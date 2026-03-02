Cuáles son las seis fases para volver a la actividad tras una conmoción cerebral y cómo ayuda cada una en la recuperación

La Cleveland Clinic estructura la recuperación tras la conmoción cerebral en seis fases sucesivas y personalizadas según síntomas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Superar una conmoción cerebral —una lesión leve causada generalmente por un golpe o sacudida en la cabeza que altera temporalmente el funcionamiento normal del cerebro— exige un proceso de recuperación gradual y estructurado para garantizar la seguridad y evitar recaídas, según especialistas de la Cleveland Clinic.

Cada persona avanza a su propio ritmo tras una lesión de este tipo y no existe una fórmula universal para el retorno a las actividades diarias.

Apresurar este proceso pone en riesgo la salud cerebral y puede prolongar o agravar los síntomas. Un plan meticuloso, adaptado a las molestias y guiado por profesionales, es clave para evitar retrocesos y favorecer la recuperación.

El reposo relativo y la autoevaluación son esenciales en la primera etapa tras una lesión cerebral por conmoción, según expertos

La Dra. Marie Schaefer, especialista en medicina deportiva de la Cleveland Clinic, destaca: “No hay una línea de tiempo estándar para recuperarse de una conmoción, pero seguir un plan estructurado, orientado por los síntomas, ayuda a retomar las actividades con seguridad”.

Interrumpir este proceso puede provocar complicaciones graves. Atender las pautas y mantener el control médico son medidas esenciales para retomar la vida cotidiana tras una conmoción.

Etapas de la recuperación de la conmoción cerebral

El proceso de recuperación, según la Cleveland Clinic, se estructura en seis etapas sucesivas. Estas fases acompañan al paciente desde el reposo inicial hasta la reincorporación total a la vida activa o deportiva.

Avanzar por cada etapa depende de la evolución de los síntomas y de la respuesta individual. Los especialistas insisten en que se debe escuchar al cuerpo y solo progresar si el malestar lo permite.

1. Retorno a las actividades diarias tras una conmoción

En la primera fase se recomienda un reposo relativo. Es posible moverse y realizar tareas básicas siempre y cuando no generen molestias claras. La Dra. Schaefer aconseja detener cualquier actividad que cause dolor de cabeza o mareo y descansar si los síntomas empeoran.

Esta composición muestra el proceso secuencial de una persona joven recuperándose de una conmoción, desde el reposo hasta el regreso gradual a sus actividades diarias y deportivas

Las salidas breves, la caminata lenta y una adecuada hidratación forman parte de esta etapa inicial. Es importante no forzar el regreso completo y procurar mantener el ciclo habitual de sueño. Evaluar los síntomas en una escala de 1 a 10 sirve como referencia: “Si sus molestias superan un valor de 3 sobre 10 durante una actividad, es señal de que ha hecho demasiado”, señala Schaefer.

Continuar la alimentación y los medicamentos habituales, salvo indicación médica en contrario, también forma parte del protocolo recomendado.

2. Actividad física ligera y restricciones iniciales

Cuando los síntomas disminuyen, se puede introducir actividad física ligera, como caminar o usar una bicicleta estática. No se deben realizar ejercicios con saltos, movimientos bruscos ni esfuerzos intensos. Schaefer advierte que levantar pesas aumenta la presión intracraneal y el esfuerzo sobre el cerebro en esta etapa vulnerable.

La introducción de actividad física ligera, como caminar o usar bicicleta estática, ocurre solo cuando disminuyen los síntomas de la conmoción cerebral

Si se realizan ejercicios de fuerza con el peso corporal, se deben interrumpir ante cualquier síntoma negativo. La Cleveland Clinic recomienda permanecer al menos dos días completos sin agravamiento de síntomas antes de avanzar a la siguiente fase.

3. Incremento de la actividad y ejercicios sin contacto

En la tercera etapa, es posible aumentar gradualmente la intensidad hasta alcanzar un ejercicio moderado. Esto puede significar pasar de caminar a trotar, siempre controlando la aparición de síntomas.

Las personas que practican deportes pueden retomar ejercicios específicos de la disciplina, pero sin exposición a golpes en la cabeza. En fútbol, esto incluye trabajar en el manejo de la pelota lejos del área central; en básquet, lanzar de manera individual; y en béisbol, realizar lanzamientos y atrapadas aparte.

Schaefer subraya la importancia de mantenerse alejado de las zonas donde puedan existir riesgos de nuevos impactos. Los ejercicios deben sentirse cómodos; si aparecen molestias, se debe retroceder y reducir la exigencia. Es necesario pasar al menos un día completo en esta etapa sin síntomas antes de cambiar de fase.

4. Ejercicio intenso y precauciones previas al contacto

Esta cuarta etapa permite regresar a ejercicios intensos, pero todavía sin contacto físico. Es posible retomar rutinas de entrenamiento habituales, levantar pesas según la práctica anterior y aumentar el esfuerzo, siempre vigilando no presentar síntomas nuevos o recurrentes.

Los deportistas pueden integrarse en ejercicios grupales y elevar la intensidad progresivamente. Sin embargo, deben evitar cualquier situación con riesgo de golpe. Superar una jornada de entrenamiento intenso sin novedades es indicio de estar listo para avanzar.

5. Entrenamientos completos con contacto supervisado

En la quinta fase se autoriza la vuelta a los entrenamientos completos, incluyendo el contacto físico, bajo supervisión médica. Se trata del retorno a la dinámica habitual de entrenamiento, pero aún no a la competencia.

Los entrenamientos con contacto supervisado marcan la quinta fase antes del retorno total tras una conmoción, enfatizando la evaluación médica constante

Schaefer advierte que los atletas tienen más probabilidades de lesionarse en un partido que en un entrenamiento, motivo por el que primero se verifica la tolerancia al contacto durante las prácticas.

6. Vuelta a la competencia y riesgos de recuperación apresurada

Finalizadas las prácticas con contacto y en ausencia de síntomas, puede considerarse el regreso a la competencia o la actividad normal. No debe adelantarse este momento, ya que un retorno precoz incrementa el riesgo de lesión cerebral.

El cerebro es especialmente vulnerable tras una conmoción. Un nuevo golpe durante la recuperación puede resultar en síntomas más intensos y prolongar el proceso. Schaefer advierte: “Su cerebro está especialmente expuesto después de una conmoción”. La reincorporación apresurada puede alargar la recuperación o agravar las molestias.

Un joven deportista con un vendaje en la cabeza juega al fútbol con amigos en una cancha al aire libre, representando un regreso responsable al deporte tras una conmoción cerebral.

Consejos esenciales para una recuperación segura

En cada etapa, la honestidad y la autoevaluación son fundamentales para no poner en peligro la recuperación. “Si intenta algo y se siente peor, eso nos indica que algo no va bien. Hay algo de prueba y error en esto: debe ser honesto consigo mismo en cuanto a cómo se siente”, aconseja Schaefer.

No ignorar los síntomas y comunicar cualquier avance o retroceso protege ante el riesgo de recaída. Contar con acompañamiento médico y seguir estrictamente las recomendaciones son prácticas recomendadas por la Cleveland Clinic.

Avanzar paso a paso y escuchar las señales del cuerpo brindan al cerebro la oportunidad de adaptarse y restaurarse plenamente. Un progreso prudente es la mejor garantía para alcanzar una recuperación duradera y segura.