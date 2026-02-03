La tripulación 12 de la NASA inicia cuarentena antes del lanzamiento en febrero a la estación espacial

MARTES, 3 de febrero de 2026 (HealthDay News) -- Cuatro astronautas que se preparan para una estancia prolongada en el espacio han comenzado la cuarentena mientras se preparan para su próxima gran misión.

El equipo Crew-12 entró en un periodo de aislamiento de dos semanas el 28 de enero en el Centro Espacial Johnson de la NASA en Houston.

¿El objetivo? Mantener a todos sanos antes del despegue.

La tripulación tiene previsto despegar no antes de las 6 a.m. EST del 11 de febrero desde Cabo Cañaveral, Florida, a bordo de una nave Dragon de SpaceX impulsada por un cohete Falcon 9. Los horarios de lanzamiento de respaldo están fijados para el 12 y el 13 de febrero si es necesario.

Una vez en órbita, los astronautas se unirán a las Expediciones 74 y 75 a bordo de la Estación Espacial Internacional para una misión que se espera dure unos nueve meses.

La NASA comenzó a utilizar la cuarentena previa al lanzamiento durante la era Apolo para reducir el riesgo de enfermedad en el espacio. Durante la cuarentena, los astronautas limitan el contacto presencial y se comunican mayormente a distancia.

Incluso los familiares deben pasar un control médico antes de verlos.

Antes de entrar en cuarentena, la tripulación completó una prueba completa de la nave el 12 de enero.

Se pusieron el traje, subieron a la cápsula Dragon, revisaron sus trajes espaciales por fugas, probaron los sistemas de comunicación y se aseguraron de que sus asientos encajaran correctamente. También practicaron dentro de la nave para acostumbrarse a sus sonidos y su disposición.

A medida que se acerca el día del lanzamiento, la NASA afirma que el equipo sigue centrado en su misión, apoyando experimentos científicos, exploración espacial y trabajo en equipo internacional.

La tripulación 12 incluye a los astronautas de la NASA Jessica Meir y Jack Hathaway, la astronauta de la Agencia Espacial Europea Sophie Adenot y el cosmonauta ruso Andrey Fedyaev.

El grupo viajará el 6 de febrero al Centro Espacial Kennedy en la isla Merritt, Florida, donde permanecerán en cuarentena mientras se preparan para el lanzamiento final.

Esta misión marca el primer vuelo espacial de Adenot y Hathaway, ambos expilotos de pruebas. Meir y Fedyaev vuelan por segunda vez. Para Fedyaev, será un hito: se convierte en el primer cosmonauta en volar dos veces en una cápsula Dragon de SpaceX.

Más información

La NASA tiene más información sobre la atención sanitaria de los astronautas en el espacio.

FUENTE: NASA, comunicado de prensa, 2 de febrero de 2026