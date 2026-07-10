6 hábitos recomendados por dermatólogos para mantener la piel saludable a cualquier edad

Descuidar el cuidado de la piel aumenta la resequedad, la irritación y el riesgo de infecciones, dermatitis, eccema y cáncer de piel (Imagen Ilustrativa Infobae)

La piel, como órgano más grande del cuerpo humano, juega un papel esencial en la protección y el equilibrio del organismo. Cada día, este tejido dinámico se renueva al desprender aproximadamente 40.000 células, actuando como una barrera que resguarda frente a factores externos y regula funciones vitales como la temperatura corporal. Mantener la piel saludable no solo contribuye a la apariencia física, sino que resulta decisivo para el bienestar general.

Descuidar el cuidado cutáneo puede acarrear diversas consecuencias. Entre los riesgos más habituales se encuentran la resequedad, la irritación y una mayor vulnerabilidad ante infecciones o enfermedades dermatológicas.

PUBLICIDAD

Según especialistas de Cleveland Clinic, cuando está desprotegida, pierde eficacia en su función de barrera, lo que facilita la entrada de agentes patógenos y eleva la probabilidad de desarrollar afecciones como dermatitis, eccema o incluso cáncer. Además, la exposición reiterada al sol sin protección adecuada puede acelerar el envejecimiento cutáneo, provocar pigmentación irregular y aumentar el riesgo de lesiones precancerosas.

La piel protege al organismo, regula la temperatura corporal y se renueva a diario con el desprendimiento de unas 40.000 células (Imagen Ilustrativa Infobae)

El impacto de los hábitos diarios también es determinante. Fumar, por ejemplo, deteriora la microcirculación y acelera la formación de arrugas, mientras que no hidratar la piel favorece la sequedad y la aparición de grietas. Por ello, la adopción de medidas preventivas, como el uso regular de protector solar y la aplicación de cremas hidratantes, resulta fundamental para conservar la salud cutánea y evitar complicaciones futuras.

PUBLICIDAD

Los 6 hábitos primordiales para favorecer la salud cutánea

1. Uso diario de protector solar: aplicarlo todos los días es el hábito más efectivo para preservar la salud de la piel. Los rayos ultravioleta no solo provocan resequedad y alteraciones en la pigmentación, sino que también aumentan el riesgo de cáncer cutáneo y aceleran el envejecimiento.

Especialistas de Cleveland Clinic recomiendan FPS 30 o superior, reaplicándolo cada dos horas, incluso en días nublados o al estar cerca de ventanas. El uso correcto de este producto disminuye significativamente la aparición de manchas, arrugas y lesiones precancerosas.

PUBLICIDAD

Cleveland Clinic recomienda usar protector solar FPS 30 o superior y reaplicarlo cada dos horas, incluso en días nublados o cerca de ventanas (Imagen Ilustrativa Infobae)

2. Revisión periódica de la piel: la autoexploración mensual permite detectar a tiempo cambios sospechosos, como lunares asimétricos, bordes irregulares o variaciones de color.

Identificar estos signos es crucial, ya que el cáncer de piel es el más frecuente en Estados Unidos y su diagnóstico temprano aumenta la eficacia del tratamiento. Si aparecen lesiones nuevas, si algún lunar sangra, pica o cambia de tamaño, se debe consultar al médico de inmediato. La detección precoz puede marcar la diferencia en el pronóstico.

PUBLICIDAD

3. Mantener la hidratación cutánea: este hábito ayuda a conservar la elasticidad, suavidad y función protectora de la piel. Con la edad, las glándulas sebáceas disminuyen su actividad, lo que favorece la resequedad y la aparición de irritaciones.

Los especialistas de la clínica estadounidense recomiendan aplicar crema hidratante dentro de los tres minutos posteriores al baño, cuando la piel aún está húmeda, para sellar la humedad. Este hábito previene la descamación, el agrietamiento y la sensibilidad, manteniendo la piel con un aspecto saludable y flexible.

PUBLICIDAD

4. Evitar el tabaco: fumar afecta negativamente la circulación sanguínea cutánea y favorece la aparición de arrugas prematuras, ralentizando la cicatrización. El tabaco también incrementa el riesgo de padecer enfermedades dermatológicas y reduce la capacidad defensiva de la piel frente a agresiones externas. Dejar de fumar contribuye de manera directa a mantener la integridad y juventud del tejido cutáneo.

5. Emplear productos acordes al tipo de piel: el uso de limpiadores, hidratantes y cosméticos formulados específicamente para cada tipo de piel (seca, grasa, mixta o con tendencia al acné) previene reacciones adversas y facilita el equilibrio natural.

PUBLICIDAD

Productos suaves, sin fragancia ni ingredientes irritantes, minimizan el riesgo de alergias, brotes y deshidratación. Además, en el caso de pieles con tendencia acneica, optar por fórmulas no comedogénicas evita la obstrucción de los poros y la aparición de imperfecciones.

6. Evitar la manipulación de lesiones y granos: tocar o reventar granos puede provocar infecciones, inflamación y cicatrices permanentes. La recomendación de los dermatólogos es tratar las lesiones con productos tópicos adecuados, como el peróxido de benzoilo, y resistir la tentación de apretar la piel. Este hábito sencillo reduce el riesgo de complicaciones y favorece una recuperación más rápida y estética.

PUBLICIDAD

La revisión periódica de la piel permite detectar lunares asimétricos, bordes irregulares y cambios de color que pueden alertar sobre cáncer de piel (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuidados específicos para la piel madura

Con el paso de los años, la piel madura experimenta una disminución en la producción de colágeno y en la actividad de las glándulas sebáceas, lo que se traduce en mayor sequedad, pérdida de elasticidad y aparición de arrugas. La exposición acumulada a la radiación ultravioleta, conocida como fotoenvejecimiento, también contribuye a la aspereza, la pigmentación irregular y las líneas de expresión marcadas.

Los especialistas de Cleveland Clinic subrayan la importancia de utilizar protectores solares de amplio espectro para prevenir el avance del envejecimiento cutáneo. La hidratación con cremas más densas en invierno y fórmulas ligeras en verano ayuda a adaptarse a las necesidades cambiantes de la piel madura.

PUBLICIDAD

Entre los productos recomendados para esta etapa destacan los retinoides, que mejoran la textura y el tono, y los alfa hidroxiácidos o el ácido salicílico, efectivos para reducir manchas y regular el exceso de sebo, explican los expertos de la clínica. Es fundamental introducir estos ingredientes de manera progresiva, siempre acompañados de protector solar, para evitar irritaciones y aprovechar sus beneficios en la renovación celular.