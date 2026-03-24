Según los investigadores, tu cuenta bancaria podría mostrar cómo envejecerá tu cerebro

LUNES, 23 DE MARZO DE 2026 (HealthDay News) -- El extracto bancario de una persona podría predecir cuán rápido envejecerá su cerebro, según un nuevo estudio.

Los problemas económicos en la mediana y vejez se asociaron consistentemente con peores puntuaciones de memoria y un declive cerebral más rápido, según informaron recientemente investigadores en el American Journal of Epidemiology.

Encontraron que el vínculo era más fuerte entre las personas de 65 años o más.

"El bienestar financiero es un determinante económico emergente de la salud que puede estar asociado con el envejecimiento cognitivo", dijo la investigadora senior Adina Zeki Al Hazzouri, profesora asociada de epidemiología en la Escuela de Salud Pública Mailman de la Universidad de Columbia.

"La tensión financiera prolongada puede saturar la capacidad mental y contribuir a resultados cognitivos negativos", añadió en un comunicado de prensa.

Para el nuevo estudio, los investigadores analizaron datos de casi 7.700 personas de 50 años o más que participaron en el Estudio de Salud y Jubilación de EE. UU., financiado federalmente, entre 2010 y 2020.

El equipo evaluó cómo la situación financiera media y los cambios en el bienestar financiero a cuatro años se relacionaban con el rendimiento de los participantes en pruebas de función cerebral.

Para comprobar la situación financiera, los investigadores utilizaron un índice que capturaba tanto la tensión mental como la dificultad material de las luchas económicas: insatisfacción financiera, estrés, dificultades para pagar facturas, bajos ingresos, acceso reducido a necesidades básicas.

Cada punto que una persona perdía en el índice de bienestar financiero se asociaba con puntuaciones de memoria más bajas y un descenso más rápido, encontraron los investigadores.

Sin embargo, señalaron que las mejoras en el índice financiero no siempre resultaban en mejores puntuaciones cerebrales.

El equipo señaló que la presión financiera podría perjudicar la salud cerebral debido al estrés crónico, el menor acceso a la atención sanitaria y una alimentación saludable, y una menor capacidad para socializar con otros.

Los mayores son especialmente vulnerables a las preocupaciones económicas porque dependen de ingresos fijos y tienen pocas opciones para recuperarse de un revés, según los investigadores.

"Nuestros hallazgos también apuntan a posibles implicaciones políticas", dijo Zeki Al Hazzouri. "Los apoyos de ingresos y la asistencia financiera en la vida adulta pueden ayudar a proteger la salud cognitiva y reducir el riesgo de demencia, especialmente para quienes experimentan un declive económico."

Más información

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FUENTE: Universidad de Columbia, comunicado de prensa, 18 de marzo de 2026