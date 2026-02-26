Salud

La previa del UPD: el consumo de alcohol en adolescentes en Argentina es de los más altos de la región, advirtió un experto

En vísperas de una nueva celebración del “Último Primer Día” en colegios de todo el país, el toxicólogo Carlos Damín alertó en Infobae en Vivo que “el 70% de los estudiantes secundarios consumen bebidas alcohólicas, a pesar de la prohibición legal”

Guardar
Dr Carlos Damin - Infobae en Vivo

En la Argentina, la prevalencia del consumo de alcohol en adolescentes alcanzó un nivel sin precedentes, según advirtió el médico toxicólogo y director del Hospital Fernández, Carlos Damín, en una entrevista exclusiva para el canal de streaming Infobae en vivo.

Somos el tercer país consumidor de alcohol de toda América, después de Dominica y Estados Unidos. Pero cuando miramos lo que ocurre con los adolescentes, de 12 a 17 años, somos el primer consumidor del continente”, sostuvo el especialista.

Durante su participación en Infobae a las Nueve, Damín conversó con Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet sobre las características del ritual conocido como UPD, el “Último Primer Día” de clases, que se ha transformado en un punto crítico de consumo excesivo.

El especialista remarcó: “La prevalencia de consumo de alcohol en la Argentina es la primera en toda América para ese rango etario. El 70% de los adolescentes, según datos oficiales de la Sedronar, consume alcohol en la secundaria, a pesar de la prohibición clara y concreta”.

El impacto social y familiar del consumo adolescente

La ley argentina prohíbe la
La ley argentina prohíbe la venta de alcohol a menores de 18 años, pero la norma es ampliamente vulnerada (Imagen Ilustrativa Infobae)

Damín explicó que el fenómeno responde a patrones culturales profundamente arraigados: “El argentino medio consume alcohol. Tenemos una prevalencia de consumo del 87% en la sociedad, por lo tanto, es muy alta”. El especialista recalcó que “un adolescente de menos de 18 años no debería tomar alcohol, y el 70%de los argentinos de esa edad lo hace”.

El toxicólogo vinculó esta problemática con la falta de políticas preventivas y la crisis del valor salud en la sociedad argentina. “Nuestra política en los últimos cien años, similar a la de Estados Unidos, es una apuesta a la lucha contra la oferta. Ponemos mucho dinero en la lucha contra el narcotráfico, en lugar de ponerlo en la lucha contra la demanda”, denunció. En ese sentido, precisó: “La Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico tiene cerca de mil quinientos millones de dólares de presupuesto, y la Sedronar, que es la de prevención y asistencia, veinte millones. Mil quinientos contra veinte”.

El médico insistió en que la prevención debe comenzar en el ámbito familiar: “Si nosotros no tenemos una actitud de cuidado de la salud, donde la salud es un valor importante a cuidar, el chico no tiene dónde aprenderlo. Cuando sale, le decimos: ‘Cuídate’, y no tiene sustento la palabra”. Para Damín, el ejemplo es clave: “Los chicos nunca hacen lo que nosotros les decimos, lo que nosotros hacemos, nos copian”.

Efectos del alcohol en el cerebro adolescente

Carlos Damín, director del Hospital
Carlos Damín, director del Hospital Fernández, alertó sobre los riesgos para el cerebro adolescente del consumo de alcohol temprano

Consultado sobre las diferencias fisiológicas entre adolescentes y adultos, Damín detalló: “El cerebro del ser humano termina de evolucionar hacia los 21 o 22 años. En la adolescencia se produce una modificación en las relaciones entre las neuronas, y esa modificación es especialmente sensible al alcohol”. El especialista advirtió: “Una borrachera en un chico de 15 o 16 años es tremenda, porque genera un tendal de neuronas. Esa misma borrachera en alguien de 25 o 30 años no es buena, pero tampoco es tan nociva”.

Damín enfatizó que las consecuencias del consumo temprano pueden ser irreversibles: “Una borrachera produce una afectación que no se va a ver al otro día. El impacto es lejano, lo más probable es que haya un adelantamiento de situaciones como demencia, por ejemplo, un Alzheimer del tipo que tiene que ver con el binge drinking o el botellón de los españoles”.

El toxicólogo aclaró que “nunca es un episodio. Un chico de 16 o 17 años tiene seguramente más de una borrachera por semana. Es lo que nos está pasando, por eso estos datos”.

UPD y los nuevos riesgos: mezclas, psicofármacos y desinformación

El ritual del UPD se
El ritual del UPD se consolidó como un momento crítico de consumo excesivo en estudiantes del último año (Freepik)

El fenómeno del UPD implica además prácticas de consumo peligrosas. Damín describió: “Hay chicos que no pueden encontrarse con sus amigos a las nueve de la noche, pero sí a las doce, y cuando salen a bailar, desde las nueve ya empiezan con cerveza o fernet, y después van agregando alguna otra cosa, gin o champán con jugo. Aquel que no puede encontrarse temprano, agrega alguna pastilla a la medianoche para ponerse rápidamente a tono en el nivel de ebriedad que tienen sus amigos. Buscan acelerar el proceso. Esto es tremendo”.

El experto advirtió sobre la peligrosidad de combinar alcohol con psicofármacos: “El alcohol con psicofármacos se potencian y generan un efecto mucho más importante, porque actúan en el mismo lugar a nivel del cerebro”. Aclaró que “la asociación de alcohol con sintéticas no es tan frecuente, porque los chicos saben que eso puede generar problemas graves. El que toma éxtasis, por ejemplo, no toma alcohol, toma agua, porque sabe de los riesgos de la deshidratación. Esa asociación, cuando ocurre por desinformación, termina en el hospital”.

La discusión sobre cómo abordar el consumo en casa también fue parte de la entrevista: “A mí me parece que el mejor camino es el ‘no lo hagas’. De hacerlo, fijate, tomá mucha agua junto con lo que vas a tomar, nunca mezclar sustancias con alcohol”, recomendó Damín, y recordó el caso Time Warp: “Siempre la suma de sustancias es lo que genera los cuadros más terribles”.

La entrevista completa a Carlos Damín

El director del Hospital Fernández expuso cifras preocupantes: Argentina es el tercer país consumidor de alcohol en el continente, pero el primero si se considera solo a la franja adolescente. El toxicólogo advirtió sobre la normalización del consumo, las políticas de prevención y el rol de la familia

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich Actualidad, charlas y protagonistas, en vivo.

Actualidad, charlas y protagonistas, en vivo. Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae

Temas Relacionados

UPDConsumo de alcoholAdolescentes

Últimas Noticias

Tomar aspirina todos los días no previene el cáncer de colon y eleva el riesgo de hemorragia

Una revisión de diez estudios internacionales alertó sobre el uso de este fármaco de manera preventiva en la población general y sin indicación médica. Aseguran que no existen beneficios comprobados y sí se acreditaron daños para la salud

Tomar aspirina todos los días

La NASA reveló cuál fue el astronauta que sufrió el problema médico que obligó a la evacuación de la EEI

Mike Fincke protagonizó la primera evacuación sanitaria de la Estación Espacial Internacional. Qué informaron de su condición de salud

La NASA reveló cuál fue

Obras en el Hospital Garrahan: llegarán 310 camas nuevas y avanzan reformas en áreas críticas

Se instalan nuevas unidades en sectores como Cuidados Intermedios y Moderados. El director médico ejecutivo del hospital explicó la trastienda del proceso

Obras en el Hospital Garrahan:

Dieta cetogénica y diabetes tipo 2: cuáles son los beneficios y riesgos de adoptar esta alimentación, según expertos

El enfoque bajo en carbohidratos puede contribuir al control glucémico y al descenso de peso corporal, pero también puede generar complicaciones, afirman especialistas de la Cleveland Clinic. Qué tener en cuenta

Dieta cetogénica y diabetes tipo

30 plantas a la semana, la tendencia nutricional que promete revolucionar el cuidado digestivo

Especialistas internacionales destacan que sumar variedad vegetal en la alimentación semanal favorece la diversidad bacteriana y contribuye a una mejor protección frente a enfermedades

30 plantas a la semana,
DEPORTES
Lanús y Flamengo definirán en

Lanús y Flamengo definirán en Brasil al campeón de la Recopa Sudamericana: hora, TV y formaciones

En la despedida de Marcelo Gallardo, River Plate recibirá a Banfield por el Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

Las dos ventajas que tiene el Alpine de Franco Colapinto de cara al inicio de la Fórmula 1 en el Gran Premio de Australia

Newell’s confirmó la llegada de su nuevo DT tras el despido de Orsi-Gómez: debutará el domingo en el clásico ante Rosario Central

El Chacho Coudet habló sobre la chance de ser el reemplazante de Marcelo Gallardo en River Plate: “Es un orgullo”

TELESHOW
Morena Beltrán contó que algunos

Morena Beltrán contó que algunos jugadores de Boca le escribían antes de salir con Lucas Blondel: “Se entregaron”

El romántico saludo de Celeste Cid a Santiago Korovsky que conmovió a las redes: “Feliz cumple al pibe más bueno”

Luisana Lopilato reveló la actividad que comparte con Michel Bublé y sus hijos en Canadá: “Somos fans”

Entre abrazos y lágrimas, Daniela De Lucía dejó la casa de Gran Hermano tras la muerte de su padre

Así celebró Clara Darín el nacimiento de Dante, el hijo del Chino y Úrsula Corberó: “Siento tanto”

INFOBAE AMÉRICA

Infobae

Condenan a dos coyotes a 18 años por red de tráfico de migrantes en Panamá

Bolivia: se mantiene la tensión con los choferes, pese al acuerdo para resarcir daños por la calidad del combustible

Los cuatro de Guayaquil: familias exigieron disculpas presenciales del ministro de Defensa

Fiscalía pide condena para 16 acusados en caso Odebrecht

Bolivia restablece relaciones diplomáticas con Marruecos y rompe con la República Árabe Saharaui