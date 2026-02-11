Salud

El café y el té ayudan a proteger la salud cerebral

Healthday Spanish

Guardar

MARTES, 10 de febrero de 2026 (HealthDay News) -- Unas cuantas tazas de café o té al día pueden ayudar a que tu cerebro envejezca con más gracia, según un nuevo estudio.

Unas dos o tres tazas de cafeina -- o una o dos tazas de té -- redujeron el riesgo de demencia y ralentizaron el envejecimiento cerebral, según informaron los investigadores el 9 de febrero en el Journal of the American Medical Association.

Sin embargo, no confíes solo en el café de la mañana para preservar la salud cerebral, advirtieron los investigadores.

"Aunque nuestros resultados son alentadores, es importante recordar que el tamaño del efecto es pequeño y existen muchas formas importantes de proteger la función cognitiva a medida que envejecemos", dijo el investigador principal Dr. Daniel Wang, científico asociado en Mass General Brigham en Boston, en un comunicado de prensa.

"Nuestro estudio sugiere que el consumo de café o té con cafeína puede ser una pieza de ese rompecabezas", añadió Wang.

El café y el té contienen ingredientes como la cafeína que han surgido como posibles factores en la salud cerebral, protegiéndolo al reducir la inflamación y el daño celular, según los investigadores en notas de fondo.

Para ver si estas bebidas realmente ayudan, los investigadores analizaron datos de dos grandes estudios que involucraron a casi 132.000 personas.

Los estudios siguieron la salud cerebral de los participantes y su consumo de café o té durante una mediana de 37 años, lo que significa que la mitad fue seguida durante más tiempo y la otra mitad en menos tiempo.

Las personas con mayor consumo de café con cafeína tenían un riesgo un 18% menor de demencia, según los investigadores.

También tuvieron menos deterioro cerebral como se observó en las pruebas cognitivas -- alrededor del 7,8% frente al 9,5% de quienes bebían poco o nada de café.

Se encontraron resultados similares en el té con cafeína, pero no en el café descafeinado, lo que sugiere que la cafeína podría estar detrás de estos beneficios cerebrales, según los investigadores.

Los beneficios fueron más evidentes en personas que bebían dos o tres tazas de café o una o dos tazas de té al día, según el estudio.

Pero incluso un consumo más alto de cafeína no causó efectos negativos, sino que proporcionó beneficios cerebrales similares a los encontrados en unas pocas tazas de café, según los investigadores.

"También comparamos a personas con diferentes predisposiciones genéticas a desarrollar demencia y observamos los mismos resultados -- lo que significa que el café o la cafeína probablemente sean igual de beneficiosos para personas con alto y bajo riesgo genético de desarrollar demencia", dijo el investigador principal , el Dr. Yu Zhang, estudiante de doctorado en la Escuela de Salud Pública TH Chan de Harvard, en un comunicado de prensa.

Más información

Johns Hopkins Medicine tiene más información sobre los beneficios para la salud del café.

FUENTE: Mass General Brigham, comunicado de prensa, 9 de febrero de 2026

Temas Relacionados

Health Day

Últimas Noticias

Las alergias alimentarias no están completamente impulsadas por la genética, según una revisión

Healthday Spanish

Las alergias alimentarias no están

La mayoría de las mujeres desconfían de las pruebas caseras de cáncer de cuello uterino, según los investigadores

Healthday Spanish

La mayoría de las mujeres

El ayuno intermitente alivia la enfermedad de Crohn, según concluye un ensayo

Healthday Spanish

El ayuno intermitente alivia la

La alerta de hipertensión del Apple Watch presenta lagunas entre los mayores, advierte un estudio

Healthday Spanish

La alerta de hipertensión del

Por qué el microbioma intestinal puede ser clave para prevenir enfermedades neurológicas, según un experto

El científico Tim Spector, en una entrevista con The Diary Of A CEO, explicó por qué la alimentación impacta tanto en la salud cerebral como en el estado de ánimo y detalló las razones científicas detrás de esta relación

Por qué el microbioma intestinal
DEPORTES
Román Burruchaga habló de las

Román Burruchaga habló de las amenazas que recibió en Rosario: “Fue una situación chocante y me asusté”

“Cómo me hacen trabajar”: el hilarante ida y vuelta de Franco Colapinto con Alpine antes de los tests de F1

Freno inesperado en el pase de Cetré a Boca: el detalle que tiene la operación en stand by

Cambio de esquema y dos dudas en Boca: el equipo que piensa Úbeda para buscar la recuperación ante Platense

De la frustración al ingenio: la verdadera historia detrás de las tarjetas que usan los árbitros de fútbol

TELESHOW
Murió la actriz y guionista

Murió la actriz y guionista María José Campoamor, reconocida por su trabajo en Pelito y Chiquititas

La reacción de Rochi Igarzábal al vivir un incómodo momento al aire: “¿Me están cargando?”

El mal momento de Luis Ventura: “Estoy con un botón antipánico hace cuatro meses”

Ca7riel y Paco Amoroso anunciaron su regreso a la música y anticiparon su nuevo lanzamiento junto a Sting

Ivana Figueiras defendió a la China Suárez y habló de la polémica tras elegir a la modelo para la campaña de su marca

INFOBAE AMÉRICA

“No hay nada como la

“No hay nada como la crudeza y la emotividad”: el día que Robert Plant hizo un llamado a preservar la esencia del rock

De la frustración al ingenio: la verdadera historia detrás de las tarjetas que usan los árbitros de fútbol

El Parlamento de Venezuela recibió a familiares de presos políticos en medio de los cuestionamientos a la ley de amnistía

Tensión entre Estados Unidos e Irán: Washington refuerza la preparación militar en su base en Qatar

El lado desconocido de las moscas: cómo ayudan a proteger el ambiente y la salud humana