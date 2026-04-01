El doctor López Rosetti explicó las causas de la acidez y alertó sobre el uso indiscriminado de antiácidos

El doctor Daniel López Rosetti advierte: “Venta libre no es consumo libre” al referirse al uso de antiácidos

En una entrevista exclusiva en Infobae a las Nueve, el doctor Daniel López Rosetti, especialista en clínica médica, advirtió sobre la automedicación con antiácidos y remarcó: “Venta libre no es consumo libre”, al detallar las causas más frecuentes de la acidez gástrica, los riesgos asociados y el uso adecuado de estos medicamentos.

Durante la charla con el equipo de Infobae a las Nueve, integrado por Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet, el especialista en clínica médica propuso un repaso sobre la acidez gástrica y el consumo de antiácidos. “Quiénes usan antiácidos, por qué los usan, cuánto usan y cuánto se puede usar, porque venta libre no es consumo libre”, señaló.

Las causas de la acidez gástrica

Causas frecuentes de la acidez gástrica son: Reflujo gastroesofágico, hernia hiatal y gastritis, según López Rosetti.

El doctor López Rosetti identificó como causa más común de la acidez gástrica al reflujo gastroesofágico. “Lo primero que tenés que descartar es la más frecuente, que es el reflujo gastroesofágico”, explicó, y detalló: “La parte de arriba del estómago tiene una válvula, esa válvula se relaja y entonces el contenido ácido gástrico pasa al esófago”.

Sobre los riesgos, advirtió: “Como lesiona la parte interna del esófago, genera una alteración de las células que se llama metaplasia. Esto se denomina esófago de Barrett y un porcentaje de esos casos degeneran a un cáncer”. Por eso, remarcó: “La acidez de estómago no es solo acidez de estómago, es un síntoma en el cual debemos corregir para no generar complicaciones”.

Al referirse a otras causas, mencionó: “La segunda es la hernia hiatal”, y describió: “El estómago está en la panza, en el abdomen. Arriba hay un músculo que es el diafragma. El diafragma separa el tórax, donde están los pulmones y el corazón, y abajo, toda la panza, los intestinos… Hay un agujerito o hiato, que es por donde pasa el esófago. Cuando este agujerito se dilata, parte del estómago se mete para arriba. Eso se llama hernia hiatal, y eso hace que pase líquido al esófago y genere acidez”.

Sobre la gastritis, sostuvo: “Es la irritación de la mucosa gástrica. Puede ser porque estás nervioso, tenés estrés y generás más ácido. Al generar más ácido, es tanto que ya se empieza a lesionar la mucosa”.

También habló de la úlcera gástrica: “La úlcera gástrica es cuando se lesiona tanto que ya parte de la mucosa, la submucosa e incluso puede llegar al músculo. Se produce un pequeño agujero y eso se llama úlcera”.

Antiácidos: tipos, efectos y riesgos en el consumo

“No está mal que tomes un antiácido para el estómago, pero si no mejorás en tres o cuatro días, tenés que buscar la causa y consultar a un médico”, recomendó López Rosetti (Imagen Ilustrativa Infobae)

López Rosetti abordó de manera detallada los distintos grupos de antiácidos y su uso correcto: “¿Qué son los antiácidos? Los antiácidos son antiácidos. Dijimos que acá teníamos ácido, ¿y cómo podemos contrarrestarlo? Hay tres grandes grupos de sustancias”.

Enumeró: “Las que ven en propagandas en televisión, que son pastillitas que se toman en el momento, o el bicarbonato, que lo ponen en agua. Eso es un matafuegos. Vos tenés acidez gástrica, el contenido del estómago es ácido, y vos tomás un comprimido, un líquido o una sal que se disolvió efervescente, llega acá y químicamente neutraliza el ácido. Es lo mismo que agarrar un matafuegos y tirarlo ahí. Y está perfecto y te saca la acidez de momento”.

Sobre los principios activos, precisó: “Se usan tres sustancias, que es el bicarbonato, el hidróxido de aluminio y el hidróxido de magnesio”. Pero agregó advertencias: “¿Tienen contraindicaciones? Sí. El bicarbonato, como tiene sodio, a un hipertenso le puede dar presión alta. El hidróxido de magnesio puede dar diarrea, eso es por el magnesio mismo. Y el hidróxido de aluminio puede dar constipación. Solución: determinados medicamentos que mezclan los tres en forma adecuada. Entonces minimizás los riesgos o los efectos adversos y obtenés la acción antiácida inmediata”.

Sobre los antiácidos de acción prolongada, señaló: “Los anti H2, como los bloqueantes de los H2, ranitidina, por ejemplo. Se usan cada vez menos, pero son eficaces”. “Y los llamados prazoles. Los conoce todo el mundo. Los prazoles es un gran grupo de moléculas extraordinario, como el omeprazol, el lansoprazol, el esomeprazol, el pantoprazol. Son inhibidores de la bomba de protones. Si vos inhibís esa bomba, directamente el estómago deja de fabricar ácido”.

Un síntoma no es un síntoma: la importancia de buscar la causa

“Un síntoma no es un síntoma, es información que el cuerpo te envía para saber que algo funciona mal”, dijo López Rosetti y recomendó hacer la consulta médica (Imagen Ilustrativa Infobae)

El especialista recordó su experiencia hospitalaria y el impacto de los avances en los tratamientos: “Yo recuerdo, como practicante, no era médico, que entraban al hospital y la gente moría. Moría por hemorragia digestiva. La gente tenía tanta acidez que se lesionaba la úlcera, sangraba, más de una vez tenían un sangrado descontrolado y la gente se moría en la guardia”.

Destacó el cambio con los nuevos medicamentos: “Cuando se inventaron los bloqueantes H2, como la ranitidina y después los prazoles, yo me acuerdo que un amigo mío, estudiante también, Alejandro Manzoni, decía: ‘Esto es como una gastrectomía química’. Porque cuando alguien sangraba, le sacaban el estómago. Pero con los prazoles es una gastrectomía, pero química. El resultado fue extraordinario y hoy eso ya casi no se usó nunca más”.

López Rosetti advirtió sobre el abordaje de los síntomas: “Más o menos redondeamos todo el tema de qué es la acidez gástrica, cuáles son sus causas, cuándo tomar algo y sobre todo, llamando la atención sobre la importancia que tiene que cuando tenés un síntoma, busques la causa”. Remarcó: “Un síntoma no es un síntoma. Un síntoma es información. Que el cuerpo te envía para saber que algo funciona mal”.

Sobre la automedicación, concluyó: “No está mal que tomes un analgésico para el dolor de cabeza, un miorrelajante para la columna y un antiácido para el estómago. Pero al tercer, cuarto día, si ves que no mejorás, tenés que ir a buscar la causa, porque las tres cosas son síntomas. Lo que tenés que encontrar es la enfermedad”.

La entrevista completa al doctor Daniel López Rosetti

Bicarbonato, hidróxido de aluminio y magnesio, son tres antiácidos, cada uno con efectos y contraindicaciones propios, explicó López Rosetti

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