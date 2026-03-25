Los nuevos padres enfrentan desafíos de salud mental, según un estudio

MARTES, 24 de marzo de 2026 (HealthDay News) -- Los padres primerizos pueden estar orgullosos, pero su salud mental podría estar inestable mientras se adaptan a sus responsabilidades crecientes, según un nuevo estudio.

Los hombres tienen un 30% más de riesgo de depresión y trastornos de estrés al final de su primer año de paternidad, informaron investigadores el 23 de marzo en JAMA Network Open.

Esto sigue a un impulso en la salud mental de los hombres durante el embarazo y los primeros meses tras el nacimiento, según los investigadores.

"El retraso en el aumento de la depresión fue inesperado y subraya la necesidad de prestar atención a las señales de advertencia de problemas de salud mental en los padres mucho después del nacimiento de su hijo", dijo el investigador principal Dr. Donghao Lu en un comunicado de prensa. Lu es profesor titular y profesor asociado en el Instituto de Medicina Ambiental del Instituto Karolinska en Suecia.

Para el estudio, los investigadores registraron 1,9 millones de nacimientos de casi 1,1 millones de padres que tuvieron lugar en Suecia entre 2003 y 2021.

Los resultados mostraron que los hombres tenían más de cinco veces menos probabilidades de ser diagnosticados con cualquier trastorno psiquiátrico durante el embarazo de su pareja y después del nacimiento de su hijo.

Sin embargo, las tasas de diagnóstico volvieron a niveles normales pocos meses después del parto, y luego aumentaron un 30% para problemas como depresión y ansiedad a medida que se acercaba el primer cumpleaños del bebé.

Y esto podría ser una subestimación, enfatizaron los investigadores. El estudio se basa en diagnósticos clínicos, lo que significa que los hombres que no buscaron atención médica podrían haber sido pasados por alto.

"La transición a la paternidad a menudo implica tanto experiencias positivas como una serie de nuevos estrés", dijo el investigador principal Jing Zhou, estudiante de doctorado en el Instituto Karolinska, en un comunicado de prensa.

"Muchos valoran los momentos íntimos con su hijo, mientras que al mismo tiempo la relación con su pareja puede verse afectada y la calidad del sueño puede deteriorarse, lo que puede contribuir a un mayor riesgo de problemas de salud mental", dijo Zhou.

Estos resultados indican que los hombres podrían estar perdiendo en la atención del embarazo, dijo la Dra. Khatiya Moon, directora médica del programa de atención colaborativa en Northwell Health en Nueva York.

"El cribado de problemas de salud mental en los padres es importante y es algo que realmente no se hace mucho", dijo.

"Durante el embarazo, una mujer suele tener unas seis u ocho citas médicas en el primer año posparto. Un bebé tiene unas seis citas médicas aproximadas, posiblemente más si tiene complicaciones médicas, claro", dijo Moon. "Mientras que el padre, en ese periodo de nueve meses del embarazo más el año posparto, quizá vaya a ver a su médico de cabecera una vez, si acaso."

Moon aconseja a los nuevos padres que se aseguren de cuidarse a sí mismos incluso mientras cuidan de su familia.

"No puedes apoyar a otras personas si no te sientes apoyado o si no estás bien", dijo. "Te aconsejo prestar atención a cualquier problema o síntoma de salud mental que aparezca; Creo que eso es muy importante."

Están surgiendo grupos de apoyo para nuevos padres, y estos podrían ser un recurso importante, añadió Moon.

"Hay grupos de nuevas madres a los que pueden unirse, grupos de apoyo, grupos no clínicos , grupos de WhatsApp, etc.", dijo Moon. "Creo que hay un ecosistema creciente de ese tipo de recursos para padres, pero no uno completamente establecido. Así que, en la medida en que los padres puedan buscar ese tipo de apoyo o incluso empezar en sus propias comunidades, creo que eso sería beneficioso."

Más información

La Maternal Mental Health Leadership Alliance tiene más información sobre la salud mental paterna.

FUENTES: Instituto Karolinska, comunicado de prensa, 23 de marzo de 2026; Dra. Khatiya Moon, directora médica, programa de atención colaborativa, Northwell Health, Nueva York