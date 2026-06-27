Las mujeres con preeclampsia tienen un mayor riesgo de hipertensión posterior y ERC

VIERNES, 26 de junio de 2026 (HealthDay News) -- Las mujeres con preeclampsia tienen un mayor riesgo de desarrollar hipertensión y enfermedad renal crónica (ERC) en el futuro, según un estudio publicado en línea el 19 de mayo en BJOG: An International Journal of Obstetrics and Gynaecology.

Anne Høy Seemann Vestergaard, M.D., Ph.D., de la Universidad de Aarhus en Dinamarca, y sus colegas llevaron a cabo un estudio de cohorte a nivel nacional basado en la población utilizando datos individuales recogidos rutinariamente de bases de datos médicas para 1998 a 2018, con seguimiento hasta 2021. Se incluyeron datos para todos los embarazos ≥20 semanas entre mujeres de 15 años o más (286.078 mujeres embarazadas).

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Los investigadores encontraron que el 3,3 % de las mujeres desarrolló preeclampsia, que se asoció con un mayor riesgo de hipertensión posterior, ERC o enfermedades cardiovasculares (ECV). Los riesgos a 10 años fueron del 11,9, 1,2 y 1,1 por ciento para hipertensión, ERC y ECV entre mujeres con preeclampsia sin o con excreción leve de proteínas urinarias (UPE) y del 16,0, 5,1 y 1,2 %, respectivamente, con UPE moderada/grave.

"El hallazgo más sorprendente fue lo claramente que la cantidad de proteína en la orina durante la preeclampsia estaba relacionada con el riesgo de hipertensión posterior y enfermedad renal crónica", dijo Vestergaard en un comunicado. "Las mujeres con excreción de proteínas moderada a grave tenían un mayor riesgo de ambas condiciones en comparación con mujeres con baja o ninguna excreción de proteína."

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