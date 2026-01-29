El dilema del agua en casa: ¿embotellada o del grifo?

Especialistas de la salud compartieron sus posturas sobre cuál opción es más sana: si el agua embotellada o del grifo (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Beber agua embotellada o agua del grifo? Un repaso a la evidencia científica actual muestra que ninguna opción está completamente libre de riesgos. Diversos minerales y compuestos químicos son las preocupaciones principales, y los expertos consultados por The Washington Post advirtieron que ambas alternativas presentan ventajas y desventajas, lo que lleva a los consumidores a evaluar cuidadosamente sus decisiones en el hogar.

¿Por qué preocupa el agua que bebemos?

El consumo de agua potable genera inquietud por la presencia de pequeñas partículas plásticas conocidas como microplásticos, así como compuestos perfluoroalquilados y plomo. Investigaciones recientes muestran que estos contaminantes aparecen tanto en el agua embotellada como en la del grifo, aunque sus concentraciones varían entre ambas alternativas.

De acuerdo con Husein Almuhtaram, investigador sénior de la Universidad de Toronto, “existe una gran diferencia en las concentraciones de microplásticos encontradas en el agua de canilla —decenas o centenares de partículas por litro— frente a las botellas de plástico, que pueden contener decenas o cientos de miles de partículas por litro”.

Esta realidad alimenta la percepción pública de inseguridad e impulsa la búsqueda de soluciones, aunque la ciencia todavía no ha determinado el nivel de riesgo exacto que implica la ingestión de estos materiales.

Los microplásticos y compuestos tóxicos en el agua potable generan preocupación entre expertos y consumidores sobre la seguridad del suministro diario (Canva)

Ventajas y desventajas del agua embotellada

Para muchos, el agua embotellada simboliza una opción más “segura”, ya que se cree que disminuye la exposición a ciertos contaminantes que pueden hallarse en la red pública. Sin embargo, como detalló el informe de The Washington Post, este enfoque pasa por alto que el envase plástico es una fuente relevante de microplásticos, especialmente si la botella ha estado expuesta al calor.

El promedio anual de ingestión se aproxima a 100.000 partículas para quienes consumen exclusivamente agua embotellada, una cifra muy superior a la de quienes beben agua del grifo. Jill Culora, portavoz de la International Bottled Water Association, señaló: “Los microplásticos están en todas partes y el agua embotellada es solo uno de miles de productos alimenticios envasados en plástico”.

La especialista, subrayó además, que “no existe un consenso científico acerca del impacto en la salud ni métodos certificados de análisis”.

Las investigaciones identifican compuestos perfluoroalquilados y plomo como contaminantes persistentes en agua potable, tanto de red pública como embotellada (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Es segura el agua del grifo?

El agua del grifo recibe tratamientos y controles en la mayoría de áreas urbanas, procesos que eliminan gran parte de los microplásticos y otros compuestos químicos dañinos. Almuhtaram indicó que las instalaciones municipales de tratamiento ya extraen eficazmente los microplásticos, que se comportan como otros sólidos suspendidos y son retirados durante la filtración.

Un estudio en 10 plantas de tratamiento de Canadá halló que más del 97,5% de estos materiales se eliminan en el proceso. Sin embargo, los compuestos perfluoroalquilados y el plomo pueden persistir, dependiendo del origen del agua y del estado de las tuberías.

En el caso de hogares que dependen de pozos privados, la ausencia de controles regulares obliga a efectuar análisis frecuentes; la probabilidad de niveles elevados de plomo en sangre es un 25% mayor en niños que viven en viviendas abastecidas por pozos privados, en comparación con aquellos que cuentan con suministro regulado por la red pública.

El riesgo de plomo en sangre es un 25% mayor en niños que beben agua de pozos privados respecto a quienes acceden a suministro regulado (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué sistemas de filtración recomienda la ciencia?

La tecnología de filtración por ósmosis inversa destacó, según los análisis destacados en The Washington Post, por su eficiencia para eliminar microplásticos, plomo y compuestos perfluoroalquilados.

Heather Stapleton, profesora e investigadora ambiental de la Universidad de Duke, explicó que “los filtros de ósmosis inversa obtuvieron los mejores resultados, llegando a retirar cerca del 94% de los compuestos perfluoroalquilados”. Sin embargo, su coste inicial, entre USD 150 y 600, limita su acceso para algunos hogares.

Por otra parte, los filtros de carbón activado que se encuentran en muchas jarras y dispensadores domésticos ofrecen una protección parcial, retirando una parte relevante, aunque no total, de los contaminantes. Stapleton alertó en que los cartuchos de carbón activado, una vez saturados, pueden liberar sustancias que antes habían retenido, por lo que enfatiza la necesidad de cambiarlos en las fechas indicadas.

Consejos prácticos para mejorar la calidad del agua en casa

La eficacia de los sistemas de filtración depende del mantenimiento regular. Es fundamental sustituir los cartuchos según las recomendaciones del fabricante para evitar la saturación y la acumulación de contaminantes. Cuando la instalación de la ósmosis inversa no resulte viable, es preferible emplear correctamente filtros de carbón activado para reducir una parte del riesgo.

No debe beberse agua embotellada almacenada en automóviles u otros lugares expuestos al calor, ya que la exposición eleva la liberación de microplásticos. Las familias que utilizan pozos privados deben recurrir a análisis periódicos en laboratorios especializados para detectar los contaminantes más frecuentes, lo que aumenta la seguridad y el control sobre el suministro.

Expertos recomiendan analizar el agua de pozos privados periódicamente y evitar consumir agua embotellada almacenada en lugares expuestos a altas temperaturas para reducir riesgos (Freepik)

Ante las incertidumbres científicas sobre los peligros exactos de los contaminantes, la comunidad científica coincidió en que “ajustes simples y sostenidos pueden sumar beneficios a largo plazo”. Adoptar decisiones informadas y modificar algunos hábitos constituye el camino más sensato para quienes buscan reducir riesgos y cuidar su salud familiar.