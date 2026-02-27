Salud

Los desastres pueden afectar la salud mental una década después, según una revisión

Healthday Spanish

Guardar

JUEVES, 26 de febrero de 2026 (HealthDay News) -- Los desastres y eventos violentos resuenan en la mente de las personas durante años, contribuyendo a enfermedades mentales que pueden aparecer hasta una década después, según una nueva revisión de evidencias.

Más de 1 de cada 5 supervivientes (22%) desarrollará un problema de salud mental tras vivir su calvario, según informan los investigadores en la Harvard Review of Psychiatry.

Estas enfermedades tienden a presentarse en dos picos: uno en los primeros meses de un desastre y otro aproximadamente una década después, según los investigadores.

Los resultados contradicen la visión general de que se espera que los supervivientes dejen atrás el pasado a medida que envejecen, según los investigadores.

"Al confiar en una mejora gradual de la salud mental tras el desastre, puede que hayamos subestimado los efectos a largo plazo", dijo el investigador principal Michel Dückers en un comunicado de prensa. Es profesor de ciencias del comportamiento y sociales en la Universidad de Groningen, en los Países Bajos.

Para la revisión, su equipo reunió datos de 71 estudios previos que involucraron a más de 137.000 personas. Los estudios se publicaron entre 1990 y 2024, e involucraron desastres en 23 países.

Las categorías de desastres incluían terremotos, tormentas, ataques terroristas, tsunamis, accidentes, inundaciones, tiroteos masivos, explosiones, erupciones volcánicas, incendios y deslizamientos de tierra, según el estudio.

La depresión fue el problema de salud mental más común relacionado con desastres, afectando a aproximadamente el 30% de los supervivientes.

Otros problemas comunes incluían angustia (28%); problemas de sueño (27%); duelo (25%); estrés postraumático (23%); ansiedad (21%); y pensamientos o comportamientos suicidas (21%).

Tanto los desastres naturales como los provocados por el hombre tuvieron un efecto similar en la salud mental de las personas, tras controlar otros factores de riesgo, encontraron los investigadores.

Los problemas de salud mental tendían a disminuir gradualmente tras un desastre, pero volvieron a aumentar con picos entre nueve y dieciocho años después, según los investigadores.

"Una interacción en cascada de factores de riesgo, reflejada, por ejemplo, en necesidades sanitarias acumuladas no satisfechas, problemas no resueltos y nuevos, eventos vitales, falta de apoyo y factores de estrés secundarios en el posterior, puede explicar la mayor carga de salud mental", dijo Dückers.

"En los años posteriores a un desastre, las relaciones sociales pueden deteriorarse y quienes se ven afectados pueden experimentar un reconocimiento disminuido en sus entornos personales, profesionales y comunitarios", añadió.

Los investigadores señalaron que sus resultados indican que los supervivientes de un desastre deben ser monitorizados durante años después y recibir asesoramiento que les ayude a afrontar mejor las secuelas de su suceso.

Más información

El general Brigham habla más sobre los efectos en la salud mental de los desastres naturales.

FUENTES: Wolters Kluwer Health, nota de prensa, 23 de febrero de 2026; Harvard Review of Psychiatry, 17 de febrero de 2026

Temas Relacionados

Health Daylosdesastrespuedenafectarlasaludmentalunadecadadespuessegununarevision

Últimas Noticias

Cómo planificar marzo: 7 claves de la neuropsicología para organizar el año

En exclusiva para Infobae, Ineco brindó recomendaciones para priorizar los objetivos y optimizar el rendimiento personal y profesional

Cómo planificar marzo: 7 claves

Cómo es la campaña que busca concientizar sobre enfermedades poco frecuentes en Argentina

La iniciativa Partidos Invisibles instaló setenta pelotas de fútbol con mensajes en plazas porteñas para informar sobre los desafíos que enfrentan más de tres millones de personas con enfermedades poco frecuentes y promover mayor visibilidad social

Cómo es la campaña que

Día Mundial de la Anosmia: las causas de una condición que afecta múltiples aspectos de la vida

Según la Organización Mundial de la Salud, entre el 15 y el 20% de las personas experimentan algún grado de alteración olfativa

Día Mundial de la Anosmia:

Biohacking y nutrición saludable: el camino de los silver hacia la prevención, la autogestión y la evidencia aplicada a la vida cotidiana

La tecnología impulsa un nuevo paradigma. Pequeños ajustes medidos y seguidos por profesionales desafían creencias sobre salud y longevidad, pero requieren cautela y rigor

Biohacking y nutrición saludable: el

Lizy Tagliani llevó a su hijo a vacunar y dejó un contundente mensaje: “Es una responsabilidad”

La conductora y humorista compartió el registro de la aplicación de las dosis del calendario a Tati y aprovechó la ocasión para remarcar la importancia de la inmunización

Lizy Tagliani llevó a su
DEPORTES
Se sortean los cruces de

Se sortean los cruces de octavos de final de la Champions League: hora, TV y todo lo que hay que saber

Un Superclásico histórico, definido con un golazo de Diego Latorre: a 35 años del Boca-River que comenzó a marcar la paternidad de los 90

Bajas, lesionados y rendimientos: el panorama de la selección argentina a un mes de la Finalissima frente a España

Faustino Oro buscará en Moscú la plusmarca mundial: ser el gran maestro más joven del historial del ajedrez

Sebastián Báez le ganó un partido caliente a Cristian Garín y sacó boleto para los cuartos de final del Chile Open

TELESHOW
Preocupación por la salud de

Preocupación por la salud de Dalila: se desmayó en pleno show, suspendió una fecha en Tucumán y pidió disculpas a sus fans

Evangelina Anderson explicó por qué el supuesto romance con Ian Lucas quedó solo en un juego de televisión

Gran Hermano Generación Dorada: quiénes fueron los primeros salvados y cómo quedo la placa de nominados

Tras meses de incertidumbre, se conoció qué le pasó a Leevon Kennedy: “Problemas de salud”

Paulo Londra desató la locura de sus fans previo a su debut en Viña del Mar: playa, fútbol tenis y regalos

INFOBAE AMÉRICA

Qué leer el fin de

Qué leer el fin de semana: libros para “vivir mil vidas”, de la Edad Media a un romance de varones

Las apuestas deportivas, entre el auge mediático y los nuevos riesgos sociales emergentes

Detienen a panameño por explotación sexual infantil tras alerta de Argentina

Un petrolero que transportaba crudo ruso se desvía de Cuba y profundiza la crisis en la isla

El Ejército israelí atacó ocho complejos de Hezbollah en el este del Líbano