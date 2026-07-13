Por qué el pilates puede ser clave para el bienestar de los hombres

Disciplina creada por Joseph Pilates, el método fortalece músculos poco trabajados, mejora el control corporal y reduce el estrés en hombres (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pilates, una disciplina creada por Joseph Pilates, se ha posicionado como una alternativa de bajo impacto que fortalece zonas habitualmente olvidadas por el entrenamiento tradicional. Aunque arrastra una reputación equivocada entre parte del público masculino, diversos especialistas destacan que su práctica mejora el rendimiento físico, previene lesiones y reduce los niveles de estrés, contribuyendo así al bienestar integral masculino.

Un método exigente y funcional

Entre los hombres persiste la creencia de que el pilates es una actividad suave, dirigida principalmente a mujeres, pero esa imagen no se corresponde con la realidad actual de la disciplina. Reza Alavi, fundador y director ejecutivo de Real Pilates, sostiene que se trata de un exigente trabajo de fuerza, movilidad y control.

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Según declaraciones recogidas por GQ México, Alavi señala que el método activa zonas que la mayoría de los hombres no entrenan de forma consciente, lo que repercute directamente en el rendimiento deportivo, la recuperación muscular y la prevención de lesiones.

El pilates desafía la fuerza y la movilidad, activando grupos musculares que suelen pasarse por alto en los entrenamientos tradicionales (Imagen Ilustrativa Infobae)

El método pilates, según Real Pilates, mejora la movilidad general, el control corporal y la alineación postural. Además, ayuda a prevenir desequilibrios musculares que suelen derivar en lesiones, contribuye a la corrección de la postura y colabora en la reducción de molestias como el dolor de espalda.

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También puede incidir positivamente en la regulación del sueño y en la gestión del estrés, aspectos que muchas veces se pasan por alto en los entrenamientos convencionales.

Origen del pilates y superación de estigmas

Joseph Pilates desarrolló la disciplina como una herramienta de rehabilitación para soldados lesionados. A pesar de su origen funcional y orientado al esfuerzo, la práctica mantuvo durante décadas una imagen asociada a suavidad y a ejercicios realizados sobre colchonetas, lo que limitó su popularidad entre los hombres.

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“Hay una percepción arraigada, en gran parte porque durante años se presentó el pilates como una clase suave y dirigida a las mujeres”, explicó Alavi a GQ México.

Desarrollado para la rehabilitación, el pilates aún combate prejuicios sobre su intensidad y público, aunque su enfoque es universal (Imagen Ilustrativa Infobae)

El especialista insiste en que el pilates exige precisión y control, y pone a prueba músculos estabilizadores profundos de la columna vertebral y las caderas, que el entrenamiento convencional raramente aísla. Esta característica convierte la disciplina en una opción valiosa para quienes buscan complementar rutinas de fuerza o deportes de alto impacto.

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Pilates y entrenamiento complementario

En Emiratos Árabes Unidos, el estudio dirigido por Alavi ha capacitado a más de 7.000 instructores en toda la región. La clientela masculina en Real Pilates representa cerca del 35%, y en las sesiones privadas el porcentaje es aún mayor.

Según el especialista, muchos hombres que practican deportes como el running o combinan pesas con rutinas intensas encuentran en el pilates un aliado fundamental. “El kilometraje y el entrenamiento de fuerza construyen el motor, pero no entrenan el control que mantiene alineadas las caderas, la pelvis y la columna, zancada tras zancada”, sostuvo.

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Un hombre realiza ejercicios de estiramiento asistido con un balón de pilates mientras una fisioterapeuta lo supervisa en una clínica moderna, enfocándose en la recuperación y fortalecimiento muscular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pilates puede practicarse en días de descanso, ya que su bajo impacto no interfiere con los procesos de recuperación. Esta característica lo hace compatible con planes de entrenamiento que requieren trabajo complementario sin añadir una carga excesiva al cuerpo.

Prevención de lesiones y problemas posturales

Alavi advierte que la fuerza, por sí sola, no es suficiente cuando falta estabilidad. “La fuerza sin control tiende a cargar el cuerpo de manera desigual”, afirmó en GQ México.

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Entre los problemas más comunes que observa se encuentran distensiones en la zona lumbar y hernias de disco en hombres que realizan peso muerto o sentadillas sin control profundo del tronco. También menciona el pinzamiento de hombro en quienes acumulan años de press de banca sin la estabilidad adecuada para la articulación.

El método ayuda a corregir desequilibrios y a evitar dolencias comunes en quienes priorizan la fuerza sin control ni estabilidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos casos, según el especialista, ilustran cómo la falta de control y estabilidad puede desencadenar lesiones que podrían evitarse con una rutina complementaria de pilates.

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Además, muchos hombres que comienzan la práctica esperan sentir principalmente el trabajo abdominal, pero terminan notando mejoras en la postura, el alivio del dolor de espalda y una mejor regulación del sueño y el estrés.

Bienestar y movilidad más allá del gimnasio

Además de mejorar el rendimiento físico, el pilates favorece la postura y el bienestar general, incluso en quienes llevan una vida sedentaria

El pilates también aborda los problemas derivados de pasar demasiadas horas sentado, como el acortamiento de los flexores de la cadera y la tendencia al encorvamiento de la parte superior de la espalda.

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La disciplina integra ejercicios de fuerza, movilidad y cuidado articular en una sola sesión, lo cual contribuye al bienestar físico y mental de quienes lo practican.