La previa del UPD: el consumo de alcohol en adolescentes en Argentina es de los más altos de la región, advirtió un experto

En la Argentina, la prevalencia del consumo de alcohol en adolescentes alcanzó un nivel sin precedentes, según advirtió el médico toxicólogo y director del Hospital Fernández, Carlos Damín, en una entrevista exclusiva para el canal de streaming Infobae en vivo.

“Somos el tercer país consumidor de alcohol de toda América, después de Dominica y Estados Unidos. Pero cuando miramos lo que ocurre con los adolescentes, de 12 a 17 años, somos el primer consumidor del continente”, sostuvo el especialista.

Durante su participación en Infobae a las Nueve, Damín conversó con Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet sobre las características del ritual conocido como UPD, el “Último Primer Día” de clases, que se ha transformado en un punto crítico de consumo excesivo.

El especialista remarcó: “La prevalencia de consumo de alcohol en la Argentina es la primera en toda América para ese rango etario. El 70% de los adolescentes, según datos oficiales de la Sedronar, consume alcohol en la secundaria, a pesar de la prohibición clara y concreta”.

El impacto social y familiar del consumo adolescente

La ley argentina prohíbe la venta de alcohol a menores de 18 años, pero la norma es ampliamente vulnerada (Imagen Ilustrativa Infobae)

Damín explicó que el fenómeno responde a patrones culturales profundamente arraigados: “El argentino medio consume alcohol. Tenemos una prevalencia de consumo del 87% en la sociedad, por lo tanto, es muy alta”. El especialista recalcó que “un adolescente de menos de 18 años no debería tomar alcohol, y el 70%de los argentinos de esa edad lo hace”.

El toxicólogo vinculó esta problemática con la falta de políticas preventivas y la crisis del valor salud en la sociedad argentina. “Nuestra política en los últimos cien años, similar a la de Estados Unidos, es una apuesta a la lucha contra la oferta. Ponemos mucho dinero en la lucha contra el narcotráfico, en lugar de ponerlo en la lucha contra la demanda”, denunció. En ese sentido, precisó: “La Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico tiene cerca de mil quinientos millones de dólares de presupuesto, y la Sedronar, que es la de prevención y asistencia, veinte millones. Mil quinientos contra veinte”.

El médico insistió en que la prevención debe comenzar en el ámbito familiar: “Si nosotros no tenemos una actitud de cuidado de la salud, donde la salud es un valor importante a cuidar, el chico no tiene dónde aprenderlo. Cuando sale, le decimos: ‘Cuídate’, y no tiene sustento la palabra”. Para Damín, el ejemplo es clave: “Los chicos nunca hacen lo que nosotros les decimos, lo que nosotros hacemos, nos copian”.

Efectos del alcohol en el cerebro adolescente

Carlos Damín, director del Hospital Fernández, alertó sobre los riesgos para el cerebro adolescente del consumo de alcohol temprano

Consultado sobre las diferencias fisiológicas entre adolescentes y adultos, Damín detalló: “El cerebro del ser humano termina de evolucionar hacia los 21 o 22 años. En la adolescencia se produce una modificación en las relaciones entre las neuronas, y esa modificación es especialmente sensible al alcohol”. El especialista advirtió: “Una borrachera en un chico de 15 o 16 años es tremenda, porque genera un tendal de neuronas. Esa misma borrachera en alguien de 25 o 30 años no es buena, pero tampoco es tan nociva”.

Damín enfatizó que las consecuencias del consumo temprano pueden ser irreversibles: “Una borrachera produce una afectación que no se va a ver al otro día. El impacto es lejano, lo más probable es que haya un adelantamiento de situaciones como demencia, por ejemplo, un Alzheimer del tipo que tiene que ver con el binge drinking o el botellón de los españoles”.

El toxicólogo aclaró que “nunca es un episodio. Un chico de 16 o 17 años tiene seguramente más de una borrachera por semana. Es lo que nos está pasando, por eso estos datos”.

UPD y los nuevos riesgos: mezclas, psicofármacos y desinformación

El ritual del UPD se consolidó como un momento crítico de consumo excesivo en estudiantes del último año (Freepik)

El fenómeno del UPD implica además prácticas de consumo peligrosas. Damín describió: “Hay chicos que no pueden encontrarse con sus amigos a las nueve de la noche, pero sí a las doce, y cuando salen a bailar, desde las nueve ya empiezan con cerveza o fernet, y después van agregando alguna otra cosa, gin o champán con jugo. Aquel que no puede encontrarse temprano, agrega alguna pastilla a la medianoche para ponerse rápidamente a tono en el nivel de ebriedad que tienen sus amigos. Buscan acelerar el proceso. Esto es tremendo”.

El experto advirtió sobre la peligrosidad de combinar alcohol con psicofármacos: “El alcohol con psicofármacos se potencian y generan un efecto mucho más importante, porque actúan en el mismo lugar a nivel del cerebro”. Aclaró que “la asociación de alcohol con sintéticas no es tan frecuente, porque los chicos saben que eso puede generar problemas graves. El que toma éxtasis, por ejemplo, no toma alcohol, toma agua, porque sabe de los riesgos de la deshidratación. Esa asociación, cuando ocurre por desinformación, termina en el hospital”.

La discusión sobre cómo abordar el consumo en casa también fue parte de la entrevista: “A mí me parece que el mejor camino es el ‘no lo hagas’. De hacerlo, fijate, tomá mucha agua junto con lo que vas a tomar, nunca mezclar sustancias con alcohol”, recomendó Damín, y recordó el caso Time Warp: “Siempre la suma de sustancias es lo que genera los cuadros más terribles”.

El director del Hospital Fernández expuso cifras preocupantes: Argentina es el tercer país consumidor de alcohol en el continente, pero el primero si se considera solo a la franja adolescente. El toxicólogo advirtió sobre la normalización del consumo, las políticas de prevención y el rol de la familia

