El café y el té ayudan a proteger la salud cerebral

MARTES, 10 de febrero de 2026 (HealthDay News) -- Unas cuantas tazas de café o té al día pueden ayudar a que tu cerebro envejezca con más gracia, según un nuevo estudio.

Unas dos o tres tazas de cafeina -- o una o dos tazas de té -- redujeron el riesgo de demencia y ralentizaron el envejecimiento cerebral, según informaron los investigadores el 9 de febrero en el Journal of the American Medical Association.

Sin embargo, no confíes solo en el café de la mañana para preservar la salud cerebral, advirtieron los investigadores.

"Aunque nuestros resultados son alentadores, es importante recordar que el tamaño del efecto es pequeño y existen muchas formas importantes de proteger la función cognitiva a medida que envejecemos", dijo el investigador principal Dr. Daniel Wang, científico asociado en Mass General Brigham en Boston, en un comunicado de prensa.

"Nuestro estudio sugiere que el consumo de café o té con cafeína puede ser una pieza de ese rompecabezas", añadió Wang.

El café y el té contienen ingredientes como la cafeína que han surgido como posibles factores en la salud cerebral, protegiéndolo al reducir la inflamación y el daño celular, según los investigadores en notas de fondo.

Para ver si estas bebidas realmente ayudan, los investigadores analizaron datos de dos grandes estudios que involucraron a casi 132.000 personas.

Los estudios siguieron la salud cerebral de los participantes y su consumo de café o té durante una mediana de 37 años, lo que significa que la mitad fue seguida durante más tiempo y la otra mitad en menos tiempo.

Las personas con mayor consumo de café con cafeína tenían un riesgo un 18% menor de demencia, según los investigadores.

También tuvieron menos deterioro cerebral como se observó en las pruebas cognitivas -- alrededor del 7,8% frente al 9,5% de quienes bebían poco o nada de café.

Se encontraron resultados similares en el té con cafeína, pero no en el café descafeinado, lo que sugiere que la cafeína podría estar detrás de estos beneficios cerebrales, según los investigadores.

Los beneficios fueron más evidentes en personas que bebían dos o tres tazas de café o una o dos tazas de té al día, según el estudio.

Pero incluso un consumo más alto de cafeína no causó efectos negativos, sino que proporcionó beneficios cerebrales similares a los encontrados en unas pocas tazas de café, según los investigadores.

"También comparamos a personas con diferentes predisposiciones genéticas a desarrollar demencia y observamos los mismos resultados -- lo que significa que el café o la cafeína probablemente sean igual de beneficiosos para personas con alto y bajo riesgo genético de desarrollar demencia", dijo el investigador principal , el Dr. Yu Zhang, estudiante de doctorado en la Escuela de Salud Pública TH Chan de Harvard, en un comunicado de prensa.

Más información

Johns Hopkins Medicine tiene más información sobre los beneficios para la salud del café.

FUENTE: Mass General Brigham, comunicado de prensa, 9 de febrero de 2026