Especialistas debatieron sobre discapacidad, justicia y acceso a la salud en un encuentro en la UBA

La jornada sobre discapacidad en la justicia reunió a especialistas, funcionarios y representantes judiciales para debatir barreras, prestaciones y políticas públicas

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El acceso a la salud de las personas con discapacidad fue el eje del Segundo Congreso Internacional “Discapacidad en la Justicia”, que se realizó este miércoles en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.

La jornada reunió a especialistas, funcionarios y representantes del ámbito judicial para debatir sobre barreras, prestaciones y políticas públicas.

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El congreso se enfocó en salud, justicia y acceso a derechos

El encuentro, organizado por el Observatorio de la Discapacidad del Consejo de la Magistratura porteño, se desarrolló por segundo año consecutivo con el objetivo de abrir un espacio de intercambio sobre los desafíos y las oportunidades para garantizar el acceso a la justicia de las personas con discapacidad.

Durante la actividad se abordaron temas vinculados con la igualdad de oportunidades, la empleabilidad, la educación inclusiva y la protección de derechos.

La agenda del congreso estuvo estructurada en cuatro ejes temáticos: la salud como derecho humano fundamental, las prestaciones de salud para personas con discapacidad, la salud mental y el acceso a la salud. Además, durante la jornada se presentó la primera publicación de la revista En Red, impulsada por el Observatorio a través de Editorial Jusbaires, en una edición especial dedicada al acceso a la justicia.

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La secretaria de Administración General y Presupuesto del Poder Judicial de la Ciudad, Genoveva Ferrero, intervino en la apertura y en el cierre del encuentro. En la presentación estuvo acompañada por la coordinadora general de la Editorial Jusbaires, Alejandra García; la coordinadora del Área de Gobernabilidad Democrática del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) Argentina, Nora Luzi; el decano de la Facultad de Derecho (UBA), Leandro Vergara; y la titular del Observatorio de Discapacidad del Poder Judicial, Lucía Burundarena.

Genoveva Ferrero, Leandro Vergara y Alejandra García permanecen de pie detrás de una mesa de actos durante un encuentro institucional. (Facultad de Derecho (UBA))

“Desde el Poder Judicial, y acompañados por los demás poderes del Estado, hace seis años trabajamos para acompañar a las personas con discapacidad y a sus familias a reducir las barreras que atraviesan. Para mí era fundamental que la palabra ‘derecho’ estuviera presente en el título de esta jornada, porque como Estado tenemos la obligación de hacer más fácil la vida de las personas y garantizar el acceso efectivo a sus derechos”, profundizó.

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Y agregó: “Este trabajo lo hacemos junto a las personas que forman parte de este colectivo, porque nadie mejor que ellas para transmitir sus experiencias y necesidades. En diciembre vamos a inaugurar el Centro Único de Entrega de Certificados de Discapacidad, una iniciativa que nos llena de orgullo y que permitirá seguir acercando el acceso a derechos a distintos barrios de la Ciudad”.

La directora del Observatorio de Discapacidad del Consejo, Lucía Burundarena, señaló que la actividad fue resultado de un trabajo articulado entre distintas áreas e instituciones que acompañan la agenda de discapacidad dentro del sistema judicial.

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“Este encuentro es el resultado de una verdadera red de trabajo. El año pasado logramos realizar un Congreso de gran alcance y este año volvemos a superarnos con una propuesta de enorme calidad y con una capacidad institucional cada vez mayor”, resaltó.

El Congreso Internacional Discapacidad en la Justicia se realizó en la Facultad de Derecho de la UBA con foco en el acceso a la salud de las personas con discapacidad.

Y agregó: “Es muy importante contar con el acompañamiento de las autoridades y de los distintos representantes del Consejo para continuar impulsando actividades que pongan en el centro cuestiones tan fundamentales como el derecho al acceso a la salud de las personas con discapacidad. Nada de esto sería posible sin el trabajo cotidiano y el enorme compromiso de todo el equipo del Observatorio”.

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El cierre reunió a expositores, autoridades judiciales y representantes institucionales

Entre los expositores estuvieron la subsecretaria de Discapacidad de la CABA, Sofía Torroba; la co-directora ejecutiva de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Celeste Fernández; el jefe del Departamento de Psiquiatría del Cuerpo de Peritos, Consultores Técnicos e Investigadores de la Defensoría General de la Nación, Ezequiel Mercurio; la defensora del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, María Rosa Muiños; la diputada nacional y secretaria general de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Judiciales de la República Argentina (SITRAJU), Vanesa Siley; la jueza de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo, Soledad Larrea; el subdirector del Instituto de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de La Plata (CALP), James Vértiz; el presidente de la Sociedad Central de Arquitectos y ex secretario de Desarrollo Urbano del GCBA, Álvaro García Resta; la especialista en derecho a la salud y discapacidad y presidenta de la Red de Asistencia Legal y Social (RALS), Elizabeth Aimarz; y la especialista en Derecho de la Discapacidad y asesora legal en la Dirección de Discapacidad de la Municipalidad de Vicente López, Ilda Álvarez, entre otros.

La jornada contó además con la presencia de autoridades del Poder Judicial de la Ciudad, entre ellas los consejeros Lorena Clienti, Marcelo Meis, Luis Duacastella Arbizu, Rocío López Di Muro y Guillermo Scheibler; la asesora general tutelar, Carolina Stanley; y los jueces de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo Natalia Tanno, Romina Tessone, Alejandra Petrella, Pablo Mantaras y Juan José Albornoz, además de otros magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial.

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