaban hidroxicloroquina (HCQ), el tratamiento más común para la enfermedad, según informan investigadores en la revista Arthritis Care & Research.

PUBLICIDAD

"Este estudio subraya la necesidad de intervenciones específicas que mejoren la adhesión a largo plazo al HCQ y ayuden a los pacientes a alcanzar los niveles sanguíneos objetivo de HCQ", dijo la investigadora principal , la Dra. Shivani Garg, directora del Programa de Lupus de Yale, en un comunicado de prensa.

"Puede ser difícil para los pacientes comprometerse a tomar medicación todos los días durante el resto de sus vidas", dijo Garg. "Al proporcionar a los pacientes datos claros sobre su nivel de HCQ y cómo afecta a su salud cardíaca y al riesgo de brotes, podemos ayudarles a tomar decisiones mejor informadas sobre sus medicamentos y su atención."

PUBLICIDAD

El lupus implica que el sistema inmunitario del cuerpo ataca sus propios tejidos, causando inflamación que puede afectar a las articulaciones, la piel y las células sanguíneas, así como órganos como los riñones, el cerebro, el corazón y los pulmones.

Por ello, los pacientes con lupus tienen muchas más probabilidades de padecer enfermedades cardíacas en comparación con el público general, según los investigadores en notas de fondo.

Por ejemplo, las mujeres jóvenes con lupus tienen hasta 50 veces más probabilidades de sufrir un infarto que aquellas que no tienen la enfermedad, según los investigadores.

La hidroxicloroquina es una piedra angular en el manejo del lupus, según los investigadores.

Se sabe que el medicamento reduce los brotes de lupus y disminuye la cantidad de daño que la enfermedad causa al cuerpo con el tiempo, según la Fundación Americana para el Lupus.

"Siempre hemos considerado el HCQ como una terapia fundamental, pero no disponíamos de datos claros que mostraran si mantener los niveles dentro del rango terapéutico, definido por nuestro equipo y otros, tiene un efecto real en la reducción del riesgo de sufrir un infarto o un ictus", dijo Garg.

Para el nuevo estudio, los investigadores estudiaron a un grupo de 248 pacientes con lupus. El equipo evaluó el riesgo de enfermedad cardíaca de los pacientes utilizando una herramienta popular de la American Heart Association y comparó este riesgo con la diligencia que habían tenido en la toma de hidroxicloroquina.

Los investigadores analizaron los niveles sanguíneos de HCQ de cada persona y registraron las renovaciones de sus recetas, ambos aportando información sobre la fidelidad con la que los pacientes habían tomado sus medicamentos diarios.

Los resultados mostraron que las personas con niveles muy bajos de HCQ en sangre y menos recetas tenían un mayor riesgo de enfermedad cardíaca en un plazo de uno a dos años.

El riesgo añadido no fue sorprendentemente alto: apenas un 7% de media para quienes no tomaron su HCQ según la prescripción desde el principio, y casi un 6% para quienes terminaron con menos adherencia a sus medicamentos al final del estudio.

Pero Garg dijo que cualquier aumento de riesgo --por pequeño que sea-- importa mucho porque los pacientes eran relativamente jóvenes, con una edad media de 47 años. Este riesgo podría tener consecuencias a largo plazo para la salud cardíaca de los pacientes.

"Supone un siguiente paso práctico para que los clínicos y pacientes optimicen el uso y la dosificación del HCQ para prevenir un infarto o un ictus", dijo Garg. "Estos hallazgos ofrecen claramente otra razón para monitorizar los niveles sanguíneos de HCQ en el punto de atención en lugar de usar la dosificación estándar y universal."

Más información

La Clínica Mayo tiene más información sobre el lupus.

FUENTES: Facultad de Medicina de Yale, comunicado de prensa, 4 de septiembre de 2026; Arthritis Care & Research, 4 de septiembre de 2026

Temas Relacionados

Health Day

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Una enfermedad crónica causa ataques repentinos de sueño: la mitad de los pacientes no sabe que la tiene

El trastorno se manifiesta con somnolencia diurna extrema, pérdida súbita del control muscular ante emociones intensas y episodios de adormecimiento inoportunos, factores que perjudican el rendimiento laboral, alteran las relaciones personales y elevan los riesgos de sufrir accidentes al manejar o trabajar

Una enfermedad crónica causa ataques repentinos de sueño: la mitad de los pacientes no sabe que la tiene

El humo de los incendios forestales podría ser más tóxico que otras contaminaciones atmosféricas, según los estudios

Healthday Spanish

El humo de los incendios forestales podría ser más tóxico que otras contaminaciones atmosféricas, según los estudios

Los niveles bajos de vitamina D pueden aumentar el riesgo de parto prematuro

Healthday Spanish

Los niveles bajos de vitamina D pueden aumentar el riesgo de parto prematuro

Las publicaciones en redes sociales son erróneas sobre los análisis de sangre para el Alzheimer

Healthday Spanish

Las publicaciones en redes sociales son erróneas sobre los análisis de sangre para el Alzheimer

La mayoría de los padres deportistas dicen que hay más beneficios que daños en los deportes juveniles, según una encuesta

Healthday Spanish

La mayoría de los padres deportistas dicen que hay más beneficios que daños en los deportes juveniles, según una encuesta

DEPORTES

Argentina suma 174 medallas en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026: la ventaja que sacó y cómo quedó en el ranking

Argentina suma 174 medallas en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026: la ventaja que sacó y cómo quedó en el ranking

Finalizó la fecha 10 y arde el Clausura: así están las posiciones y la Tabla Anual clasificatoria a la Libertadores y Sudamericana

La contundente medida que tomó el fútbol brasileño y afectará a los jugadores argentinos

El insólito episodio que sufrió Alfredo Berti ante Barracas Central: el golpazo con Rodrigo Insua que terminó con su muleta doblada

Los apodos de película de dos jugadores de Boca Juniors que quedaron al descubierto tras la victoria ante San Lorenzo

TELESHOW

La fuerte advertencia que Nicole Neumann recibió de su hermana antes de comenzar su relación con Manu Urcera

La fuerte advertencia que Nicole Neumann recibió de su hermana antes de comenzar su relación con Manu Urcera

La furia de Mauro Icardi contra el Ministerio de Transporte tras la inhabilitación de su licencia

Homero Pettinato confirmó la denuncia al hombre que lo amenazó de muerte y tuvo un pedido: “No quiero que lo violenten”

Gladys La Bomba Tucumana se reunió con el gobernador de su provincia: “Me gusta la justicia social”

Debutó Gran Hermano Uruguay, la primera edición del reality que se filma en Argentina: todos los participantes

INFOBAE AMÉRICA

El precio del petróleo sube ligeramente ante la expectativa de posibles conversaciones entre EEUU e Irán en la ONU

El precio del petróleo sube ligeramente ante la expectativa de posibles conversaciones entre EEUU e Irán en la ONU

Los cancilleres del G7 exigieron a los hutíes el cese inmediato de sus acciones militares y ataques contra el transporte marítimo

Aduanas de Panamá retiene cargamento de cigarrillos de contrabando valorado en $2.8 millones

El Salvador ampliará crédito con el BCIE para facilitar el acceso a casa propia a jóvenes, mujeres y salvadoreños en el exterior

República Dominicana une a más de 20 instituciones para reforzar la protección a mujeres para 2027