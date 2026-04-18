Salud

El aumento de muertes por cáncer de colon afecta más a los adultos jóvenes sin título académico

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VIERNES, 17 de abril de 2026 (HealthDay News) -- Un número creciente de adultos jóvenes está muriendo de cáncer de colon, pero el aumento no afecta a todos de la misma manera.

Una nueva investigación, publicada el 16 de abril en JAMA Oncology, muestra que el aumento de muertes por cáncer de colon se produce principalmente entre adultos sin un título universitario de cuatro años. Eso sugiere que factores sociales y económicos podrían estar impulsando el auge.

Investigadores de la Sociedad Americana del Cáncer (ACS) analizaron datos de más de 101.000 adultos de entre 25 y 49 años que murieron de cáncer de colon entre 1994 y 2023.

En general, la tasa de mortalidad en este grupo de edad aumentó de aproximadamente 3 por cada 100.000 personas a unas 4 por cada 100.000.

Pero ese aumento fue mayor entre quienes tienen menos educación, según informó The Associated Press .

Para las personas con solo educación secundaria, la tasa de mortalidad aumentó de 4 a 5,2 por cada 100.000. Para quienes tienen al menos un título universitario, la tasa se mantuvo estable en torno a 2,7 por cada 100.000.

Los expertos afirmaron que la educación en sí no es la causa, pero a menudo refleja otros factores.

Las personas sin título universitario tienen más probabilidades de tener ingresos más bajos, menos acceso a la atención sanitaria, dietas más pobres y menos oportunidades de hacer ejercicio regularmente.

El cáncer de colon es ahora la segunda causa de muerte por cáncer en EE. UU., solo por detrás del cáncer de pulmón. La ACS proyecta que se diagnosticarán más de 158.000 nuevos casos en 2026, y más de 55.000 personas morirán a causa de la enfermedad este año.

Entre los adultos menores de 50 años, se esperan unas 3.900 muertes, aproximadamente el 7% del total.

Los investigadores afirman que las razones detrás del aumento de adultos jóvenes no están claras. Pero los factores de riesgo conocidos incluyen obesidad, baja actividad física, dietas ricas en carne roja o procesada y antecedentes familiares de la enfermedad, según Associated Press .

El autor del estudio , el Dr. Ahmedin Jemal , afirmó que los resultados ponen de manifiesto la necesidad de una mayor concienciación y un cribado más temprano.

En 2021, la ACS redujo la edad recomendada para iniciar el cribado del cáncer de colon de 50 a 45 años.

Las señales de advertencia pueden incluir sangre en las heces, cambios en los hábitos intestinales, pérdida de peso inexplicada y dolor estomacal persistente.

Más información

La Clínica Mayo tiene más información sobre el cáncer de colon.

FUENTE: The Associated Press, 16 de abril de 2026

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