Niveles de insulina relacionados con sofocos y sudores nocturnos en la menopausia

Healthday Spanish

MARTES, 3 de febrero de 2026 (HealthDay News) -- Las mujeres de mediana edad con niveles elevados de insulina podrían enfrentarse a una menopausia más dura, según un nuevo estudio.

Las mujeres con niveles más altos de insulina a los 47 años tienen más probabilidades de desarrollar síntomas de menopausia, como sofocos y sudores nocturnos, a una edad más temprana, según informaron recientemente investigadores en The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism.

Estos síntomas también tienden a durar más tiempo entre mujeres con niveles más altos de insulina, según los investigadores.

"Estos hallazgos nos ayudan a cubrir algunas de las lagunas en nuestra comprensión de los síntomas de la menopausia y por qué su gravedad varía según las mujeres", dijo la investigadora principal Faria Athar en un comunicado de prensa. Realizó el estudio como estudiante de doctorado en la Universidad de Victoria, en Canadá.

Alrededor del 75% de las mujeres en menopausia sufren sofocos, sudores nocturnos y sudores fríos, que colectivamente se conocen como síntomas vasomotores, según los investigadores en notas de fondo.

Estos síntomas pueden aparecer dos años antes de la última menstruación de una mujer y durar hasta 10 años después de ésta, según los investigadores.

Sin embargo, estos síntomas no afectan a todas las mujeres por igual, y los investigadores se preguntaron si los niveles de insulina en una mujer podrían ser un factor.

Por ejemplo, las mujeres con porcentajes más altos de grasa corporal tienden a tener síntomas vasomotores peores, según los investigadores, al igual que las mujeres con resistencia a la insulina.

Además, los síntomas vasomotores peores se han relacionado con un mayor riesgo de diabetes tipo 2, según los investigadores.

"Ha habido una creciente conciencia sobre la interacción entre la salud metabólica y la salud reproductiva", dijo la investigadora senior Nicole Templeman, profesora asistente de biología en la Universidad de Victoria.

"Dado que la insulina puede estar elevada en las primeras etapas de los trastornos metabólicos, decidimos investigar si los niveles de insulina antes de la menopausia podrían informar sobre la incidencia y gravedad de los síntomas de la menopausia", dijo en un comunicado de prensa.

Para el nuevo estudio, los investigadores siguieron a más de 700 mujeres que participaron en un estudio estadounidense sobre la salud de la mujer. Las mujeres ingresaron en el estudio cuando tenían entre 42 y 52 años, y fueron seguidas durante 10 años.

Tanto los niveles de insulina como el índice de masa corporal (IMC)  -- una estimación de la grasa corporal basada en la altura y el peso -- a los 47 años predecían cuántos años desarrollaría una mujer los síntomas de la menopausia y cuánto durarían esos síntomas.

Esto significa que las mujeres podrían ser capaces de prevenir o reducir sus síntomas de menopausia bajando sus niveles de insulina mediante la dieta y el ejercicio, según los investigadores.

"Los niveles de insulina pueden ser más sensibles que el peso corporal a intervenciones en el estilo de vida como el ejercicio y una dieta saludable", escribieron los investigadores. "El ejercicio aeróbico y de resistencia puede reducir los niveles de insulina y mejorar la sensibilidad a la insulina independientemente de la composición corporal y la pérdida de peso."

La Cleveland Clinic tiene más información sobre la menopausia.

FUENTES: Comunicado de prensa de la Universidad de Victoria, 26 de enero de 2026; The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, 3 de enero de 2026

