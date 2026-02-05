Salud

Una píldora puede reducir los sofocos en pacientes con cáncer de próstata

MIÉRCOLES, 4 de febrero de 2026 (HealthDay News) -- Una pastilla utilizada para tratar una vejiga hiperactiva también puede emplearse para reducir los sofocos entre los hombres que reciben terapia de privación hormonal para el cáncer de próstata.

Los hombres que tomaban oxibutinina experimentaron una disminución drástica en el número e intensidad de los sofocos que ocurrían como resultado de su tratamiento contra el cáncer de próstata, informaron los investigadores el 2 de febrero en el Journal of Clinical Oncology.

"La oxibutinina demostró mejoras claras y clínicamente significativas tanto en la frecuencia de los sofocos como en la calidad de vida de los hombres sometidos a terapia hormonal por cáncer de próstata", dijo el investigador principal , el Dr. Bradley Stish, oncólogo radioterápico en la Clínica Mayo en Rochester, Minnesota.

"Estos resultados ofrecen un sólido respaldo para su uso como una opción eficaz de manejo para este efecto secundario desafiante y a menudo pasado por alto del tratamiento del cáncer de próstata", dijo Stish en un comunicado de prensa.

La terapia hormonal es un tratamiento eficaz contra el cáncer de próstata, reduciendo los niveles de hormonas masculinas como la testosterona que alimentan las células cancerosas.

Sin embargo, la terapia provoca sofocos en hasta el 80% de los hombres que la toman, lo que provoca fatiga y mal sueño, según los investigadores en notas de fondo. Estos efectos secundarios suelen hacer que los pacientes dejen de tomar sus medicamentos.

Estudios previos han demostrado que la oxibutinina puede reducir significativamente los sofocos en mujeres, por lo que los investigadores pensaron que el fármaco podría tener un efecto similar en hombres.

Para el nuevo estudio, los investigadores reclutaron a 88 hombres con una edad media de 68 años y los asignaron aleatoriamente a uno de tres grupos. Dos grupos tomaron una dosis alta o baja de oxibutinina diariamente, y el tercero tomó placebo.

Los investigadores descubrieron que los hombres con dosis elevadas de oxibutinina experimentaron las mayores mejoras, con casi siete sofocos menos diarios y una reducción de 14 puntos en la gravedad de los sofocos en una escala que va de 0 a 100.

En comparación, los hombres con placebo tuvieron dos sofocos menos diarios y una caída de 5 puntos en la gravedad de los sofocos, mientras que los hombres con la dosis baja de oxibutinina tuvieron casi cinco sofocos menos diarios y una disminución de 10 puntos en la gravedad.

Las mejoras también se produjeron rápidamente, a menudo durante la primera semana de toma de la píldora, según los investigadores.

La proporción de pacientes que lograron al menos una reducción del 50% en sus puntuaciones de sofocos también fue mayor entre los pacientes con oxibutinina -- 79% en el grupo de dosis alta y 57% en el grupo de dosis baja, frente al 32% que tomaron placebo.

"Estos resultados son increíblemente alentadores", dijo Stish. "Los hombres con sofocos por la terapia hormonal ahora disponen de otra opción terapéutica disponible para ayudar a reducir la carga de sus síntomas."

Dijo que las investigaciones futuras buscarán aprender más sobre las opciones de terapia con sofocos en estos pacientes.

El Instituto Nacional del Cáncer tiene más información sobre la terapia hormonal para el cáncer de próstata.

FUENTE: Alianza para Ensayos Clínicos en Oncología, comunicado de prensa, 2 de febrero de 2026

