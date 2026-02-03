La rehabilitación del AVC centrada en el brazo 'bueno' muestra mejores resultados, según concluye un ensayo

MARTES, 3 de febrero de 2026 (HealthDay News) -- La rehabilitación tras un ictus podría centrarse en el lado equivocado del cuerpo de un superviviente, según un nuevo estudio.

La rehabilitación tradicional se centra en restaurar la fuerza y el movimiento en el lado del cuerpo afectado por un ictus, según los investigadores.

Pero la terapia dirigida al brazo menos afectado de un superviviente de ictus mejoró significativamente su movimiento y control, según los resultados de un ensayo clínico publicados el 2 de febrero en JAMA Neurology.

"Cuando entrenamos el brazo menos afectado, los individuos mejoraron", dijo la investigadora principal Candice Maenza en un comunicado de prensa. Es directora de proyecto del Laboratorio de Investigación en Neurorrehabilitación en la Facultad de Medicina de Penn State.

"Esto podría mejorar la calidad de vida y reducir la carga de atención para los cuidadores, porque los supervivientes de ictus con parálisis severa en un lado dependen de este brazo para tareas diarias como comer o vestirse", explicó Maenza.

Un ictus puede dañar partes del cerebro que controlan el movimiento, causando a menudo parálisis o debilidad en un lado del cuerpo, según los investigadores en notas de fondo.

La rehabilitación tradicional se centra en el lado más afectado del cuerpo porque la falta de función allí es evidente, pero el otro lado también podría perder una función significativa, según los investigadores.

"Ya estás haciendo las cosas principalmente con una mano y eso ya es realmente difícil en sí mismo", dijo en un comunicado el investigador senior Robert Sainburg, director de kinesiología y neurología en Penn State.

"Ahora, el efecto del ictus en el brazo menos afectado ha añadido un déficit adicional a eso, por ejemplo, una pérdida del 10 al 25% de coordinación motora en la mano que tiene más función", explicó Sainburg. "Eso es muy importante en cuanto a las tareas que puedes realizar por ti mismo y las que requieren ayuda."

Para el nuevo estudio, los investigadores asignaron aleatoriamente a un pequeño grupo de pacientes con ictus a dos tratamientos diferentes, con 25 centrados en mejorar su brazo menos afectado y 28 en el más afectado.

Ambos grupos realizaron 15 sesiones de fisioterapia durante cinco semanas. Para el grupo del brazo "bueno", la terapia incluía actividades como un juego tipo shuffleboard de realidad virtual o juegos de calcado seguidos de entrenamiento de destreza real y desafiante.

"Lo que estamos haciendo es una remediación que nunca se había hecho antes", dijo Sainburg. "Estamos cambiando la función de la mano menos dañada para que sus actividades diarias sean más eficientes."

El grupo del brazo "malo" recibió terapia estándar centrada en su brazo más afectado.

Al final, quienes recibieron terapia centrada en su brazo menos afectado completaron una prueba estándar de destreza -- recoger objetos pequeños, pasar cartas -- unos seis segundos más rápido que al principio, lo que representa una mejora del 12%, según los investigadores.

"Los pacientes con ictus podrían haber podido hacer cosas como abrochar un botón, pero tardaron tanto que no valió la pena hacerlo por separado. Al ir un poco más rápido, les dan ganas de intentarlo por sí mismos", dijo Maenza. "Esto puede cambiar la vida no solo del paciente, sino también de su cónyuge o cuidador, porque se reduce la carga del cuidado."

Estas mejoras duraron al menos seis meses después de finalizar la terapia, según el estudio.

"La intervención dirigida pone a los pacientes en lo que los terapeutas llaman un ciclo virtuoso", dijo Sainburg. "Cuando consigues un poco de funcionalidad, la usas y las cosas siguen mejorando."

Los investigadores planean a continuación analizar cómo este tipo de entrenamiento dirigido podría combinarse con terapias y protocolos de rehabilitación ya existentes.

