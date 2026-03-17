Virus en aguas residuales del AMBA: qué reveló el primer informe del Ministerio de Salud

El Ministerio de Salud presentó el primer informe sobre detección de virus en aguas residuales del AMBA entre febrero de 2024 y agosto de 2025 /EFE/ Marcial Guillén

El Ministerio de Salud de la Nación dio a conocer el primer informe especial sobre la detección de virus en aguas residuales del área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con datos que abarcan entre febrero de 2024 y agosto de 2025.

La publicación, realizada en el Boletín Epidemiológico Nacional (BEN) N°799, marca una estrategia para identificar de manera temprana la circulación de patógenos en poblaciones extensas, facilitando la anticipación a brotes y optimizando la respuesta sanitaria.

Según se publicó en el Boletín Epidemiológico Nacional, el estudio encabezado por el Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas (INEI) de la ANLIS Malbrán, en coordinación con Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), se sustenta en el análisis sistemático de afluentes cloacales que llegan a cinco plantas depuradoras: Norte, Hurlingham, Sudoeste, El Jagüel y Berazategui.

Estas instalaciones están ubicadas estratégicamente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en partidos del conurbano.

Un cambio en la dinámica viral

El análisis evidenció que el Norovirus y el Adenovirus entérico fueron los patógenos detectados con mayor frecuencia en todo el período y área estudiados. Estos virus circularon de manera sostenida y homogénea, sin un patrón estacional marcado.

La vigilancia epidemiológica en aguas residuales permite anticipar brotes y ajustar la respuesta sanitaria frente a la circulación de virus en la población del AMBA (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Norovirus fue detectado de manera sostenida durante todo el período de estudio (febrero de 2024 a agosto de 2025) en todas las plantas depuradoras analizadas. Este hallazgo indica la ausencia de un patrón estacional evidente, ya que no se identificaron períodos claramente delimitados de circulación y de ausencia total del virus. Asimismo, no se observaron diferencias apreciables entre las plantas, lo que sugiere un comportamiento homogéneo a nivel del área Metropolitana. La detección persistente de NoV en todas las plantas refleja una circulación comunitaria continua del virus a lo largo del tiempo”, escribieron.

El informe subraya la identificación constante de Sapovirus y Astrovirus. Ambos virus causan gastroenteritis aguda, especialmente en menores de edad.

Otro de los hallazgos relevantes es la ausencia total de Rotavirus en todas las muestras recolectadas durante 2025. El documento detalla que esta situación contrasta con el cuadro registrado en 2024, cuando se detectaron señales continuas del virus en las mismas plantas depuradoras. Este dato señala que el Rotavirus suspendió su circulación activa en la población, incluyendo personas asintomáticas. El cese de la actividad viral permite que el sistema sanitario oriente mejor sus recursos hacia la vigilancia y contención de otros patógenos emergentes.

Esta estrategia permite entregar una respuesta clara a la pregunta central: la vigilancia en aguas residuales busca anticipar posibles brotes y ajustar el enfoque sanitario conforme evoluciona la circulación viral.

La vigilancia epidemiológica en aguas residuales permite anticipar brotes y ajustar la respuesta sanitaria frente a la circulación de virus en la población del AMBA (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante 2024, las muestras recogidas en las plantas depuradoras revelaron un incremento significativo en la carga viral de Norovirus de una a dos semanas previo al aumento registrado de casos clínicos de diarrea aguda en la comunidad. El Boletín Epidemiológico Nacional resalta que esta capacidad de anticipación permite a las autoridades de salud pública optimizar la respuesta, definir estrategias de intervención más eficaces y orientar la expansión geográfica del monitoreo hacia otros territorios y patógenos.

“La vigilancia basada en aguas residuales representa una herramienta innovadora y complementaria a los sistemas tradicionales. A través del sistema de desagües cloacales, que transporta microorganismos y materia orgánica hacia las plantas depuradoras, es posible monitorear la circulación de virus en grandes poblaciones a partir de un único análisis. Al integrar información de personas sintomáticas y también de individuos asintomáticos o presintomáticos, ofrece una visión más completa de la situación sanitaria y permite generar evidencia para la toma de decisiones”, escribieron en el sitio de la cartera de Salud.

Y señalaron: “En línea con su rol rector, la cartera sanitaria nacional promueve el desarrollo de capacidades técnicas y la articulación con organismos públicos y empresas de servicios para fortalecer la generación y el uso de información sanitaria. La incorporación de este tipo de estrategias permite avanzar hacia un sistema de vigilancia más eficiente, con mayor capacidad de anticipación y respuesta”.