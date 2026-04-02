Salud

Una ingesta alta de sodio puede desencadenar una nueva insuficiencia cardíaca

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MIÉRCOLES, 1 de abril de 2026 (HealthDay News) -- La mayoría de la gente sabe que demasiada sal puede provocar hipertensión, pero nuevas investigaciones sugieren que puede ser aún más peligroso de lo que se pensa.

Un equipo de la Universidad de Vanderbilt descubrió que la ingesta excesiva de sodio era un desencadenante directo e independiente de la insuficiencia cardíaca de aparición reciente en una población de alto riesgo.

La investigación, publicada recientemente en el Journal of the American College of Cardiology: Advances, se centró en más de 25.300 participantes en un estudio en curso sobre personas del sureste de EE. UU.

Este grupo, compuesto predominantemente por residentes negros y de bajos ingresos, históricamente tiene un mayor riesgo de padecer problemas cardíacos.

Los nuevos hallazgos son contundentes: los participantes, de media, consumían casi el doble de sodio de lo recomendado. Y su estilo de vida alto en sal se asoció a un aumento del 15% en el riesgo de nueva insuficiencia cardíaca.

"Incluso reducciones modestas en el consumo de sodio pueden disminuir significativamente la carga de insuficiencia cardíaca en esta población de alto riesgo", informaron los investigadores.

La Asociación Americana del Corazón y las directrices federales recomiendan no más de 2.300 miligramos de sodio dietético al día. El participante medio en el nuevo estudio consumía casi el doble de esa cantidad -- 4.269 miligramos.

Para el estudio, se utilizaron cuestionarios validados para medir la ingesta de sodio. Los nuevos diagnósticos de insuficiencia cardíaca se recogieron en los datos de reclamaciones de Medicare y Medicaid.

Aproximadamente el 80% de los participantes consumieron más sodio que el recomendado al día, según el estudio.

Cada 1.000 mg/día extra de ingesta se asociaba a un 8% más de riesgo de nueva insuficiencia cardíaca.

Lo que hace que este estudio sea especialmente destacable es que la relación entre la sal y la insuficiencia cardíaca siguió siendo fuerte incluso después de que los investigadores consideraran otros factores como la obesidad, la enfermedad de las arterias coronarias, la calidad del sueño, la calidad de la dieta, la ingesta calórica, la actividad física, los niveles de colesterol e incluso la hipertensión.

Reducir la sal --aunque sea un poco-- podría reducir el riesgo, según los investigadores.

De hecho, el equipo predice que reducir la ingesta diaria a 4.000 miligramos o menos podría reducir los casos de insuficiencia cardíaca en un 6,6% durante la próxima década.

Aunque la solución --comer menos sal-- suena simple sobre el papel, para muchos es una batalla cuesta arriba, según los investigadores.

En muchas comunidades de bajos ingresos, las opciones frescas y bajas en sodio son difíciles de encontrar, y el transporte para llegar a supermercados mejores suele ser limitado, señalaron.

Los resultados deberían impulsar la "implementación de estrategias multinivel de salud pública para lograr una menor ingesta de sodio en la dieta en comunidades de alto riesgo y recursos limitados", concluyeron los investigadores.

Con la insuficiencia cardíaca contribuyendo a más de 425.000 muertes anuales en EE. UU., las apuestas son altas.

Más allá del coste humano, el impacto financiero es enorme. Reducir la ingesta de sal podría reducir el gasto nacional en salud en casi 2.000 millones de dólares cada año, según estimaron los investigadores.

Más información

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. ofrecen consejos para reducir tu ingesta diaria de sodio.

FUENTES: Centro Médico de la Universidad Vanderbilt, comunicado de prensa, 17 de marzo de 2026; Revista del Colegio Americano de Cardiología: Avances, 18 de marzo de 2026

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