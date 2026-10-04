Salud

Péptidos y bienestar, la diferencia entre un medicamento estudiado y una promesa experimental

El auge de estos compuestos obliga a distinguir entre tratamientos evaluados en ensayos clínicos y productos experimentales con beneficios y riesgos

Una balanza lleva a la izquierda un frasco con documentos y a la derecha un teléfono celular con pequeños frascos de colores y humo.
Los péptidos son cadenas cortas de aminoácidos que abarcan desde fármacos con trayectoria hasta compuestos con investigación incipiente (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La cuestión central sobre los péptidos es que bajo una misma denominación conviven tratamientos respaldados por ensayos clínicos y compuestos que todavía no cuentan con información suficiente sobre sus efectos en personas.

Esa distinción adquiere relevancia en un momento en que productos experimentales se promocionan para aliviar dolores, acelerar la recuperación tras el ejercicio o modificar la composición corporal. La difusión de esas propuestas suele adelantarse a las respuestas que puede dar la investigación sobre seguridad, dosis, eficacia y consecuencias de uso sostenido.

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En una columna de The Washington Post, Jordan D. Metzl, médico especialista en medicina deportiva del Hospital for Special Surgery de Nueva York, planteó que la discusión no debería resolverse con una aceptación o un rechazo general de los péptidos. El punto, según escribió, es diferenciar los medicamentos que atravesaron evaluaciones rigurosas de los productos que se ofrecen con beneficios todavía no demostrados en estudios de calidad.

Los péptidos son cadenas cortas de aminoácidos, moléculas que integran las proteínas. Esa definición describe su composición, pero no permite atribuir las mismas propiedades ni el mismo nivel de respaldo a todos los compuestos. Metzl señaló que algunos se utilizan como medicamentos desde hace décadas, mientras que otros solo mostraron resultados iniciales en laboratorios, animales o grupos pequeños de personas.

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La semaglutida muestra qué cambia cuando hay ensayos amplios

Un médico en bata blanca y fonendoscopio señala una radiografía de columna frente a una mujer sentada junto a un escritorio con un cartel.
Los resultados observados en laboratorios o animales no garantizan la eficacia ni permiten fijar dosis seguras para las personas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La semaglutida es un medicamento basado en péptidos que fue evaluado en estudios clínicos de gran tamaño, explicó Metzl en su columna. Pertenece al grupo de los agonistas del receptor GLP-1, fármacos que actúan sobre mecanismos relacionados con la regulación metabólica. Esa categoría también incluye a la tirzepatida, la liraglutida y la dulaglutida.

El médico citó un ensayo clínico de 2024 publicado en The New England Journal of Medicine, realizado en personas con obesidad y artrosis de rodilla con dolor moderado o intenso. Durante 68 semanas, el estudio comparó semaglutida con placebo, una sustancia sin efecto terapéutico que permite medir los resultados de un tratamiento.

Las personas que recibieron semaglutida perdieron en promedio el 13,7 por ciento de su peso corporal, frente al 3,2 por ciento del grupo que recibió placebo. El trabajo también registró una mayor reducción del dolor de rodilla y una mejoría superior de la función física entre quienes recibieron el medicamento.

Metzl destacó que esos datos permiten analizar una posible relación entre la reducción de peso, el alivio del dolor y una mayor capacidad de movimiento en una población definida.

El valor de ese ejemplo no radica en extender sus resultados a cualquier péptido ni a cualquier situación clínica. Según planteó el especialista, ilustra la diferencia entre un compuesto con datos obtenidos en investigaciones controladas y otros productos cuya promoción se apoya en información mucho más limitada.

Los péptidos para recuperación no tienen el mismo respaldo

Gradilla con tubos de ensayo y frascos de vidrio etiquetados junto a una persona en bata blanca que utiliza una pipeta de laboratorio.
La semaglutida forma parte de los agonistas del receptor GLP-1, una categoría de medicamentos con ensayos clínicos de gran escala (Imagen Ilustrativa Infobae)

Metzl indicó que compuestos como BPC-157, TB-500, CJC-1295 e ipamorelina se difunden en internet y en espacios de bienestar con promesas vinculadas a la curación de tendones, la recuperación física, el aumento de músculo, la inflamación o la pérdida de grasa. Esas afirmaciones, escribió, no se apoyan en el mismo volumen ni en la misma calidad de investigación disponible para la semaglutida.

En varios de esos casos, la información procede de estudios en animales, experimentos de laboratorio o ensayos pequeños en seres humanos. Ese tipo de investigación puede aportar hipótesis, pero no permite establecer por sí sola si un tratamiento funciona, qué dosis corresponde utilizar ni cuáles son sus efectos después de años de uso.

La diferencia importa porque un cambio observado en células o en animales no anticipa necesariamente el resultado en personas. Metzl advirtió que la posibilidad de que un compuesto actúe sobre un mecanismo biológico no equivale a una prueba de beneficio médico. Tampoco los testimonios que circulan en redes sociales reemplazan a los estudios diseñados para medir eficacia y seguridad.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, conocida como FDA, expresó inquietud por la falta de datos de seguridad de muchos de estos compuestos, según la columna. El médico vinculó esa cautela con la escasa información sobre la exposición de personas a esos productos y con la ausencia de estudios prolongados que permitan conocer sus consecuencias.

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