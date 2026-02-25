Salud

Huracanes vinculados al aumento de muertes por drogas y alcohol tras la tormenta

Healthday Spanish

Guardar

MARTES, 24 de febrero de 2026 (HealthDay News) -- Los huracanes son aterradores y destructivos, pero sus daños no terminan con viviendas arrasadas y ciudades inundadas, según un nuevo estudio.

También se produce una oleada de muertes relacionadas con el alcohol y las drogas tras huracanes y tormentas tropicales, informaron los investigadores el 20 de febrero en JAMA Network Open.

Además, estas muertes aumentan a medida que las personas están expuestas a tormentas más largas y prolongadas.

"Entre los condados de EE. UU. expuestos a ciclones tropicales entre 1988 y 2019, cada día adicional expuesto a ciclones al mes se asoció con un aumento en las tasas de mortalidad relacionadas con drogas psicoactivas", concluyó un equipo liderado por Raenita Spriggs, estudiante de doctorado en la Escuela de Salud Pública Mailman de la Universidad de Columbia en Nueva York.

"Las asociaciones fueron mayores durante el mes de exposición y, en algunos casos, persistieron hasta tres meses tras el ciclón", encontraron los investigadores.

Estos resultados son preocupantes, dado que estas tormentas están aumentando en número e intensidad debido al cambio climático, dijo el Dr. Manassa Hany, director de psiquiatría de adicciones en los hospitales Zucker Hillside y South Oaks de Northwell Health en Nueva York, quien revisó los hallazgos.

"Siempre hemos sospechado anecdóticamente que este es el caso -- si ocurre un desastre a gran escala en algún lugar;  que eso llevará a problemas con el trastorno por consumo de sustancias  y la salud mental en general", dijo Hanny. No participó en la investigación.

Para el nuevo estudio, los investigadores analizaron casi 800.000 muertes relacionadas con sustancias en más de 1.250 condados de EE. UU. que sufrieron una tormenta tropical entre 1988 y 2019.

Los resultados mostraron que por cada día que una tormenta causaba estragos en un condado, la tasa de mortalidad relacionada con sustancias aumentaba un 3,8% tanto ese mes como el siguiente.

Curiosamente, solo los condados más ricos se vieron afectados por este aumento de muertes relacionadas con sustancias, encontraron los investigadores.

"Menor pobreza, las comunidades predominantemente blancas tienen mayor acceso a medicamentos con receta, tasas más altas de abuso de medicamentos con receta concurrente con el consumo ilícito de drogas, y tasas más altas de trastornos por consumo de sustancias, lo que puede aumentar el riesgo de mal uso o sobredosis cuando los sistemas sanitarios se ven interrumpidos y las recetas quedan sin supervisión", escribieron los investigadores.

"Además, las personas con un estatus socioeconómico más alto tienen más probabilidades de usar tranquilizantes (por ejemplo, Xanax), estimulantes (por ejemplo, cocaína) y alcohol", continuó el equipo. "La capacidad de comprar y acceder a estas sustancias puede ser mayor en comunidades más acomodadas, y las interrupciones en los mercados locales de drogas durante y después de ciclones pueden aumentar la dependencia de sustancias más peligrosas o adulteradas."

Hay un par de posibles explicaciones por las que las tormentas tropicales podrían causar un aumento en el consumo mortal de alcohol y drogas, dijo Henry.

Estas tormentas provocan una considerable ansiedad y estrés, lo que lleva a algunos a automedicarse con alcohol y drogas, añadió.

"La gente puede desear algo que entre en su sistema, los calme y adormeza sus sentimientos", dijo Hany. "Para quienes tienen trastornos por consumo de sustancias y recuperación o trastornos preexistentes por consumo , esto fomentará la recaída."

Los huracanes también pueden interrumpir servicios de adicciones como los centros de tratamiento, dijo Heny.

"Si [alguien] recibe metadona de un programa de tratamiento con opioides, este se cerraría  . Si alguien recibe suboxona de su médico, probablemente perderá el acceso a ese tratamiento", afirmó. "Durante un desastre natural, la gente no  recibirá tratamientos formales como asesoramiento y sesiones grupales. Su tratamiento habitual y apoyo se verá interrumpido."

Hany dijo que la interrupción puede fomentar antojos de drogas que podrían llevar a sobredosis.

"Las personas también pueden perder el acceso a la naloxona para reanimar si ocurre una sobredosis debido a un evento meteorológico severo", afirmó.

Estos resultados muestran que los servicios de consumo de sustancias y salud mental deben integrarse en los planes de respuesta ante desastres, según los investigadores.

Hany estuvo de acuerdo.

"Cuando nos preparamos para un desastre, debemos asegurarnos de que la gente esté segura y tenga un lugar donde refugiarse, pero también planificar tasas más altas de sobredosis", dijo Heny. "Cuando una zona va a sufrir un clima severo, debemos asegurarnos de que los refugios dispongan de recursos de reducción de daños como Narcan, primeros intervinientes, organizaciones de ayuda comunitaria. Tenemos que equiparlos."

Más información

La Escuela de Medio Ambiente de Yale tiene más información sobre el impacto oculto en la salud de los huracanes.

FUENTES: JAMA Network Open, 20 de febrero de 2026;  Dra. Manassa Hany, directora de psiquiatría de adicciones, hospitales Zucker Hillside y South Oaks, Northwell Health, Nueva York

Temas Relacionados

Health Dayhuracanesvinculadosalaumentodemuertespordrogasyalcoholtraslatormenta

Últimas Noticias

Cómo afecta el estrés en el cuerpo y el comportamiento

Dolores de cabeza, insomnio y dificultades para concentrarse pueden estar relacionados. Por qué si no se controla aumenta el riesgo de enfermedades como hipertensión y diabetes

Cómo afecta el estrés en

Una infectóloga explicó por qué cumplir con la vacunación es clave para evitar brotes de enfermedades prevenibles

La médica pediatra Alejandra Gaiano, en diálogo con Infobae al Mediodía, respaldó la decisión del Ministerio de Salud de adelantar la inmunización contra la influenza. Advirtió sobre la necesidad de cumplir con todo el cronograma

Una infectóloga explicó por qué

Alerta por el brote de tos convulsa: detectan un fuerte aumento respecto a los últimos cinco años

En lo que va de 2026 se registraron 153 contagios de la enfermedad, también llamada tos ferina o coqueluche. El incremento muestra brechas críticas en la vacunación y preocupa ante el inicio escolar

Alerta por el brote de

Cómo reconocer la adicción a las apuestas deportivas: los 7 signos de alarma, según un experto

Desde emociones contenidas hasta conductas erráticas, un especialista británico reveló cuáles son los factores de riesgo y comportamientos que pueden indicar una problemática silenciosa

Cómo reconocer la adicción a

Qué enfermedades ayuda a prevenir la vitamina A

La ingesta de este nutriente esencial contribuye a mantener funciones clave del organismo y a reducir diversos riesgos para la salud

Qué enfermedades ayuda a prevenir
DEPORTES
La emoción de Adam Bareiro

La emoción de Adam Bareiro tras debutar con Boca con dos goles: dedicatoria a Riquelme, mensaje a los hinchas y un dato histórico

Los mejores memes del triunfo de Boca Juniors ante Gimnasia de Chivilcoy por Copa Argentina: Bareiro, Janson y burlas a River Plate

Un día después de anunciar su salida de River Plate, Marcelo Gallardo ya es pretendido por un grande de Brasil

Boca Juniors venció 2-0 a Gimnasia de Chivilcoy y avanzó a los 16avos de final de la Copa Argentina

Francisco Comesaña, Thiago Tirante y Mariano Navone avanzan en el ATP 250 de Santiago

TELESHOW
La indirecta de Maxi López

La indirecta de Maxi López luego de que Wanda Nara pidiera que le prepare sushi: “¿Sabés quién me lo hace?”

Christian Nodal explotó contra Cazzu después de su descargo: “La maternidad no debería usarse como escudo”

El encuentro entre Juana Repetto y Sebastián Graviotto junto a Timoteo: “Acá charlando”

El divertido ida y vuelta de Anita Espasandín y Benjamín Vicuña tras su escapada a Punta del Este: “¿No me soportás?”

Christian Petersen vuelve a la televisión para contar su verdad de la milanesa

INFOBAE AMÉRICA

Japón desplegará misiles tierra-aire cerca

Japón desplegará misiles tierra-aire cerca de Taiwán para reforzar su defensa ante la amenaza militar del régimen chino

Más de 100 presos políticos fueron liberados en Venezuela tras la ley de amnistía: denuncian exclusiones y demoras en el proceso

Los países nórdicos y bálticos exigieron a Rusia un alto el fuego inmediato en el aniversario de la invasión a Ucrania

Canadá anunció un paquete de asistencia a Ucrania por USD 300 millones y amplió las sanciones contra la flota fantasma rusa

El régimen de Irán dijo que un acuerdo nuclear con Estados Unidos “está al alcance” si se prioriza la diplomacia