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Nuevo enfoque de investigación sobre pérdida de peso

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VIERNES, 17 de abril de 2026 (HealthDay News) -- Un nuevo enfoque en la investigación sobre la pérdida de peso está desafiando una de las mayores suposiciones detrás de los medicamentos populares para adelgazar: ¿Son realmente necesarios los GLP-1 para lograr la pérdida de peso?

En un nuevo estudio publicado el 15 de abril en la revista Molecular Metabolism, los investigadores probaron un fármaco que actúa contra otras dos hormonas: GIP y glucagón.

Los primeros resultados, basados en estudios en ratones, ratas y monos, sugieren que este enfoque podría conducir a una pérdida de peso similar o incluso mayor que la de dirigirse a GLP-1.

"Nos cautivó la importancia central del GLP-1", dijo a STAT News el coautor del estudio Richard DiMarchi, profesor de química en la Universidad de Indiana en Bloomington.

Pero dijo que los fármacos que actúan contra el GLP-1 también tienen efectos secundarios como náuseas y vómitos.

Y esos efectos secundarios pueden limitar la cantidad de medicamento que pueden tomar los pacientes.

El nuevo enfoque elimina completamente a GLP-1 como objetivo. Los investigadores lo llaman "suma por resta", lo que significa "realmente estás llegando a algo superior al quitar algo", dijo DiMarchi a STAT News.

Para probar la idea, los científicos realizaron varios experimentos.

En uno, administraron un fármaco triple-G a ratones diseñados para carecer de receptores GLP-1. El fármaco provocó una pérdida de peso similar a la que se observaba en ratones normales, especialmente en dosis más altas.

En otra prueba, administrar un fármaco que ataca el GIP y otro el glucagón llevó a una mayor pérdida de peso que cualquiera de los dos medicamentos por separado. Los investigadores dicen que esto sugiere que ambas hormonas podrían trabajar juntas para reducir el apetito.

En estudios con animales, un fármaco experimental dirigido tanto al GIP como al glucagón condujo a una pérdida de peso igual o mayor en comparación con los tratamientos actuales, dependiendo de la dosis, según informó STAT News .

Además de reducir el consumo de alimentos, puede aumentar la cantidad de energía que quema el cuerpo.

Los investigadores también analizaron la seguridad. En estudios con monos, los animales que recibieron dosis elevadas del nuevo fármaco no mostraron signos de angustia. Por otro lado, quienes recibieron medicamentos existentes como Zepbound no podían tolerar dosis más altas.

Sin embargo, los resultados de los estudios con animales no siempre se traducen a las personas. Y se sabe que los fármacos GLP-1 tienen beneficios para el corazón, cosa que los nuevos fármacos pueden no tener.

"Los datos son útiles e impresionantes", dijo Randy Seeley, director del Centro de Investigación de la Obesidad en Nutrición de Michigan, quien revisó los hallazgos.

"Es una forma novedosa de ver el sistema", dijo a STAT News.

Más información

La Cleveland Clinic tiene más información sobre los GLP-1.

FUENTE: STAT News, 16 de abril de 2026

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