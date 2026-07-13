Salud

Por qué el pilates puede ser clave para el bienestar de los hombres

Esta disciplina de bajo impacto trabaja fuerza, movilidad y control corporal, activa áreas poco atendidas en rutinas comunes y aporta ventajas en la recuperación, la postura y el manejo de la tensión

Guardar
Google icon
Ilustración de un hombre haciendo el ejercicio 'Scooter' en una máquina Reformer de Pilates en un gimnasio con ventanas y otras máquinas de fondo.
Disciplina creada por Joseph Pilates, el método fortalece músculos poco trabajados, mejora el control corporal y reduce el estrés en hombres (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pilates, una disciplina creada por Joseph Pilates, se ha posicionado como una alternativa de bajo impacto que fortalece zonas habitualmente olvidadas por el entrenamiento tradicional. Aunque arrastra una reputación equivocada entre parte del público masculino, diversos especialistas destacan que su práctica mejora el rendimiento físico, previene lesiones y reduce los niveles de estrés, contribuyendo así al bienestar integral masculino.

Un método exigente y funcional

Entre los hombres persiste la creencia de que el pilates es una actividad suave, dirigida principalmente a mujeres, pero esa imagen no se corresponde con la realidad actual de la disciplina. Reza Alavi, fundador y director ejecutivo de Real Pilates, sostiene que se trata de un exigente trabajo de fuerza, movilidad y control.

PUBLICIDAD

Según declaraciones recogidas por GQ México, Alavi señala que el método activa zonas que la mayoría de los hombres no entrenan de forma consciente, lo que repercute directamente en el rendimiento deportivo, la recuperación muscular y la prevención de lesiones.

Vista lateral de un hombre sin camiseta en un tapete de yoga, con las rodillas dobladas y las caderas levantadas, realizando un ejercicio de Pilates.
El pilates desafía la fuerza y la movilidad, activando grupos musculares que suelen pasarse por alto en los entrenamientos tradicionales (Imagen Ilustrativa Infobae)

El método pilates, según Real Pilates, mejora la movilidad general, el control corporal y la alineación postural. Además, ayuda a prevenir desequilibrios musculares que suelen derivar en lesiones, contribuye a la corrección de la postura y colabora en la reducción de molestias como el dolor de espalda.

PUBLICIDAD

También puede incidir positivamente en la regulación del sueño y en la gestión del estrés, aspectos que muchas veces se pasan por alto en los entrenamientos convencionales.

Origen del pilates y superación de estigmas

Joseph Pilates desarrolló la disciplina como una herramienta de rehabilitación para soldados lesionados. A pesar de su origen funcional y orientado al esfuerzo, la práctica mantuvo durante décadas una imagen asociada a suavidad y a ejercicios realizados sobre colchonetas, lo que limitó su popularidad entre los hombres.

“Hay una percepción arraigada, en gran parte porque durante años se presentó el pilates como una clase suave y dirigida a las mujeres”, explicó Alavi a GQ México.

Hombre de mediana edad con camiseta gris y pantalones cortos negros realiza el ejercicio Scooter en un reformer de Pilates, con una pierna extendida hacia atrás.
Desarrollado para la rehabilitación, el pilates aún combate prejuicios sobre su intensidad y público, aunque su enfoque es universal (Imagen Ilustrativa Infobae)

El especialista insiste en que el pilates exige precisión y control, y pone a prueba músculos estabilizadores profundos de la columna vertebral y las caderas, que el entrenamiento convencional raramente aísla. Esta característica convierte la disciplina en una opción valiosa para quienes buscan complementar rutinas de fuerza o deportes de alto impacto.

Pilates y entrenamiento complementario

En Emiratos Árabes Unidos, el estudio dirigido por Alavi ha capacitado a más de 7.000 instructores en toda la región. La clientela masculina en Real Pilates representa cerca del 35%, y en las sesiones privadas el porcentaje es aún mayor.

Según el especialista, muchos hombres que practican deportes como el running o combinan pesas con rutinas intensas encuentran en el pilates un aliado fundamental. “El kilometraje y el entrenamiento de fuerza construyen el motor, pero no entrenan el control que mantiene alineadas las caderas, la pelvis y la columna, zancada tras zancada”, sostuvo.

Hombre de rodillas sobre colchoneta azul, brazos estirados sobre un balón naranja. Una fisioterapeuta de pie detrás, con las manos en su espalda. Sala con grandes ventanas.
Un hombre realiza ejercicios de estiramiento asistido con un balón de pilates mientras una fisioterapeuta lo supervisa en una clínica moderna, enfocándose en la recuperación y fortalecimiento muscular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pilates puede practicarse en días de descanso, ya que su bajo impacto no interfiere con los procesos de recuperación. Esta característica lo hace compatible con planes de entrenamiento que requieren trabajo complementario sin añadir una carga excesiva al cuerpo.

Prevención de lesiones y problemas posturales

Alavi advierte que la fuerza, por sí sola, no es suficiente cuando falta estabilidad. “La fuerza sin control tiende a cargar el cuerpo de manera desigual”, afirmó en GQ México.

Entre los problemas más comunes que observa se encuentran distensiones en la zona lumbar y hernias de disco en hombres que realizan peso muerto o sentadillas sin control profundo del tronco. También menciona el pinzamiento de hombro en quienes acumulan años de press de banca sin la estabilidad adecuada para la articulación.

Hombre adulto mayor con camiseta celeste y pantalón oscuro sobre colchoneta azul, brazos extendidos y piernas elevadas; fondo de ventana y muebles.
El método ayuda a corregir desequilibrios y a evitar dolencias comunes en quienes priorizan la fuerza sin control ni estabilidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos casos, según el especialista, ilustran cómo la falta de control y estabilidad puede desencadenar lesiones que podrían evitarse con una rutina complementaria de pilates.

Además, muchos hombres que comienzan la práctica esperan sentir principalmente el trabajo abdominal, pero terminan notando mejoras en la postura, el alivio del dolor de espalda y una mejor regulación del sueño y el estrés.

Bienestar y movilidad más allá del gimnasio

hombre pilates
Además de mejorar el rendimiento físico, el pilates favorece la postura y el bienestar general, incluso en quienes llevan una vida sedentaria

El pilates también aborda los problemas derivados de pasar demasiadas horas sentado, como el acortamiento de los flexores de la cadera y la tendencia al encorvamiento de la parte superior de la espalda.

La disciplina integra ejercicios de fuerza, movilidad y cuidado articular en una sola sesión, lo cual contribuye al bienestar físico y mental de quienes lo practican.

Temas Relacionados

PilatesEmiratos Árabes UnidosMovilidad CorporalPrevención de LesionesNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cuáles son las señales corporales que indican una dieta baja en proteínas

Expertos explican qué síntomas pueden revelar un consumo insuficiente de este nutriente y cómo corregirlo con una mejor planificación de las comidas

Cuáles son las señales corporales que indican una dieta baja en proteínas

Cuáles son los alimentos con más yodo y por qué este mineral resulta clave para el funcionamiento del organismo

Una experta consultada por The Telegraph analizó cómo las modificaciones en la dieta pueden influir en el aporte diario de este nutriente y explicó las consecuencias que puede tener una ingesta insuficiente para la salud

Cuáles son los alimentos con más yodo y por qué este mineral resulta clave para el funcionamiento del organismo

Un cirujano explicó por qué aumentan las lesiones de hombro en la mediana edad y cómo evitarlas

The Telegraph reunió las especificaciones del experto Andrew Sankey, quien detalló los factores que pueden favorecer molestias en esta zona y compartió recomendaciones para preservar la movilidad y el bienestar articular

Un cirujano explicó por qué aumentan las lesiones de hombro en la mediana edad y cómo evitarlas

El TDAH en tiempos de hiperconectividad: atención, soledad y el desafío de escuchar

La mente humana enfrenta una presión constante de notificaciones, plataformas y estímulos. Comprender este escenario invita a repensar cómo priorizamos el contacto profundo y la presencia en un mundo saturado de conexiones superficiales

El TDAH en tiempos de hiperconectividad: atención, soledad y el desafío de escuchar

Lucía Crivelli: “Ahora tenemos evidencia generada en América Latina de que se puede prevenir el deterioro cognitivo”

La neuropsicóloga argentina, investigadora y líder regional del proyecto LatAm-FINGERS explica por qué el estudio publicado en The Lancet marca un hito científico para la región. Además, cómo demuestra que una intervención accesible, no farmacológica y basada en cinco hábitos cotidianos puede mejorar la salud cognitiva y abrir una nueva agenda de salud pública

Lucía Crivelli: “Ahora tenemos evidencia generada en América Latina de que se puede prevenir el deterioro cognitivo”

DEPORTES

El histórico talismán que pidió usar Argentina para enfrentar a Inglaterra por el pase a la final del Mundial

El histórico talismán que pidió usar Argentina para enfrentar a Inglaterra por el pase a la final del Mundial

Tom Brady reveló el hábito que cambió su carrera y lo convirtió en una leyenda de la NFL

La romántica historia de Harry Kane y su “mejor amiga”: la foto con David Beckham que los unió cuando eran niños

Nahuel Guzmán: “La convicción, el corazón y la conexión con Scaloni son las mayores fortalezas de Argentina”

Qué dicen las amenazas de reeditar la pelea de barras de Argentina e Inglaterra de México 86 y que podría pasar en Atlanta

TELESHOW

Claudia Villafañe celebró la victoria argentina con una significativa foto: el gesto de Antonela Roccuzzo

Claudia Villafañe celebró la victoria argentina con una significativa foto: el gesto de Antonela Roccuzzo

El violento episodio de Martín Salwe cuando quiso entrevistar a Tini Stoessel en el partido de Argentina vs Suiza

Emanuel Ntaka, ex Mambrú, planteó sus dudas sobre la vuelta de Popstars: “¿Sigue siendo atractivo para la juventud?”

El enojo de Nati Jota por los viajes para seguir a la Argentina en el Mundial: “De acá para allá”

El mensaje de Cofla, el actor porno argentino más famoso: “El uso de preservativo es fundamental”

INFOBAE AMÉRICA

Ser Claudista

Ser Claudista

Zelensky se reúne en París con la Coalición de los Voluntarios para reforzar la asistencia a Ucrania y aumentar la presión sobre Rusia

El petróleo sube más de 4% tras la reanudación de los ataques entre EEUU e Irán y la amenaza de cierre del estrecho de Ormuz

El régimen de Irán lanzó ataques contra bases militares de Estados Unidos en Jordania, Bahréin y Kuwait

Dominga Herrera, la artesana salvadoreña que convirtió a Ilobasco en la cuna de las miniaturas de barro