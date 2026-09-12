Salud

Cómo preparar a los niños para una vacuna y reducir el miedo al pinchazo

Organismos de salud reúnen medidas sencillas para preparar a los menores antes de la consulta, acompañarlos durante la inyección y aliviar las molestias posteriores

Una pediatra con bata y jeringa atiende a una niña sentada junto a su madre en una camilla de consultorio.
Preparar a los chicos para una vacuna con información clara y contención puede reducir el miedo al pinchazo y facilitar la atención médica (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Preparar a los chicos para una vacuna con información clara, contención y medidas para reducir la molestia puede disminuir el miedo y facilitar la atención médica, de acuerdo con recomendaciones de Mayo Clinic, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) y la Academia Estadounidense de Pediatría.

La vacunación infantil suele generar ansiedad en los menores y también en quienes los acompañan. El temor al pinchazo, la falta de anticipación y la tensión del consultorio pueden volver más difícil una práctica habitual de prevención.

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Frente a eso, distintos organismos de salud sostienen que existen herramientas simples para transformar ese momento en una experiencia más previsible y menos estresante.

Anticipar lo que va a pasar puede reducir el temor

Una de las recomendaciones centrales es conversar con los niños antes de la consulta con palabras acordes a su edad. Jennifer K. Rodemeyer, especialista certificada en Vida Infantil y directora del Programa de Vida Infantil de Mayo Clinic, señala que es útil explicar que las vacunas ayudan al cuerpo a defenderse de determinadas enfermedades.

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Primer plano de manos enguantadas administrando una vacuna con jeringa en el hombro de un niño, visible su brazo derecho y torso.
Los organismos de salud recomiendan explicar antes de la consulta que la vacuna protege de enfermedades y que la inyección se siente como un pinchazo rápido (Imagen Ilustrativa Infobae)

También aconseja advertir que la aplicación puede sentirse como “un pinchazo rápido” y que la incomodidad dura apenas unos segundos. Esa preparación previa evita el factor sorpresa y puede fortalecer la confianza del niño en el adulto que lo acompaña.

Los CDC coinciden en la importancia de actuar con sinceridad y mantener la calma. En sus guías para familias proponen describir la sensación con términos simples, como presión o pinchazo, y evitar expresiones que aumenten la angustia. La actitud serena del adulto antes, durante y después de la vacuna es presentada como una forma concreta de transmitir seguridad.

El juego en casa puede volver más familiar el consultorio

Los especialistas en infancia también sugieren acercar a los chicos al entorno médico a través del juego. El uso de vendas, estetoscopios de juguete, muñecos o jeringas de plástico permite representar en casa una situación que luego ocurrirá en la consulta.

Según Rodemeyer, jugar al médico antes de la cita ayuda a que los menores reconozcan objetos y dinámicas que después encontrarán en el consultorio. Además, puede abrir un espacio para que expresen dudas o temores de manera indirecta.

Niña con estetoscopio de juguete y jeringa de plástico junto a un oso de peluche y una mujer en un salón.
El juego en casa con muñecos, vendas y elementos médicos de juguete puede volver más familiar el consultorio y ayudar a expresar temores sobre la vacuna (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta estrategia busca reducir la extrañeza del procedimiento, sobre todo en los más pequeños, para quienes la experiencia médica suele estar asociada a sensaciones desconocidas.

Dar pequeñas elecciones puede ayudar a que el niño participe

Otra herramienta que aparece en las recomendaciones es ofrecer opciones limitadas para que el chico sienta cierto control. Se le puede preguntar, por ejemplo, si quiere llevar una manta o un peluche, si prefiere estar en brazos o tomado de la mano, o qué actividad le gustaría hacer después de la consulta.

Permitir decisiones acotadas sin alterar la indicación médica puede hacer que el niño atraviese la aplicación con menos resistencia. En la misma línea, también se le puede asignar una tarea sencilla, como quedarse quieto, contar hasta 10 o concentrarse en respirar.

Esa participación, aunque sea mínima, puede modificar la forma en que vive el procedimiento y ayudar a que no se perciba como una situación completamente ajena a su voluntad.

La presencia de un adulto y la distracción pueden aliviar la tensión

Tener cerca a una persona de confianza cumple un papel importante durante la vacunación. El contacto físico, la voz conocida y la posibilidad de sostener al niño en una posición cómoda pueden darle mayor calma y, al mismo tiempo, facilitar el trabajo del personal de salud.

Los CDC también recomiendan recurrir a métodos de distracción. Entre ellos figuran cantar, hablarle, contarle una historia, mostrarle un juguete o señalarle objetos del lugar para desviar la atención del momento exacto de la inyección. En niños más grandes, otra posibilidad es hacer respiraciones profundas junto con el adulto.

Un niño de unos 7 años con camiseta azul sentado, recibiendo una vacuna en el brazo de una médica con guantes; su madre sonríe y lo acompaña.
La presencia de un adulto de confianza y las técnicas de distracción durante la vacuna pueden aliviar la tensión y desviar la atención del pinchazo (Imagen Ilustrativa Infobae)

En bebés y chicos de hasta 2 años, el organismo estadounidense menciona además que dar una pequeña cantidad de solución dulce, como sacarosa o glucosa, uno o dos minutos antes de la vacuna, puede reducir la respuesta al dolor. A eso se suma la lactancia, que puede servir como recurso calmante por el contacto corporal, la succión y el sabor de la leche materna.

Algunas consultas ya ofrecen recursos para disminuir la molestia

El alivio del dolor en el lugar de aplicación también forma parte de las recomendaciones actuales. Entre las opciones mencionadas aparecen las cremas anestésicas, los aerosoles refrigerantes y las compresas frías vibratorias, elementos que algunos consultorios pediátricos utilizan para hacer más tolerable la inyección.

Un bebé es sostenido por un adulto, mientras un profesional de la salud con guantes inyecta una vacuna en el brazo del bebé con una jeringa.
En bebés y chicos de hasta 2 años, la lactancia y una pequeña cantidad de solución dulce antes de la vacuna pueden reducir la respuesta al dolor (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Academia Estadounidense de Pediatría y estudios médicos publicados en PubMed respaldan el uso combinado de estrategias físicas, conductuales y de acompañamiento. El dolor asociado a la vacunación es un aspecto reconocido dentro de la atención pediátrica y su manejo forma parte de una práctica clínica más cuidadosa.

Los expertos indican además que, si alguna medida resultó útil en citas anteriores, conviene comentarla al equipo de salud para intentar repetirla.

El miedo al pinchazo puede convertirse en una barrera para vacunarse

Reducir la molestia y la ansiedad no apunta solo a que ese instante resulte más tolerable. Una revisión sistemática con metaanálisis de 26 estudios, publicada en la revista Vaccine, analizó en qué medida el temor a las agujas y las experiencias dolorosas podían convertirse en obstáculos para la inmunización infantil.

Una jeringa absorbiendo contenido de una vacuna (Imagen Ilustrativa Infobae)
Las cremas anestésicas, los aerosoles refrigerantes y las compresas frías vibratorias forman parte de los recursos que algunos consultorios usan para disminuir la molestia de la vacuna (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los investigadores estimaron que ese factor aparecía como barrera en alrededor del 8% de la población pediátrica general y en cerca del 18% de los chicos con esquemas incompletos. Aun así, los autores advirtieron que la certeza global de la evidencia disponible era baja.

El estudio señala que las experiencias adversas vinculadas a las inyecciones pueden influir en la disposición a recibir dosis futuras. En ese marco, anticipar lo que ocurrirá, aliviar la molestia y ofrecer recursos para afrontar el temor puede tener efectos que van más allá de esa instancia puntual.

Llevar el registro de vacunación es parte del cuidado

A la preparación emocional y física se suma otro aspecto práctico que los CDC consideran importante: mantener actualizado el registro de vacunación de los hijos. Según el organismo, ese documento puede ser requerido para el ingreso escolar, campamentos de verano, actividades deportivas, viajes internacionales o trámites universitarios más adelante.

Además, recomienda guardar esa documentación en un lugar seguro desde la primera dosis. También aconseja llevar el carnet de vacunación a cada visita médica y pedir que el profesional registre la vacuna aplicada, la fecha y la dosis correspondiente.

Primer plano de un carné de vacunación infantil abierto, tres viales de medicamentos, una jeringa y una lapicera junto a manos y un bebé.
Recomiendan guardar la documentación en un lugar seguro desde la primera dosis. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con esa guía, los padres pueden solicitar copias oficiales al médico o centro de salud donde se aplicaron las vacunas, consultar el sistema de información sobre inmunización del estado o ciudad donde vive el niño y revisar los archivos escolares si fuera necesario. Guardar estos antecedentes junto con otros documentos importantes, como certificados de nacimiento o pasaportes, puede facilitar futuros trámites y evitar búsquedas posteriores.

El acompañamiento continúa después de la aplicación

El momento posterior a la vacuna también forma parte del proceso. Elogiar al niño por cómo atravesó la situación y reconocer su esfuerzo puede dejar una experiencia menos negativa para la próxima consulta.

Las guías sanitarias señalan además que pueden presentarse reacciones leves, como dolor, inflamación en la zona de aplicación o fiebre pasajera. Estos efectos suelen durar uno o dos días. Si aparece algún síntoma que genere preocupación, la recomendación es consultar con el médico.

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