Esta infección de transmisión sexual está relacionada con infarto y AVC

VIERNES, 17 de abril de 2026 (HealthDay News) -- La sífilis está en aumento en Estados Unidos, y con ella la amenaza que una infección no tratada a largo plazo podría suponer para la salud cardíaca de una persona, según un nuevo estudio.

La enfermedad de transmisión sexual (ETS) duplica el riesgo de la ruptura de vasos sanguíneos y aumenta drásticamente sus probabilidades de ictus y infarto, informaron los investigadores el 13 de abril en JAMA Network Open.

"Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en EE. UU. y, con el aumento reciente de los casos de sífilis, esta asociación es algo que todos los profesionales que tratan a pacientes de alto riesgo deben conocer", dijo el investigador principal Eli Tsakiris, estudiante de medicina en la Universidad de Tulane en Nueva Orleans, en un comunicado de prensa.

Las tasas de sífilis han aumentado considerablemente en Estados Unidos, con casos reportados que han incrementado más del 80% entre 2018 y 2023, según los investigadores en notas de fondo.

La infección es causada por la bacteria Treponema pallidum y se propaga por contacto sexual.

La sífilis puede curarse fácilmente, y los antibióticos existentes son en gran medida efectivos, según los investigadores. A veces, una sola inyección de penicilina es suficiente para eliminar la enfermedad.

La sífilis no tratada puede causar graves daños a la salud de una persona, dañando su sistema nervioso, ojos, oídos, cerebro, hígado y otros órganos.

También se sabe que la sífilis daña el corazón y los vasos sanguíneos, pero no se han intentado estudios recientes evaluar el riesgo exacto que la enfermedad representa para la salud cardíaca, según los investigadores.

Para el nuevo estudio, los investigadores utilizaron datos de tres hospitales de Nueva Orleans para comparar a casi 1.500 personas con sífilis con unas 7.300 personas que no tenían la infección. Su salud se registró durante 15 años, comenzando en 2011.

Los resultados mostraron que los pacientes con sífilis tenían el doble de riesgo de aneurisma aórtico, una protuberancia en la pared de la aorta que puede causar hemorragias potencialmente levantadas si se rompe. La aorta es la arteria más grande del cuerpo, transportando sangre oxigenada desde el corazón.

Los pacientes con sífilis también tenían un 92% más de riesgo de ictus causado por hemorragia; un 53% mayor de riesgo de ictus causado por coágulos sanguíneos; y un riesgo un 31% mayor de infarto, según el estudio.

Los pacientes también tenían un 28% más de riesgo de enfermedad arterial periférica, una condición en la que las extremidades desarrollan calambres, entumecimiento y llagas abiertas debido a la reducción del flujo sanguíneo del corazón. Este es el primer estudio que vincula la sífilis con esta condición, según los investigadores.

Los investigadores señalaron que, al tratarse de un estudio observacional, no pudieron establecer una relación directa de causa y efecto entre la sífilis y la salud cardíaca.

Sin embargo, los resultados sugieren que los problemas cardíacos entre personas con sífilis crónica podrían ser más frecuentes de lo que muchos médicos creen, según los investigadores.

"Sabemos que la sífilis puede aumentar la inflamación sistémica. Esto es importante porque se sabe que la inflamación puede realmente iniciar y acelerar procesos que llevan a las enfermedades cardiovasculares a una sobrecarga", dijo el investigador senior Dr. Amitabh Pandey, director de Investigación Translacional Cardiovascular en la Universidad de Tulane, en un comunicado de prensa.

"Lo que hemos mostrado aquí es que, con la sífilis, estas manifestaciones de enfermedades cardiovasculares pueden pasar por alto actualmente, pero no deben ignorarse", dijo Pandey. "Especialmente porque pueden durar incluso más que el tratamiento de la sífilis y aun así contribuir a las enfermedades cardiovasculares."

Los primeros síntomas de la sífilis incluyen llagas en el lugar de la infección, normalmente en el pene, vulva o vagina. A medida que avanza, las personas pueden experimentar erupciones cutáneas, lesiones grises o blancas elevadas en zonas húmedas, síntomas similares a los gripales, caída de cabello irregular, pérdida de peso, dolores de cabeza e hinchazón de notas linfáticas, según la Facultad de Medicina de Yale.

Si no se trata, alrededor del 30% de las personas con sífilis desarrollarán complicaciones que afectan órganos y tejidos en todo el cuerpo, según Yale.

Más información

La Facultad de Medicina de Yale tiene más información sobre la sífilis.

FUENTE: Nota de prensa de la Universidad de Tulane, 15 de abril de 2026