Los desastres pueden afectar la salud mental una década después, según una revisión

JUEVES, 26 de febrero de 2026 (HealthDay News) -- Los desastres y eventos violentos resuenan en la mente de las personas durante años, contribuyendo a enfermedades mentales que pueden aparecer hasta una década después, según una nueva revisión de evidencias.

Más de 1 de cada 5 supervivientes (22%) desarrollará un problema de salud mental tras vivir su calvario, según informan los investigadores en la Harvard Review of Psychiatry.

Estas enfermedades tienden a presentarse en dos picos: uno en los primeros meses de un desastre y otro aproximadamente una década después, según los investigadores.

Los resultados contradicen la visión general de que se espera que los supervivientes dejen atrás el pasado a medida que envejecen, según los investigadores.

"Al confiar en una mejora gradual de la salud mental tras el desastre, puede que hayamos subestimado los efectos a largo plazo", dijo el investigador principal Michel Dückers en un comunicado de prensa. Es profesor de ciencias del comportamiento y sociales en la Universidad de Groningen, en los Países Bajos.

Para la revisión, su equipo reunió datos de 71 estudios previos que involucraron a más de 137.000 personas. Los estudios se publicaron entre 1990 y 2024, e involucraron desastres en 23 países.

Las categorías de desastres incluían terremotos, tormentas, ataques terroristas, tsunamis, accidentes, inundaciones, tiroteos masivos, explosiones, erupciones volcánicas, incendios y deslizamientos de tierra, según el estudio.

La depresión fue el problema de salud mental más común relacionado con desastres, afectando a aproximadamente el 30% de los supervivientes.

Otros problemas comunes incluían angustia (28%); problemas de sueño (27%); duelo (25%); estrés postraumático (23%); ansiedad (21%); y pensamientos o comportamientos suicidas (21%).

Tanto los desastres naturales como los provocados por el hombre tuvieron un efecto similar en la salud mental de las personas, tras controlar otros factores de riesgo, encontraron los investigadores.

Los problemas de salud mental tendían a disminuir gradualmente tras un desastre, pero volvieron a aumentar con picos entre nueve y dieciocho años después, según los investigadores.

"Una interacción en cascada de factores de riesgo, reflejada, por ejemplo, en necesidades sanitarias acumuladas no satisfechas, problemas no resueltos y nuevos, eventos vitales, falta de apoyo y factores de estrés secundarios en el posterior, puede explicar la mayor carga de salud mental", dijo Dückers.

"En los años posteriores a un desastre, las relaciones sociales pueden deteriorarse y quienes se ven afectados pueden experimentar un reconocimiento disminuido en sus entornos personales, profesionales y comunitarios", añadió.

Los investigadores señalaron que sus resultados indican que los supervivientes de un desastre deben ser monitorizados durante años después y recibir asesoramiento que les ayude a afrontar mejor las secuelas de su suceso.

