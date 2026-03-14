Expertos opinan sobre los dispositivos digitales de salud para la salud neurológica

VIERNES, 13 de marzo de 2026 (HealthDay News) -- El monitor de actividad en tu muñeca o el anillo inteligente en tu dedo pueden hacer mucho más que contar tus pasos.

Estos dispositivos, que evolucionan rápidamente, se están convirtiendo en herramientas valiosas para gestionar trastornos complejos del cerebro y los nervios, según nuevas directrices de la Academia Americana de Neurología (AAN).

Durante años, los neurólogos se basaron en lo que los pacientes podían recordar entre citas. Ahora, los dispositivos portátiles pueden monitorizar los signos vitales de salud de un paciente las 24 horas del día.

En un informe publicado el 11 de marzo en la revista Neurology, expertos analizaron cómo los pacientes utilizan los relojes inteligentes y dispositivos de consumo cotidiano para tratar trastornos neurológicos .

Los investigadores proporcionaron una instantánea actual y ejemplos de casos en áreas como el cribado de ritmo y frecuencia cardíaca, epilepsia, dolor de cabeza y sueño.

Por ejemplo, para quienes tienen epilepsia, ciertas aplicaciones y rastreadores pueden ayudar a predecir cuándo podría ocurrir una convulsión monitorizando la frecuencia cardíaca y los movimientos.

En el manejo del dolor de cabeza, los sensores que monitorizan la tensión muscular y la temperatura de la piel --un proceso llamado biofeedback-- pueden enseñar a los pacientes a reducir sus niveles de estrés para prevenir el dolor.

Las aplicaciones y los rastreadores también pueden ayudar a controlar la duración del sueño, las etapas y la calidad del sueño.

"La tecnología vestible ha ganado popularidad, con algunas personas que utilizan dispositivos para compartir datos de salud con sus médicos", dijo la autora del estudio, la Dra. Sarah Benish, profesora de neurología en la Universidad de Minnesota, en un comunicado de prensa.

"Esta tecnología tiene un gran potencial para proporcionar datos más completos para cada persona, permitiendo una mayor comprensión de su salud y posible identificación de desencadenantes para facilitar un plan de tratamiento más individualizado y exitoso", añadió Benish, que también es becario de AAN.

Uno de los usos más salvavidas de los relojes inteligentes es la detección de fibrilación auricular, una irregularidad del ritmo cardíaco que aumenta significativamente el riesgo de ictus.

Aunque los relojes pueden actuar como un sistema de alerta temprana, la AAN enfatizó que no son herramientas diagnósticas formales. Una alerta roja en un reloj debería ir seguida de un examen clínico para confirmar el problema, insistieron.

Pero la naturaleza "siempre encendida" de estos dispositivos puede tener un inconveniente. La AAN advirtió que la tecnología de consumo a veces puede ser inexacta, lo que provoca falsas alarmas que asustan a los pacientes, así como falsas garantías que les llevan a ignorar los síntomas reales.

Además, el flujo constante de datos de salud puede provocar un nuevo tipo de estrés.

"Estos dispositivos también pueden tener efectos no deseados, como un aumento de la ansiedad", dijo Benish.

Los médicos también están preocupados por la privacidad de los datos y por el hecho de que los rastreadores de alta calidad suelen ser demasiado caros para muchas familias.

"El panorama de los dispositivos portátiles que ofrecen revisiones de salud, monitorización e incluso tratamientos está cambiando rápidamente y, por tanto, es difícil para los médicos conocer cada dispositivo individualmente", dijo Benish. "Esta tecnología tiene un gran potencial para proporcionar datos más completos para cada persona, permitiendo una mayor comprensión de su salud y la posible identificación de desencadenantes para un plan de tratamiento más individualizado y exitoso."

La guía concluye que, aunque la tecnología de salud digital es emocionante, sigue evolucionando.

Se anima a los pacientes a llevar sus datos portátiles a las citas con su profesional sanitario, pero deben considerar esos datos como un punto de partida para la conversación y no como un diagnóstico final.

Más información

La Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. tiene más información sobre salud digital.

FUENTE: Nota de prensa de la Academia Americana de Neurología, 11 de marzo de 2026