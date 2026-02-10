Salud

Cómo una cirugía experimental podría preservar la fertilidad en mujeres con cáncer colorrectal

El procedimiento desarrollado en Brasil podría brindar nuevas opciones para mujeres jóvenes diagnosticadas con tumores pélvicos. Cuáles son los límites e interrogantes que evalúa la comunidad científica internacional

Un procedimiento quirúrgico experimental permite a mujeres jóvenes con cáncer colorrectal preservar su fertilidad y buscar embarazos naturales tras el tratamiento oncológico (Imagen Ilustrativa Infobae)

La medicina enfrenta nuevos desafíos cuando el cáncer colorrectal afecta a mujeres jóvenes en edad reproductiva. Durante décadas, los tratamientos convencionales implicaban la pérdida de la fertilidad, dejando a muchas pacientes sin posibilidad de ser madres tras superar la enfermedad. Ahora, un procedimiento quirúrgico experimental desarrollado en Brasil podría modificar este escenario y ofrecer una nueva esperanza.

Según la revista tecnológica estadounidense MIT Technology Review, esta cirugía permite preservar la fertilidad de mujeres sometidas a radioterapia y quimioterapia por cáncer pélvico, facilitando embarazos naturales una vez finalizado el tratamiento.

La intervención ya ha sido replicada en países como Suiza, Estados Unidos, Perú, Israel, India y Rusia, y varios equipos médicos han logrado nacimientos exitosos gracias a este avance. Incluso, el caso de una paciente suiza ha llamado la atención internacional.

De acuerdo con el estudio, publicado a finales del mes pasado, la “paciente de 28 años con adenocarcinoma rectal localmente avanzado (cáncer de recto) logró un embarazo natural 18 meses después de la reimplantación uterina y dio a luz por cesárea electiva a las 37 semanas y un día a un recién nacido sano”. El caso fue documentado por el equipo médico del Hospital Universitario de Lausana.

Seis nacimientos exitosos a nivel mundial confirman el potencial de la cirugía para la preservación de la fertilidad en mujeres con cáncer colorrectal (Imagen Ilustrativa Infobae)

El desarrollo de esta técnica se atribuye al cirujano brasileño Reitan Ribeiro y su equipo, quienes en 2017 realizaron la primera intervención en Curitiba, Brasil. El objetivo es evitar que los órganos reproductivos reciban radiación, lo que normalmente causa infertilidad.

Para lograrlo, los médicos realizan una intervención laparoscópica y trasladan el útero, las trompas de Falopio y los ovarios fuera de la pelvis, ubicándolos temporalmente en la parte superior del abdomen. Este desplazamiento protege los órganos del daño de la radioterapia y la quimioterapia.

Una vez finalizado el tratamiento oncológico, los médicos reubican los órganos en su posición original, paso esencial para restaurar la función reproductiva y que exige una precisión extrema para evitar lesiones y asegurar la correcta irrigación sanguínea. El procedimiento requiere habilidades avanzadas y una planificación rigurosa, ya que el mínimo error puede afectar la capacidad reproductiva de la paciente.

La aplicación de este protocolo ha permitido llevar a cabo cerca de 40 intervenciones en diferentes países, de acuerdo con lo reportado por MIT Technology Review. Los datos preliminares muestran resultados positivos, ya que el procedimiento ha dado lugar al menos a seis nacimientos registrados hasta el momento.

La técnica permite la reubicación de útero, trompas de Falopio y ovarios una vez finalizado el tratamiento y exige precisión extrema para restaurar la función reproductiva. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este avance refleja el potencial de la técnica para ofrecer nuevas alternativas a quienes enfrentan dificultades reproductivas, aunque la comunidad científica sigue evaluando cuidadosamente la eficacia y seguridad del método en cada caso. De todos modos, los expertos aseguran que podría ser una opción viable para mujeres jóvenes con cáncer colorrectal que buscan preservar su fertilidad ante estos tratamientos.

A pesar del optimismo, los especialistas advierten que la técnica es compleja y no está exenta de riesgos. Entre las posibles complicaciones se encuentran lesiones durante el traslado de los órganos y problemas de irrigación sanguínea. Además, existe la preocupación de que el tiempo necesario para la cirugía pueda retrasar el inicio del tratamiento oncológico, lo que podría impactar negativamente en el pronóstico del cáncer.

Actualmente, la cirugía sigue considerándose experimental y solo está disponible en centros médicos especializados. Los médicos seleccionan cuidadosamente a las pacientes, considerando la extensión y localización del tumor, así como la urgencia de iniciar el tratamiento. No todas las mujeres con cáncer colorrectal califican como candidatas ideales para este procedimiento.

Expertos coinciden en que la técnica representa una alternativa para preservar la fertilidad en mujeres jóvenes con cáncer pélvico, pero subrayan la necesidad de más estudios que permitan evaluar su seguridad y eficacia a largo plazo. La cirugía no reemplaza las estrategias tradicionales de preservación como la congelación de óvulos, pero amplía el abanico de opciones para quienes buscan un embarazo natural después del cáncer.

