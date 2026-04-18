La mayoría de la gente se haría un análisis de sangre para Alzheimer, según un estudio

VIERNES, 17 de abril de 2026 (HealthDay News) -- La mayoría de las personas preferirían hacerse un análisis de sangre que pueda evaluar su riesgo de padecer la enfermedad de Alzheimer, en lugar de seguir preocupados por sus probabilidades, según un nuevo estudio.

Alrededor del 85% de los pacientes de atención primaria dijeron que se harían un análisis de sangre que busca las proteínas tóxicas vinculadas al Alzheimer, según un informe publicado el 15 de abril en Alzheimer's & Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association.

Estos pacientes dijeron estar interesados, aunque casi 3 de cada 4 (73%) dijeron esperar que un test positivo les cause malestar emocional.

Esto se debe a que la ansiedad por el Alzheimer puede ser abrumadora, dijo la investigadora principal Andrea Russell, psicóloga de la Universidad Northwestern en Chicago, en un comunicado de prensa.

Russell trata a personas con deterioro cognitivo temprano y ve cómo una palabra olvidada o una cita olvidada pueden provocar temor ante el Alzheimer.

"Veo pacientes cuyas vidas empiezan a hacerse más pequeñas", dijo Russell. "Algunos tienen miedo de salir de casa porque temen olvidar algo o perderse. Otros no quieren saber qué está pasando porque hay mucho pesimismo y pesimismo alrededor del Alzheimer. Para muchas personas, se siente como el nuevo diagnóstico de cáncer."

El Alzheimer afecta a unos 7,2 millones de personas mayores en EE. UU., y se proyecta que esa cifra se duplique para 2060, según los investigadores en notas de fondo.

Un par de análisis de sangre para el Alzheimer han recibido la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA) para personas de 55 años o más con síntomas de la enfermedad cerebral degenerativa, según informaron investigadores en notas de fondo.

Las pruebas buscan niveles de amiloides y proteínas tau en el torrente sanguíneo de una persona. Se sabe que esas proteínas forman placas y enredos en el cerebro de personas con Alzheimer.

Aún no se ha corrido la voz sobre ellos. Los resultados revelaron que alrededor del 84% de los pacientes desconocían la existencia de tales pruebas.

"Estas pruebas no están listas para un uso generalizado, pero pronto podrían estarlo", dijo Russell. "Como investigadores, buscamos una atención que se centre primero en las necesidades del paciente, por lo que es importante saber qué piensan sobre esas pruebas."

Para evaluar qué grado de preparación están las personas para estas pruebas, los investigadores encuestaron a casi 600 pacientes de atención primaria que participaron en tres estudios en curso en el área de Chicago. Todos tenían 21 años o más y al menos un problema crónico de salud.

En la encuesta, los participantes recibieron una breve explicación sobre las pruebas. Se les informó de que las pruebas identifican un mayor riesgo, pero no proporcionan un diagnóstico definitivo de Alzheimer.

Los resultados mostraron que:

El 94% dijo que era importante ofrecer las pruebas a pacientes con problemas de memoria o pensamiento. El 85% dijo que aceptaría hacerse las pruebas si su médico lo recomendaba. El 60% dijo que era "muy importante" ofrecer pruebas anuales a adultos de 65 años o más, aunque actualmente no se recomienda dicha cribado.

"Los pacientes y sus familias a menudo se sienten insatisfechos con los retrasos en la recepción de diagnósticos de problemas cognitivos y se sienten inseguros de qué hacer", dijo Russell. "No saben si su deterioro cognitivo percibido es un problema de salud no relacionado, un envejecimiento normal o una demencia aún no diagnosticada."

La gente decía que no aceptaría resultados positivos sin dejar de mirar. Casi 9 de cada 10 (87%) dijeron estar dispuestos a tomar las medidas necesarias para proteger su salud cerebral.

"Lo que es saludable para el cerebro es saludable para el cuerpo", dijo Russell. "Si las personas descubren que pueden estar en mayor riesgo, pueden querer actuar, como gestionar enfermedades crónicas, mejorar la nutrición y mantenerse implicados en su atención médica. Esos pasos podrían ayudarles a prolongar su independencia y bienestar."

Las principales barreras para obtener la prueba fueron el coste (49%); preocupaciones sobre la fiabilidad de las pruebas (35%); miedo a un resultado positivo (22%); y preocupación por ser tratado de forma diferente tras un resultado positivo (24%).

Más información

La Facultad de Medicina de Harvard tiene más información sobre análisis de sangre para el Alzheimer.

FUENTE: Nota de prensa de la Universidad Northwestern, 15 de abril de 2026