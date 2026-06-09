Qué hacer con un padrastro: la forma correcta de eliminarlo sin causar infecciones en la piel y evitar que vuelva a aparecer

Los padrastros son fragmentos de piel seca o dañada junto a la uña que suelen aparecer en los dedos de las manos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un dolor agudo puede surgir de la parte más inesperada del cuerpo: un minúsculo trozo de piel junto a la uña. Los padrastros afectan a personas de cualquier edad y suelen convertirse en una molestia desproporcionada respecto a su tamaño. Según informó Cleveland Clinic, este problema frecuente en los dedos de las manos puede derivar en complicaciones si no se aborda correctamente.

La incomodidad que genera un padrastro suele sorprender a quienes la experimentan. Un simple tirón al engancharse con la ropa o un objeto puede desgarrar la piel, provocar sangrado y desencadenar un dolor punzante.

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De acuerdo con la Dra. Neha Vyas, consultada por Cleveland Clinic, la zona alrededor de las uñas concentra una gran cantidad de terminaciones nerviosas, lo que explica la intensidad de las molestias.

¿Qué es un padrastro y por qué aparece?

El término padrastro se refiere a un fragmento de piel seca o dañada que sobresale del borde de la uña. Aunque puede presentarse en los pies, lo habitual es que afecte a los dedos de las manos. Cleveland Clinic detalló que estos pequeños pliegues de piel se relacionan principalmente con el desgaste diario y la falta de hidratación cutánea.

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Morderse las uñas, arrancarse las cutículas, lavar platos y el contacto constante con el agua aumentan el riesgo de desarrollar padrastros (Freepik)

Entre los factores que favorecen su aparición se encuentran la piel excesivamente seca, el lavado frecuente de manos, la exposición a productos de limpieza agresivos y los cambios bruscos de temperatura. La especialista Dra. Vyas explicó que prácticas como morderse o arrancarse las uñas y las cutículas también contribuyen al problema.

Además, actividades cotidianas como lavar platos, nadar en piscinas cloradas o realizar tareas en contacto constante con el agua aumentan la probabilidad de desarrollar padrastros.

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El clima frío y el viento agravan la sequedad en la piel, lo que puede facilitar la formación de estos pliegues. La institución médica estadounidense precisó que el origen suele ser multifactorial, con la acumulación de pequeñas agresiones diarias.

Recomendaciones para eliminar un padrastro de forma segura

Un padrastro puede resultar tentador de arrancar, pero la Dra. Vyas advirtió que hacerlo de manera brusca eleva el riesgo de sangrado, infección y dolor persistente. Para retirarlo sin complicaciones, sugirió un procedimiento específico que comienza con el lavado exhaustivo de las manos.

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Para eliminar un padrastro de forma segura, se recomienda lavar las manos, remojar el dedo en agua tibia y recortar la piel con un instrumento esterilizado (Imagen Ilustrativa Infobae)

El siguiente paso consiste en remojar el dedo afectado en agua tibia durante algunos minutos. Este método ablanda el tejido seco y facilita el corte. Posteriormente, se recomienda usar un cortaúñas o un alicate para cutículas previamente esterilizado y recortar el padrastro con suavidad, procurando aproximarse lo máximo posible a la base sin ejercer presión excesiva. También resaltó que no debe tirarse ni jalarse el padrastro.

Para proteger la zona tras el recorte, se aconseja aplicar una pomada antibiótica o una crema hidratante. Cubrir el área con una venda pequeña puede proporcionar una capa adicional de protección frente a posibles agresiones externas.

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Cuidados posteriores y señales de alerta

En la mayoría de los casos, los padrastros no requieren atención médica. Sin embargo, la especialista señaló a Cleveland Clinic que existen situaciones en las que conviene consultar a un profesional.

Quienes padecen diabetes o sufren de trastornos que incrementan el riesgo de sangrado deben extremar las precauciones. Si el padrastro no cicatriza en el plazo de una semana o si aparecen signos de infección, como enrojecimiento, edema o secreción, se recomienda buscar asistencia médica.

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Estrategias efectivas para prevenir los padrastros

La prevención resulta clave para evitar molestias recurrentes. Los expertos consultados por Cleveland Clinic propusieron medidas sencillas que pueden incorporarse a la rutina diaria. El uso de cremas hidratantes tras cada lavado de manos ayuda a mantener la piel flexible y resistente.

La prevención de los padrastros incluye usar crema hidratante, guantes, jabones suaves y evitar cortar las cutículas o morder las uñas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Proteger las manos con guantes al realizar tareas domésticas o durante la exposición al frío limita el impacto de agentes irritantes y de la pérdida de humedad.

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Otra recomendación consiste en evitar morder o pellizcar las uñas, ya que estos hábitos dañan la piel circundante. La elección de jabones suaves y quitaesmaltes sin acetona contribuye a reducir la sequedad. Además, se aconseja manipular las cutículas con delicadeza y abstenerse de cortarlas de manera agresiva.

La Dra. Vyas subrayó que la clave reside en revisar los hábitos cotidianos y realizar pequeños ajustes en el cuidado de las manos y uñas. Estas precauciones disminuyen la probabilidad de que los padrastros aparezcan y permiten conservar la salud de la piel periungueal.

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