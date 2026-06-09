Salud

Qué hacer con un padrastro: la forma correcta de eliminarlo sin causar infecciones en la piel y evitar que vuelva a aparecer

Este inconveniente frecuente en las manos puede generar dolor, sangrado y molestias desproporcionadas a su tamaño. Expertos consultados por Cleveland Clinic detallaron los cuidados recomendados para tratarlo adecuadamente

Guardar
Google icon
Primer plano de una mano mostrando un dedo índice con un padrastro. La piel alrededor de la uña está levemente irritada y enrojecida, con un fragmento de piel levantada.
Los padrastros son fragmentos de piel seca o dañada junto a la uña que suelen aparecer en los dedos de las manos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un dolor agudo puede surgir de la parte más inesperada del cuerpo: un minúsculo trozo de piel junto a la uña. Los padrastros afectan a personas de cualquier edad y suelen convertirse en una molestia desproporcionada respecto a su tamaño. Según informó Cleveland Clinic, este problema frecuente en los dedos de las manos puede derivar en complicaciones si no se aborda correctamente.

La incomodidad que genera un padrastro suele sorprender a quienes la experimentan. Un simple tirón al engancharse con la ropa o un objeto puede desgarrar la piel, provocar sangrado y desencadenar un dolor punzante.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la Dra. Neha Vyas, consultada por Cleveland Clinic, la zona alrededor de las uñas concentra una gran cantidad de terminaciones nerviosas, lo que explica la intensidad de las molestias.

¿Qué es un padrastro y por qué aparece?

El término padrastro se refiere a un fragmento de piel seca o dañada que sobresale del borde de la uña. Aunque puede presentarse en los pies, lo habitual es que afecte a los dedos de las manos. Cleveland Clinic detalló que estos pequeños pliegues de piel se relacionan principalmente con el desgaste diario y la falta de hidratación cutánea.

PUBLICIDAD

El pequeño hábito que el cerebro usa para lidiar con la incertidumbre sorprende a la ciencia
Morderse las uñas, arrancarse las cutículas, lavar platos y el contacto constante con el agua aumentan el riesgo de desarrollar padrastros (Freepik)

Entre los factores que favorecen su aparición se encuentran la piel excesivamente seca, el lavado frecuente de manos, la exposición a productos de limpieza agresivos y los cambios bruscos de temperatura. La especialista Dra. Vyas explicó que prácticas como morderse o arrancarse las uñas y las cutículas también contribuyen al problema.

Además, actividades cotidianas como lavar platos, nadar en piscinas cloradas o realizar tareas en contacto constante con el agua aumentan la probabilidad de desarrollar padrastros.

El clima frío y el viento agravan la sequedad en la piel, lo que puede facilitar la formación de estos pliegues. La institución médica estadounidense precisó que el origen suele ser multifactorial, con la acumulación de pequeñas agresiones diarias.

Recomendaciones para eliminar un padrastro de forma segura

Un padrastro puede resultar tentador de arrancar, pero la Dra. Vyas advirtió que hacerlo de manera brusca eleva el riesgo de sangrado, infección y dolor persistente. Para retirarlo sin complicaciones, sugirió un procedimiento específico que comienza con el lavado exhaustivo de las manos.

Primer plano de manos recortando una uña con un cortauñas metálico. Un cuenco con agua y una toalla están sobre la mesa de madera.
Para eliminar un padrastro de forma segura, se recomienda lavar las manos, remojar el dedo en agua tibia y recortar la piel con un instrumento esterilizado (Imagen Ilustrativa Infobae)

El siguiente paso consiste en remojar el dedo afectado en agua tibia durante algunos minutos. Este método ablanda el tejido seco y facilita el corte. Posteriormente, se recomienda usar un cortaúñas o un alicate para cutículas previamente esterilizado y recortar el padrastro con suavidad, procurando aproximarse lo máximo posible a la base sin ejercer presión excesiva. También resaltó que no debe tirarse ni jalarse el padrastro.

Para proteger la zona tras el recorte, se aconseja aplicar una pomada antibiótica o una crema hidratante. Cubrir el área con una venda pequeña puede proporcionar una capa adicional de protección frente a posibles agresiones externas.

Cuidados posteriores y señales de alerta

En la mayoría de los casos, los padrastros no requieren atención médica. Sin embargo, la especialista señaló a Cleveland Clinic que existen situaciones en las que conviene consultar a un profesional.

Quienes padecen diabetes o sufren de trastornos que incrementan el riesgo de sangrado deben extremar las precauciones. Si el padrastro no cicatriza en el plazo de una semana o si aparecen signos de infección, como enrojecimiento, edema o secreción, se recomienda buscar asistencia médica.

Estrategias efectivas para prevenir los padrastros

La prevención resulta clave para evitar molestias recurrentes. Los expertos consultados por Cleveland Clinic propusieron medidas sencillas que pueden incorporarse a la rutina diaria. El uso de cremas hidratantes tras cada lavado de manos ayuda a mantener la piel flexible y resistente.

Un hombre con guantes amarillos y una camiseta azul limpia el interior de un refrigerador. Él usa un paño azul y un spray, con algunas manchas marrones visibles.
La prevención de los padrastros incluye usar crema hidratante, guantes, jabones suaves y evitar cortar las cutículas o morder las uñas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Proteger las manos con guantes al realizar tareas domésticas o durante la exposición al frío limita el impacto de agentes irritantes y de la pérdida de humedad.

Otra recomendación consiste en evitar morder o pellizcar las uñas, ya que estos hábitos dañan la piel circundante. La elección de jabones suaves y quitaesmaltes sin acetona contribuye a reducir la sequedad. Además, se aconseja manipular las cutículas con delicadeza y abstenerse de cortarlas de manera agresiva.

La Dra. Vyas subrayó que la clave reside en revisar los hábitos cotidianos y realizar pequeños ajustes en el cuidado de las manos y uñas. Estas precauciones disminuyen la probabilidad de que los padrastros aparezcan y permiten conservar la salud de la piel periungueal.

Temas Relacionados

UñasCuidado de la pielPielInfecciónDedosDermatologíaMagazinesNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Hígado graso: 7 recomendaciones para evitar el malestar y mejorar la digestión

Cuál es el abordaje más consistente para los síntomas y cómo reducir el riesgo de progresión de la enfermedad, según especialistas

Hígado graso: 7 recomendaciones para evitar el malestar y mejorar la digestión

El TDAH 'enmascarando' puede ayudar a las personas a integrarse, pero perjudica la salud mental

Healthday Spanish

El TDAH 'enmascarando' puede ayudar a las personas a integrarse, pero perjudica la salud mental

Por qué el alcohol hace que te apetezcan snacks salados -- y cómo los alimentos ricos en proteínas pueden ayudar a prevenir el aumento de peso

Healthday Spanish

Por qué el alcohol hace que te apetezcan snacks salados -- y cómo los alimentos ricos en proteínas pueden ayudar a prevenir el aumento de peso

Ponerse la vacuna contra el VRS durante el embarazo podría proteger a tu bebé tras el nacimiento

Healthday Spanish

Ponerse la vacuna contra el VRS durante el embarazo podría proteger a tu bebé tras el nacimiento

El sueño irregular pone en riesgo la capacidad cerebral de los niños en edad preescolar

Healthday Spanish

El sueño irregular pone en riesgo la capacidad cerebral de los niños en edad preescolar

DEPORTES

Cuáles son las barras que buscan dominar la tribuna de la selección argentina en el Mundial: los nombres prohibidos

Cuáles son las barras que buscan dominar la tribuna de la selección argentina en el Mundial: los nombres prohibidos

Nació en España, pero decidió jugar para Argentina: por qué Nico Paz eligió vestir la camiseta albiceleste

Un estadio récord, dos leyendas y un amistoso que definirá la lista final del Mundial: las perlitas de la previa de Argentina-Islandia

Scaloni define la lista con Islandia como examen final: Montiel, Capaldo, Giay y la recuperación de los tocados, bajo la lupa

Con Wembanyama como figura, San Antonio rompió la racha de Nueva York y se quedó con el Juego 3 de las Finales de la NBA

TELESHOW

Brian Sarmiento versus Zunino: quién fue eliminado en Gran Hermano Generación Dorada

Brian Sarmiento versus Zunino: quién fue eliminado en Gran Hermano Generación Dorada

Cami Mayán habló de la polémica de Ailén Cova en la serie de la Selección: “¿Yo hice algo malo? No”

Rodrigo Lussich se sinceró sobre su pedido de disculpas a Mariano Martínez tras su pelea: “Él no me las dio”

Qué tatuaje le pidió Evelyn Botto a Fede Bal al enterarse de los diseños que él tiene dedicados a sus ex

Oriana Sabatini se sinceró sobre su traumático embarazo: “Se llama pubalgia; durante 4 meses me desperté llorando de dolor”

INFOBAE AMÉRICA

Tristan Corbière, el más endiablado de los poetas malditos

Tristan Corbière, el más endiablado de los poetas malditos

Trump aseguró que las negociaciones con Irán para alcanzar un acuerdo de paz en Medio Oriente entraron en su “fase final”

Rusia lanzó un nuevo ataque con drones contra Kharkiv: al menos cuatro muertos y 10 heridos

Un helicóptero militar de Estados Unidos se estrelló cerca del estrecho de Ormuz: sus tripulantes fueron rescatados

La Unión Europea aseguró que las sanciones occidentales por la guerra en Ucrania ya le costaron a Rusia más de USD 1,2 billones