Los rastreadores de actividad física pueden ayudar a predecir la progresión de la esclerosis múltiple

JUEVES, 5 de marzo de 2026 (HealthDay News) -- Los dispositivos de seguimiento de actividad física que llevan en la muñeca podrían ser capaces de predecir si una persona con esclerosis múltiple tiene más probabilidades de sufrir una discapacidad en empeoramiento, según un nuevo estudio.

Los datos de los rastreadores de actividad física mostraron no solo quién tenía mayor riesgo de progresión de la enfermedad, sino también cuántos cerebros podrían estar en peligro de deterioro, según informaron los investigadores el 4 de marzo en la revista Neurology.

"La identificación oportuna de los pacientes en riesgo de progresión de la enfermedad es esencial para reducir la discapacidad a largo plazo, pero las pruebas actuales para medir la discapacidad de la EM no están diseñadas para detectar pequeños cambios", dijo la investigadora principal Kathryn Fitzgerald, profesora adjunta de neurología y epidemiología en la Universidad Johns Hopkins de Baltimore.

"Utilizar un dispositivo relativamente económico y accesible alrededor de la muñeca puede ayudarnos a identificar cambios tempranos en la enfermedad", afirmó en un comunicado de prensa.

Para el estudio, los investigadores equiparon a 238 personas con EM con un rastreador de actividad que medía cuánta actividad física tenían durante el día, cuánto tiempo pasaban sentadas o inactivas, así como sus ciclos de sueño.

Se pidió a los participantes que llevaran los dispositivos las 24 horas durante dos semanas, y repitieron el proceso cada tres meses durante un promedio de tres años.

Durante el estudio, 120 personas progresaron en su EM, y sus patrones de actividad física reflejaban a quienes tenían mayor riesgo, según los investigadores.

Concretamente, las personas que tuvieron una disminución de la actividad durante la primera mitad del día tenían un 20% más de probabilidades de que su EM empeorara que aquellas que no tuvieron disminuciones en su nivel de actividad, según el estudio.

Las disminuciones en los niveles de actividad matutina también se relacionaron con atrofia cerebral en pacientes con EM, con disminuciones en el volumen cerebral total, la materia gris y el tálamo, una estructura cerebral que procesa información sensorial y motora.

"Se necesita más investigación para confirmar estos hallazgos, pero es emocionante pensar que usar dispositivos fácilmente accesibles podría ayudarnos a predecir quién corre el riesgo de empeorar la enfermedad y, potencialmente, prevenir esos cambios", dijo la investigadora principal Ellen Mowry, directora de neuroinmunología e infecciones neurológicas en la Universidad Johns Hopkins, en un comunicado de prensa.

"Detectar pequeños cambios también podría ayudarnos a acelerar la investigación sobre nuevos tratamientos", afirmó.

La Sociedad Nacional de Esclerosis Múltiple tiene más información sobre la esclerosis múltiple.

FUENTE: Nota de prensa de la Academia Americana de Neurología, 4 de marzo de 2026