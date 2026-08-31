¿La palta ayuda a controlar el peso? La ciencia revela cómo sus grasas saludables y fibra mejoran tu salud metabólica

El consumo habitual de palta se asocia con una menor incidencia de enfermedad cardiovascular y coronaria (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La palta se ha consolidado como uno de los alimentos más valorados por su perfil nutricional y su versatilidad en la cocina. Su incorporación en la dieta cotidiana creció en todo el mundo, impulsada tanto por tendencias gastronómicas como por el respaldo de la evidencia científica. Este fruto destaca por aportar una combinación única de grasas saludables, fibra, vitaminas, minerales y compuestos antioxidantes, elementos esenciales para mantener la salud y prevenir enfermedades.

Diversos estudios y organismos internacionales avalan los beneficios de consumirla de manera habitual. Su consumo frecuente se asocia con la protección cardiovascular, la regulación del azúcar en sangre, el fortalecimiento del sistema inmune y el cuidado de la función cerebral y digestiva. Además, su capacidad para generar saciedad la convierte en una opción valiosa para quienes buscan controlar el peso. La facilidad con la que se integra en diferentes preparaciones, sumada a su sabor y textura, la posiciona como un ingrediente clave en patrones de alimentación equilibrados y modernos.

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Las grasas monoinsaturadas de la palta ayudan a bajar el colesterol LDL y a aumentar el HDL (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aliada clave para el corazón y el metabolismo

El consumo regular de palta está respaldado por investigaciones que destacan su papel en la salud cardiovascular y metabólica. Según la Asociación Estadounidense del Corazón, las grasas monoinsaturadas presentes contribuyen a reducir los niveles de colesterol LDL (malo) y a elevar el colesterol HDL (bueno), favoreciendo la protección de las arterias y disminuyendo el riesgo de enfermedades coronarias. Esta recomendación también es compartida por la Organización Mundial de la Salud, que la incluye entre los alimentos recomendados para mantener una adecuada salud cardíaca.

Además, la Escuela de Salud Pública de Harvard identificó en sus estudios que quienes incorporan palta con frecuencia en la dieta presentan un menor riesgo de enfermedad cardiovascular y coronaria en comparación con quienes no la consumen. El efecto beneficioso no solo se limita al sistema circulatorio. La fibra soluble que contiene la palta ayuda a regular los niveles de glucosa en sangre, lo que resulta especialmente relevante para personas con diabetes tipo 2 o con riesgo de desarrollar alteraciones metabólicas, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC).

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La combinación de grasas saludables, fibra y micronutrientes como el potasio y el magnesio, presentes en la palta, contribuye a regular la presión arterial y a mejorar el perfil lipídico, de acuerdo con la Academia Estadounidense de Nutrición y Dietética. Estos beneficios consolidan a la palta como un aliado valioso para la prevención y el manejo de enfermedades crónicas relacionadas con el corazón y el metabolismo.

El potasio y el magnesio presentes en la palta contribuyen a regular la presión arterial y el perfil lipídico (Imagen Ilustrativa Infobae)

El impacto de la fibra en la digestión y el azúcar

Aporta una cantidad significativa de fibra dietética, un componente fundamental para la salud digestiva y el control metabólico. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), favorece el tránsito intestinal, ayuda a prevenir el estreñimiento y contribuye al equilibrio de la microbiota intestinal. Este entorno intestinal saludable influye de manera positiva tanto en la digestión como en la absorción de nutrientes.

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Por otro lado, el CDC destacan que la fibra soluble de la palta tiene un efecto regulador sobre los niveles de glucosa en sangre. Al ralentizar la absorción de carbohidratos, ayuda a mantener estables los valores de azúcar después de las comidas, lo que resulta especialmente útil para personas con diabetes tipo 2 o aquellas que buscan evitar picos glucémicos.

La fibra dietética de la palta favorece el tránsito intestinal, previene el estreñimiento y aporta al equilibrio de la microbiota intestinal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, la combinación de fibra y grasas saludables que contiene la palta incrementa la sensación de saciedad, lo que puede contribuir a reducir la ingesta calórica diaria y facilitar el control del peso corporal, según la Organización Mundial de la Salud. Estos efectos posicionan a la palta como un alimento estratégico para quienes buscan mantener una digestión adecuada y prevenir alteraciones metabólicas.

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Protección antioxidante para la vista y la piel

Entre los antioxidantes más destacados se encuentran la luteína y la zeaxantina, compuestos que, según la Organización Mundial de la Salud, se acumulan en la retina y ayudan a filtrar la luz azul, protegiendo así las células oculares de daños causados por la radiación y el estrés oxidativo. Diversos estudios coinciden en que la ingesta regular de estos carotenoides reduce el riesgo de desarrollar enfermedades como la degeneración macular asociada a la edad y las cataratas, dos de las principales causas de pérdida de visión en adultos mayores.

En cuanto a la piel, la palta aporta vitaminas E y C, reconocidas por su capacidad para combatir los radicales libres, moléculas inestables que aceleran el envejecimiento cutáneo y favorecen la aparición de arrugas y manchas. Según la Academia Estadounidense de Dermatología, la vitamina E contribuye a fortalecer la barrera cutánea y mejora la capacidad de la piel para retener humedad, lo que se traduce en mayor elasticidad y una textura más suave. La vitamina C, por su parte, participa en la síntesis de colágeno, una proteína esencial para la firmeza de los tejidos y la reparación celular.

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La luteína y la zeaxantina de la palta protegen la retina y se vinculan con un menor riesgo de cataratas y degeneración macular (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aporte de grasas insaturadas que proporciona el fruto también juega un rol importante en la nutrición cutánea. Estas grasas favorecen la hidratación natural de la piel y ayudan a mantener su flexibilidad, mientras que la presencia de compuestos antiinflamatorios puede contribuir a calmar irritaciones y proteger frente a factores ambientales adversos.

La suma de estos efectos la convierte en un alimento recomendado por entidades internacionales para quienes buscan preservar la salud visual y mantener una piel joven y protegida frente a los efectos del paso del tiempo y las agresiones externas.

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Cómo influye la palta en el peso corporal

Se integra con facilidad en dietas orientadas al control y mantenimiento del peso corporal. Aunque es un alimento calórico debido a su alto contenido de grasas saludables, diversos estudios señalan que su consumo no se asocia con el aumento de peso cuando se respeta la moderación. Según la Organización Mundial de la Salud, la combinación de fibra y grasas monoinsaturadas permite la reducción de la ingesta calórica total a lo largo del día.

La fibra ralentiza la digestión y estabiliza los niveles de glucosa en sangre, ayudando a evitar picos de hambre y promoviendo el equilibrio metabólico. La Escuela de Salud Pública de Harvard destaca que incluir palta en las comidas contribuye a controlar el apetito y facilita la adherencia a una alimentación saludable. Además, al ser un alimento versátil y satisfactorio, permite reemplazar opciones con grasas menos saludables, como manteca o mayonesa, sin perder sabor ni textura.

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La evidencia internacional respalda que la palta, consumida en porciones adecuadas, puede formar parte de estrategias para prevenir el sobrepeso y la obesidad, siempre dentro de un plan alimentario equilibrado y adaptado a las necesidades individuales.