Los pacientes con lupus pueden reducir su riesgo de enfermedad cardíaca si se limitan a un tratamiento común, según un estudio

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LUNES, 21 de septiembre de 2026 (HealthDay News) -- Los pacientes con lupus pueden reducir significativamente su riesgo de enfermedades cardíacas si toman su medicación de forma constante, según un nuevo estudio.

Las personas con lupus tenían un mayor riesgo de enfermedad cardíaca si no tomaban hidroxicloroquina (HCQ), el tratamiento más común para la enfermedad, según informan investigadores en la revista Arthritis Care & Research.

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"Este estudio subraya la necesidad de intervenciones específicas que mejoren la adhesión a largo plazo al HCQ y ayuden a los pacientes a alcanzar los niveles sanguíneos objetivo de HCQ", dijo la investigadora principal , la Dra. Shivani Garg, directora del Programa de Lupus de Yale, en un comunicado de prensa.

"Puede ser difícil para los pacientes comprometerse a tomar medicación todos los días durante el resto de sus vidas", dijo Garg. "Al proporcionar a los pacientes datos claros sobre su nivel de HCQ y cómo afecta a su salud cardíaca y al riesgo de brotes, podemos ayudarles a tomar decisiones mejor informadas sobre sus medicamentos y su atención."

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El lupus implica que el sistema inmunitario del cuerpo ataca sus propios tejidos, causando inflamación que puede afectar a las articulaciones, la piel y las células sanguíneas, así como órganos como los riñones, el cerebro, el corazón y los pulmones.

Por ello, los pacientes con lupus tienen muchas más probabilidades de padecer enfermedades cardíacas en comparación con el público general, según los investigadores en notas de fondo.

Por ejemplo, las mujeres jóvenes con lupus tienen hasta 50 veces más probabilidades de sufrir un infarto que aquellas que no tienen la enfermedad, según los investigadores.

La hidroxicloroquina es una piedra angular en el manejo del lupus, según los investigadores.

Se sabe que el medicamento reduce los brotes de lupus y disminuye la cantidad de daño que la enfermedad causa al cuerpo con el tiempo, según la Fundación Americana para el Lupus.

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"Siempre hemos considerado el HCQ como una terapia fundamental, pero no disponíamos de datos claros que mostraran si mantener los niveles dentro del rango terapéutico, definido por nuestro equipo y otros, tiene un efecto real en la reducción del riesgo de sufrir un infarto o un ictus", dijo Garg.

Para el nuevo estudio, los investigadores estudiaron a un grupo de 248 pacientes con lupus. El equipo evaluó el riesgo de enfermedad cardíaca de los pacientes utilizando una herramienta popular de la American Heart Association y comparó este riesgo con la diligencia que habían tenido en la toma de hidroxicloroquina.

Los investigadores analizaron los niveles sanguíneos de HCQ de cada persona y registraron las renovaciones de sus recetas, ambos aportando información sobre la fidelidad con la que los pacientes habían tomado sus medicamentos diarios.

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Los resultados mostraron que las personas con niveles muy bajos de HCQ en sangre y menos recetas tenían un mayor riesgo de enfermedad cardíaca en un plazo de uno a dos años.

El riesgo añadido no fue sorprendentemente alto: apenas un 7% de media para quienes no tomaron su HCQ según la prescripción desde el principio, y casi un 6% para quienes terminaron con menos adherencia a sus medicamentos al final del estudio.

Pero Garg dijo que cualquier aumento de riesgo --por pequeño que sea-- importa mucho porque los pacientes eran relativamente jóvenes, con una edad media de 47 años. Este riesgo podría tener consecuencias a largo plazo para la salud cardíaca de los pacientes.

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"Supone un siguiente paso práctico para que los clínicos y pacientes optimicen el uso y la dosificación del HCQ para prevenir un infarto o un ictus", dijo Garg. "Estos hallazgos ofrecen claramente otra razón para monitorizar los niveles sanguíneos de HCQ en el punto de atención en lugar de usar la dosificación estándar y universal."

Más información

La Clínica Mayo tiene más información sobre el lupus.

FUENTES: Facultad de Medicina de Yale, comunicado de prensa, 4 de septiembre de 2026; Arthritis Care & Research, 4 de septiembre de 2026