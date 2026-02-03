El duelo se maneja mejor a través de terapia de conversación, según muestran las evidencias

MARTES, 3 de febrero de 2026 (HealthDay News) -- La terapia de conversación es la mejor manera de aliviar el duelo y la depresión tras la muerte de un ser querido, según ha concluido una nueva revisión de evidencia.

Hay pruebas sólidas de que la psicoterapia puede ayudar a las personas a superar su duelo, informaron hoy investigadores en los Annals of Internal Medicine.

Otras formas comunes de afrontar el duelo --grupos de apoyo, asesoramiento espiritual, asesoramiento entre iguales, antidepresivos, autoayuda-- tenían mucha menos evidencia que respaldara su efectividad, encontraron los investigadores.

"Aunque existen diversas intervenciones efectivas que los profesionales pueden ofrecer a sus pacientes en duelo, se necesita más información sobre cómo dirigir eficazmente estas intervenciones a las circunstancias específicas de personas en duelo y pacientes que experimentan trastorno de duelo prolongado", concluyó el equipo de investigación liderado por Susanne Hempel, directora del Southern California Evidence Review Center en la Universidad del Sur de California.

Para la nueva revisión, los investigadores analizaron datos de 169 ensayos clínicos previos que probaron diferentes formas de ayudar a personas que están lidiando con el duelo.

"El duelo prolongado, que anteriormente también se describía en la literatura como duelo complicado, se caracteriza por un duelo intenso, persistente y discapacitante que dura más de lo que normalmente se espera tras el duelo", escribieron los investigadores.

De los ensayos clínicos revisados, 76 evaluaron si la psicoterapia podía ayudar a las personas con su duelo.

"En varios estudios, encontramos un efecto positivo de la psicoterapia en los síntomas del trastorno de duelo", afirma la revisión.

Los investigadores también encontraron cierto beneficio en grupos de apoyo facilitados por expertos y en un mayor contacto con el equipo sanitario de la persona, aunque la evidencia allí no fue tan sólida.

"La evidencia de otras intervenciones en duelo, enfoques para niños y resultados más allá del duelo general, trastorno de duelo y síntomas de depresión es limitada", concluyó el equipo.

La revisión es "un excelente resumen de lo que funciona y qué no para los supervivientes de duelo", dijo Sherry Cormier, psicóloga de Annapolis, Maryland, y especialista certificada en trauma por duelo, que revisó los hallazgos. "Es un artículo aclarador que ayuda a guiar las decisiones de tratamiento sobre lo que sabemos y, igual de importante, lo que aún no sabemos sobre el tratamiento del duelo."

Por ejemplo, la revisión encontró que pocos estudios han analizado cómo ayudar mejor a los niños en duelo y han puesto de manifiesto otras carencias sorprendentes en la evidencia existente sobre el asesoramiento en duelo.

"No pudimos determinar el efecto del asesoramiento espiritual a pesar de que muchas personas dependen del apoyo espiritual a través de organizaciones religiosas y comunitarias locales para afrontar la pérdida y mantener el bienestar emocional", escribieron los investigadores.

Cormier dijo que los datos son escasos.

"Todavía no disponemos de muchos datos sobre la eficacia de la psicoterapia para los niños en duelo", afirmó. "Tampoco sabemos cuán eficaz es la psicoterapia para los pacientes en duelo culturalmente diversos. Necesitamos mucha más investigación que identifique componentes de una psicoterapia eficaz para niños en duelo, así como para supervivientes de duelo culturalmente diversos."

Este tipo de investigación es crucial, dijo Cormier, autor de "Sweet Sorrow: Finding Enduring Wholeness After Loss and Grief".

"El duelo es muy aislante", dijo Cormier. "Los dolientes están sumidos en la tristeza mientras el resto del mundo continúa. Esta disparidad hace que los dolientes se sientan más solos."

Pero, dijo, una psicoterapia eficaz puede abordar esto.

"En una psicoterapia eficaz, una persona que supera el duelo puede experimentar compasión y validación por parte del terapeuta que aborda este aislamiento", dijo Cormier. "La pérdida de un ser querido también representa un cambio importante en nuestros vínculos y en nuestra identidad. Trabajar estos grandes cambios vitales en terapia ayuda a sanar el apego alterado y la pérdida de identidad."

Dijo que las personas en duelo que buscan terapia deberían confiar en su duelo como guía.

"Puede que necesites llorar y no pasará nada. Puede que te enfades y eso también está bien", dijo Cormier. "Comparte lo que necesitas y con qué estás luchando mientras hablas con tu terapeuta", aconsejó. "La presencia fiable y el entendimiento de tu terapeuta de formación te ayudarán a navegar los inmensos cambios que estás experimentando tras la pérdida de un ser querido, uno de los cambios vitales más profundos que vivimos."

FUENTES: Annals of Internal Medicine, 3 de febrero de 2026; Sherry Cormier, psicóloga y especialista certificada en trauma por duelo que ejerce en Annapolis, Maryland