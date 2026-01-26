Suplemento de vitamina B3 relacionado con un menor riesgo de cáncer de piel

SÁBADO, 24 de enero de 2026 (HealthDay News) -- Un suplemento vitamínico común de venta libre puede ofrecer protección contra algunos cánceres de piel, según muestra un nuevo estudio a gran escala.

Los investigadores analizaron los historiales médicos de más de 33.800 veteranos estadounidenses diagnosticados con cáncer de piel no melanoma y descubrieron que quienes tomaron nicotinamida, un suplemento de vitamina B3, tenían un riesgo significativamente menor de desarrollar nuevos crecimientos de cáncer de piel.

Los hallazgos se publicaron recientemente en JAMA Dermatology.

La nicotinamida --una forma de niacina-- ha sido estudiada como un posible medicamento para evitar el desarrollo de cáncer. Pero los datos sobre su efectividad eran limitados.

El nuevo estudio analizó dos tipos de cáncer de piel: carcinoma basocelular (BCC) y carcinoma escamoso cutáneo (CCC). Estos cánceres de piel no melanoma crecen en diferentes capas de la piel.

En conjunto, son la forma más común de cáncer de piel en Estados Unidos. Pueden desarrollarse en cualquier parte del cuerpo, pero a menudo se encuentran en zonas expuestos al sol de la cara, cabeza, cuello, manos y brazos.

En general, el estudio mostró una tasa un 14% menor de nuevos cánceres de piel entre pacientes que tomaron 500 mg de nicotinamida dos veces al día durante al menos un mes, en comparación con quienes no lo hicieron.

El beneficio era más evidente cuando el suplemento se iniciaba temprano en la historia de cáncer de piel del paciente. Los investigadores encontraron:

Cuando se inició la nicotinamida inmediatamente después del primer diagnóstico de cáncer de piel en un paciente, la tasa de nuevos cánceres de piel cayó un 54%. Este efecto protector disminuyó cuando se inició la nicotinamida después de que una persona ya hubiera tenido varios cánceres de piel.

El mayor beneficio se observó en el cSCC, que puede ser más agresivo que el BCC.

El estudio comparó a 12.287 pacientes que tomaron nicotamida con 21.479 que no lo hicieron. La mayoría eran veteranos varones. Su edad media: 77 años. Los investigadores controlaron factores como la edad, el sexo, la raza y antecedentes de condiciones como leucemia linfocítica crónica o trasplante de órganos sólidos que se tratan con fármacos inmunosupresores.

Los investigadores también realizaron un análisis separado entre receptores de trasplantes de órganos sólidos, un grupo conocido por tener un riesgo muy alto de cáncer de piel. En este grupo no se encontró un riesgo reducido en general, aunque el uso temprano de nicotinamida se asoció a una menor incidencia de cSCC en este grupo.

Los investigadores concluyeron que los resultados sugieren un menor riesgo de cáncer de piel asociado al uso de nicotinamida, siendo el mayor beneficio observado cuando el suplemento se inicia temprano.

A diferencia de otros medicamentos preventivos contra el cáncer, como el fluorouracilo tópico, que puede ser doloroso, o la acitretina, que conlleva riesgo de efectos secundarios como insuficiencia hepática, la nicotinamida no requiere monitorización en laboratorio y está disponible de venta libre, señalaron.

"No existen directrices sobre cuándo empezar el tratamiento con nicotinamida para la prevención del cáncer de piel en la población general", dijo el autor del estudio, el Dr. Lee Wheless , en un comunicado de prensa. Es profesor adjunto de dermatología y medicina en el Vanderbilt University Medical Center y médico de plantilla en el VA Tennessee Valley Healthcare System en Nashville, Tennessee.

"Estos resultados realmente cambiarían nuestra práctica de empezarla una vez que los pacientes hayan desarrollado numerosos cánceres de piel a empezarla antes", añadió. "Todavía tenemos que hacer un mejor trabajo identificando quién se beneficiará realmente, ya que aproximadamente solo la mitad de los pacientes desarrollará múltiples cánceres de piel."

Más información

El Instituto Nacional del Cáncer proporciona información completa sobre la prevención del cáncer de piel.

FUENTES: Vanderbilt University Medical Center, comunicado de prensa, 17 de septiembre de 2025; JAMA Dermatology, 17 de septiembre de 2025