Salud

Impulsan un programa clínico para el desarrollo de terapias CAR-T

Un equipo del Hospital Italiano lleva adelante una iniciativa destinada a modificar células inmunológicas del propio paciente, con el objetivo de ofrecer nuevas alternativas terapéuticas para el cáncer hematológico y enfermedades autoinmunes

Guardar
Google icon
Imagen biomédica de células CAR-T azules atacando linfocitos B con marcadores rojos. Se observan otras células inmunes y material de laboratorio borroso al fondo.
La terapia CAR T consiste en extraer linfocitos T del paciente mediante aféresis, procesarlos bajo estrictos controles y reprogramarlos genéticamente en laboratorios especializados (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Argentina, un programa clínico impulsa el desarrollo de terapias celulares CAR T para el tratamiento del cáncer hematológico y diversas enfermedades autoinmunes. Esta estrategia permite modificar genéticamente las defensas del propio paciente con el objetivo de atacar las células responsables de la enfermedad.

El avance es resultado de la colaboración entre equipos especializados, infraestructura tecnológica y la experiencia acumulada en el procesamiento y control de calidad de productos celulares. El Hospital Italiano de Buenos Aires participa como centro de referencia en la implementación de estos protocolos bajo regulaciones nacionales e internacionales que garantizan la seguridad y la eficacia del tratamiento.

PUBLICIDAD

Así funciona la terapia CAR T: paso a paso del proceso de modificación celular

El procedimiento de terapia CAR T se inicia con una etapa de extracción celular. A través de aféresis, una técnica que permite separar componentes específicos de la sangre, se recolectan los linfocitos T del paciente, células esenciales del sistema inmunológico. “La sangre del paciente pasa por un sistema de separación celular que permite recolectar los linfocitos T y devolver el resto al organismo”, explica la doctora Natalia Schutz, jefa de Hematología del Hospital Italiano de Buenos Aires.

Imagen microscópica de una célula grisácea con proyecciones y una esfera roja brillante, rodeada por pequeñas esferas amarillas radiantes.
El Hospital Italiano de Buenos Aires implementó por primera vez en Argentina la terapia CAR T, permitiendo modificar genéticamente linfocitos T para tratar cánceres hematológicos y trastornos autoinmunes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los linfocitos T recolectados son procesados inmediatamente bajo estrictos controles de calidad para asegurar que cumplen con los requisitos regulatorios necesarios. A continuación, se envían a laboratorios altamente especializados, donde el siguiente paso es la modificación genética.

PUBLICIDAD

Allí, mediante técnicas de ingeniería genética, los linfocitos T se reprograman para reconocer y atacar proteínas específicas presentes en las células tumorales o en las células alteradas por enfermedades autoinmunes. “Las células se reprograman para reconocer proteínas específicas del tumor y se multiplican hasta alcanzar la dosis terapéutica necesaria”, detalla Schutz.

Este proceso no solo implica la modificación, sino también la expansión de las células, es decir, su multiplicación en laboratorio hasta obtener la cantidad adecuada para el tratamiento. Una vez finalizada esta etapa, las células modificadas son transportadas de regreso al centro médico para ser administradas nuevamente al paciente mediante una infusión intravenosa. Desde ese momento, las células CAR T comienzan a circular por el organismo con el objetivo de identificar y destruir las células responsables de la enfermedad.

cáncer, oncología, tumores, patologías oncológicas - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El procedimiento de aféresis separa los linfocitos T del resto de la sangre, garantizando la recolección de células inmunológicas clave para el tratamiento personalizado - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El seguimiento clínico posterior resulta fundamental. Durante las primeras semanas tras la infusión, el paciente es monitoreado de forma continua para evaluar la respuesta al tratamiento y controlar posibles efectos adversos. Luego, los controles se mantienen a largo plazo para asegurar la eficacia y la seguridad del procedimiento. Esto permite ajustar el abordaje médico según la evolución de cada caso y recolectar información clave para futuras investigaciones.

La experiencia y la innovación como base del desarrollo local

La implementación de la terapia CAR T en la Argentina no es un hecho aislado, sino el resultado de una construcción institucional de larga data. El Hospital Italiano de Buenos Aires cuenta con más de dos décadas de experiencia en el procesamiento y control de calidad de productos celulares. Desde 2004, la institución está habilitada por el INCUCAI para recibir, procesar y controlar productos celulares empleados en trasplantes de médula ósea, una tarea que sentó las bases para el desarrollo de terapias avanzadas.

“Nuestra participación en el procesamiento celular y su gestión de calidad, como parte de la cadena de producción de CAR T cells en Argentina, confirma el compromiso del Hospital con la innovación”, destaca Florencia Tisi Baña, directora del Elaborador de Preparaciones Celulares del hospital. Este recorrido incluyó la consolidación de equipos profesionales altamente capacitados y la inversión en infraestructura tecnológica de última generación, elementos indispensables para cumplir con los estándares regulatorios nacionales e internacionales.

Las células T recolectadas se someten a controles de calidad antes de enviarlas a laboratorios dotados de tecnología avanzada para su modificación genética (Europa Press)
Las células T recolectadas se someten a controles de calidad antes de enviarlas a laboratorios dotados de tecnología avanzada para su modificación genética (Europa Press)

El doctor Leandro Burgos Pratx, jefe del Servicio de Medicina Transfusional, agregó: “La consolidación de estos proyectos es el resultado de una visión estratégica de más de diez años enfocada en el fortalecimiento de la medicina transfusional y la terapia celular dentro de nuestra institución. Esto implicó desarrollar infraestructura de alta tecnología para el procesamiento y criopreservación celular y formar equipos profesionales altamente capacitados bajo estrictos estándares regulatorios”.

La llegada de la terapia CAR T a la Argentina representa mucho más que la incorporación de una nueva alternativa terapéutica. Este avance fortalece el ecosistema de investigación clínica nacional al dejar capacidad instalada y fomentar la formación y el empleo calificado en áreas estratégicas de la salud. Permite además que procesos críticos, como la recolección por aféresis y la manipulación celular, se realicen bajo los más altos estándares de seguridad biológica, posicionando a los equipos argentinos como referentes regionales en investigación de terapias avanzadas.

El avance de estos estudios pone en valor la colaboración entre centros médicos de alta complejidad, equipos de investigación y organismos regulatorios, orientando a la Argentina hacia un papel de liderazgo en la región. La experiencia local en procesamiento celular y la capacidad de gestión de proyectos clínicos complejos se convierten en activos fundamentales para el desarrollo sostenido de la innovación médica en el país.

La experiencia nacional en este campo permite anticipar la llegada de futuros desarrollos y posiciona a la Argentina como un país capaz de adoptar y adaptar innovaciones biomédicas de alto impacto. En este escenario, la terapia CAR T se consolida como un nuevo estándar para la atención en salud, capaz de transformar la vida de pacientes y de impulsar el crecimiento de la investigación clínica y la innovación en el país.

Temas Relacionados

terapia CAR TCAR Tcáncer hematológicocáncertratamiento innovador en ArgentinaHospital Italiano de Buenos AiresÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cuántas calorías quema realmente el músculo en reposo, según la ciencia

Expertos del American College of Sports Medicine y la Universidad McMaster advierten que ese papel es más limitado de lo que se cree, y detallan qué factores sí determinan una pérdida de grasa sostenida

Cuántas calorías quema realmente el músculo en reposo, según la ciencia

Cuál es el hábito simple al despertar que eleva el estrés, según un psicólogo

Alfredo Rodríguez-Muñoz, de la Universidad Complutense de Madrid, explica por qué la primera exposición a estímulos digitales puede disparar la urgencia mental y empujar a una rutina de hiperconexión

Cuál es el hábito simple al despertar que eleva el estrés, según un psicólogo

Qué cinco condiciones deben darse para que nieve en CABA

Cada vez que se instala el frío en Argentina, vuelve la misma pregunta en el Área Metropolitana: si existe una chance real de nevada en la Ciudad. Meteorólogos consultados por Infobae explicaron por qué el fenómeno es tan poco frecuente

Qué cinco condiciones deben darse para que nieve en CABA

Cuál es la diferencia entre nieve, aguanieve y granizo, según la ciencia

Se distinguen según la temperatura dentro de las nubes y del aire durante la caída: copos, mezcla con lluvia o esferas sólidas de hielo

Cuál es la diferencia entre nieve, aguanieve y granizo, según la ciencia

Los peligros de las camas solares para la piel, los ojos y el envejecimiento prematuro

El dermatólogo Matthew Janik, consultado por Cleveland Clinic, explicó los efectos de la radiación ultravioleta emitida por estos dispositivos y subrayó que la Organización Mundial de la Salud los clasificó como agentes carcinógenos

Los peligros de las camas solares para la piel, los ojos y el envejecimiento prematuro

DEPORTES

“Igual que Maradona, bastardo”: la reacción de los hinchas ingleses al escuchar un popular cántico dedicado a ellos

“Igual que Maradona, bastardo”: la reacción de los hinchas ingleses al escuchar un popular cántico dedicado a ellos

EN VIVO: Lionel Scaloni habla en la previa de Argentina-Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial

Por qué este es el Mundial más exigente de la historia para los futbolistas, según un médico deportólogo

Las sugerentes declaraciones del representante de Enzo Fernández sobre su futuro: el nuevo guiño al Real Madrid

Portugal-Croacia, EN VIVO, por los 16avos de final del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

TELESHOW

La contundente respuesta de Marta Fort al tener que elegir entre Argentina o Estados Unidos en un partido del Mundial

La contundente respuesta de Marta Fort al tener que elegir entre Argentina o Estados Unidos en un partido del Mundial

Eka Ojeda desafió a la China Suárez en medio de su crisis con Mauro Icardi: “Tendría que ser un poco más segura”

El recuerdo de Gladys La Bomba Tucumana a su novio el día en que hubiera cumplido 40 años: “Jamás dejo de llorarte”

El emotivo mensaje de Lucía Galán por los 30 años del Hogar Pimpinela: “No quiero que la palabra sea celebrar”

Mica Viciconte cuestionó a Daniela Celis por el look que usó en su programa: “No hace falta mostrar tanto”

INFOBAE AMÉRICA

El Salvador: un elevado porcentaje de productos lácteos importados utiliza leche reconstituida, según vicepresidente de Asileche

El Salvador: un elevado porcentaje de productos lácteos importados utiliza leche reconstituida, según vicepresidente de Asileche

Guatemala: La Corte de Constitucionalidad autoriza que siga la construcción de la cárcel El Triunfo

Consulados de Honduras en Estados Unidos suspenderán atención por feriado del Día de la Independencia

Panamá evalúa 20 líneas de café entregadas a la red de Cooperación Regional para la Caficultura en Mesoamérica

Cáncer y Alzheimer: qué significa que una enfermedad reduzca el riesgo de la otra y cómo influye en la investigación