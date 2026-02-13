Salud

El Ministerio de Salud presentó un tablero de seguimiento para casos de cardiopatías congénitas infantiles

Un sistema digital permite registrar, derivar y operar a niños con malformaciones cardíacas desde cualquier provincia, acortando los tiempos de espera y mejorando la calidad de los datos disponibles para los equipos médicos. Los detalles

Un bebé nacido en cualquier punto de Argentina puede hoy acceder a tratamiento inmediato para una cardiopatía congénita gracias a un sistema que, hasta hace poco, no existía. El Ministerio de Salud de la Nación presentó un nuevo Tablero de Seguimiento del Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas (PNCC), una herramienta digital que permite monitorear en tiempo real el recorrido de cada caso, desde la denuncia hasta la intervención quirúrgica o el alta médica. La iniciativa apunta a mejorar la trazabilidad, la transparencia y la eficacia en la atención de cientos de niños que cada año nacen con una alteración en el corazón.

El Tablero de Seguimiento se propone transformar el modo en que el sistema de salud argentino aborda las cardiopatías congénitas: permite observar cuántas denuncias se reciben, cuántos niños requieren intervención, a qué hospitales son derivados y cuántos efectivamente reciben una operación. Además, la herramienta posibilita analizar los datos según variables temporales y geográficas, lo que facilita detectar cuellos de botella y acelerar la respuesta en los casos más urgentes. El Ministerio señaló que “el propósito del nuevo desarrollo es garantizar un seguimiento más preciso de cada uno de los casos que ingresan al programa y monitorear el funcionamiento de los circuitos”.

La plataforma digitaliza y centraliza información clave sobre circuitos de derivación, asignación de hospitales y tiempos de espera. Entre sus primeras cifras, el tablero muestra que, entre el 1° de enero y el 10 de febrero, se registraron 288 denuncias de cardiopatías congénitas: 220 fueron derivadas a un centro tratante, 3 permanecen en evaluación y 66 no requirieron intervención quirúrgica. Además, se realizaron 109 operaciones, de las cuales 70 correspondieron a casos ingresados en 2026 y 39 a procesos iniciados en 2024 y 2025.

Hospitales y red federal: un cambio estructural

El lanzamiento del tablero se inscribe en un proceso de fortalecimiento del PNCC que incluyó la incorporación de hospitales clave a la estructura de gestión. El Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas, el Hospital de Pediatría Dr. Juan P. Garrahan y el Hospital de Alta Complejidad El Cruce ahora forman parte del Centro Coordinador de Referencia, lo cual agilizó la articulación entre los equipos de salud de distintas provincias.

En total, el PNCC articula con una red federal formada por 15 hospitales de referencia distribuidos en nueve jurisdicciones del país, entre ellos el Hospital General de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez, el Hospital General de Niños Pedro de Elizalde en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y el Hospital de Niños de la Santísima Trinidad en Córdoba. La descentralización permite que los casos sean tratados cerca del lugar de residencia del paciente, reduciendo traslados y demoras.

Transparencia y velocidad: los primeros resultados

Uno de los datos que sobresalen del nuevo sistema es la reducción de los tiempos de espera. El PNCC no tiene actualmente pacientes en lista de espera y el tiempo promedio para la asignación de un caso desde su ingreso al sistema es de 50 minutos. Esto representa un salto de calidad respecto de años anteriores, donde las demoras y la escasa información dificultaban la gestión.

El Ministerio de Salud señaló que “el desarrollo de este nuevo tablero forma parte de las acciones impulsadas para ampliar la capacidad de respuesta del programa”, destacando también la decisión de trasladar la coordinación operativa a la sede central del organismo, lo que facilita la comunicación con todos los equipos provinciales.

Por qué es clave el seguimiento en cardiopatías congénitas

Las cardiopatías congénitas afectan aproximadamente al 1% de los recién nacidos vivos, según la Fundación Española del Corazón y Mayo Clinic. Estas alteraciones estructurales del corazón pueden variar desde formas leves hasta situaciones que requieren intervención quirúrgica urgente en las primeras semanas de vida. La posibilidad de un diagnóstico temprano y un tratamiento adecuado determina la supervivencia y la calidad de vida de los pacientes.

De acuerdo con la Mayo Clinic: “Los defectos cardíacos congénitos ocurren cuando un niño nace con un problema en la estructura del corazón. Algunos son simples y no necesitan tratamiento. Otros, más complejos, pueden requerir varias cirugías a lo largo de los años”.

El seguimiento permanente es fundamental: “Muchos pacientes permanecen completamente asintomáticos después de una intervención, pero es esencial el control anual para prevenir complicaciones”, indicó la Fundación Española del Corazón.

Gestión basada en datos para una atención igualitaria

El nuevo Tablero de Seguimiento habilita una gestión sanitaria basada en información en tiempo real, articulación federal y mejora continua. La herramienta abre la posibilidad de generar reportes confiables para la toma de decisiones y pone a disposición de los equipos médicos información inmediata sobre derivaciones, intervenciones y resultados.

La apuesta por la transparencia y la eficiencia busca garantizar que los niños con cardiopatías congénitas accedan oportunamente al diagnóstico y tratamiento en cualquier punto del país, sin depender de la provincia donde nacieron ni del hospital donde fueron recibidos.

El Ministerio de Salud de la Nación sostiene que “el fortalecimiento del Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas tiene como objetivo optimizar los tiempos de respuesta y garantizar un funcionamiento transparente para que los niños puedan acceder, oportunamente, al diagnóstico y tratamiento que necesitan, en cualquier punto del país”.

