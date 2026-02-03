Salud

Los síntomas de la menopausia precoz pueden no ser lo que la mayoría de las mujeres espera

Healthday Spanish

LUNES, 2 DE FEBRERO DE 2026 (HealthDay News) -- Los síntomas que experimentan las mujeres al borde de la menopausia podrían ser muy diferentes de lo que podrían esperar, según un nuevo estudio.

Las mujeres en perimenopausia --el periodo previo a su última regla, así como el año siguiente-- esperan sufrir sofocos y sudores nocturnos.

Sin embargo, estas mujeres informaron síntomas como agotamiento y fatiga con mucha más frecuencia que las típicamente asociadas a la menopausia, informaron los investigadores el 28 de enero en la revista Menopause.

"Este estudio pone de manifiesto lo poco que aún entendemos sobre la perimenopausia y cuánto afecta a la vida diaria de las personas", dijo la investigadora principal , la Dra. Mary Hedges , en un comunicado de prensa. Es médica interna comunitaria en la Clínica Mayo de Jacksonville, Florida.

Para el estudio, los investigadores analizaron datos recopilados de más de 17.000 usuarios de Flo, una aplicación de salud para la mujer. Los participantes procedían de 158 países.

El estudio se centró específicamente en más de 12.000 mujeres de mediana edad mayores de 35 años, que se acercaban a la menopausia.

Esas mujeres dijeron que con mayor frecuencia presentaban síntomas como fatiga (83%); agotamiento (83%); irritabilidad (80%); bajo estado de ánimo (77%); problemas de sueño (76%), problemas digestivos (76%); y ansiedad (75%).

Cuando se les preguntó qué síntomas asocian con la perimenopausia, las mujeres mencionaron con mayor frecuencia sofocos (71%), problemas de sueño (68%) y aumento de peso (65%).

Pero las mujeres que realmente estaban en perimenopausia indicaron que sus síntomas más comunes eran agotamiento (95%); fatiga (93%); irritabilidad (91%); problemas de sueño (89%); depresión (88%); y niebla mental (87%).

El aumento de peso afectó al 79% de las mujeres en perimenopausia, los sofocos al 75% y los sudores nocturnos al 70%, según los resultados.

"Aunque los sofocos eran el síntoma más reconocido, los encuestados de 35 años o más informaron con mayor frecuencia experimentar fatiga, agotamiento físico y mental, e irritabilidad", escribieron los investigadores en su artículo.

Se necesita más investigación para comprender mejor los síntomas que las mujeres pueden esperar a través de las diferentes etapas de la menopausia, según los investigadores.

Añadieron que futuros estudios también podrían analizar cómo las diferencias entre mujeres afectan a los síntomas que tienen y qué se puede hacer para aliviar mejor sus síntomas.

Johns Hopkins Medicine tiene más información sobre la perimenopausia.

FUENTES: Mayo Clinic, comunicado de prensa, 28 de enero de 2026; Menopausia, 28 de enero de 2026

