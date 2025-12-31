Dónde puede la vida de una persona mayor dificultar su recuperación tras una fractura de cadera, dicen los expertos

MARTES, 30 de diciembre de 2025 (HealthDay News) -- El lugar donde reside una persona mayor podría influir en si pierde su independencia debido a una fractura de cadera, según un nuevo estudio.

Los investigadores descubrieron que las personas mayores tienen menos posibilidades de regresar a casa tras una fractura de cadera relacionada con una caída si viven en un barrio más pobre.

Las personas mayores que viven en los barrios más desfavorecidos pasaron unos 23 días menos en casa durante el año posterior a su lesión, en comparación con las de zonas acomodadas, según informaron recientemente investigadores en JAMA Network Open.

"Los adultos mayores en barrios como West Baltimore se enfrentan a desafíos agravados: capacidad limitada para acceder a los servicios de rehabilitación, menos apoyos para los cuidadores y factores vecinales como aceras rotas que dificultan la movilidad", dijo el investigador senior Jason Falvey, profesor asociado de fisioterapia y ciencia de la rehabilitación en la Universidad de Maryland.

"Estas realidades dificultan recuperar la independencia tras una fractura de cadera", dijo en un comunicado de prensa.

Cada año, más de 300.000 personas mayores de 65 años o más sufren una fractura de cadera, con un 88% como resultado de caídas, según informaron los investigadores en notas de fondo.

Menos del 35% recupera la independencia que tenía antes de romperse la cadera, y hasta un 20% requiere cuidados a largo plazo, según los investigadores.

Para el nuevo estudio, los investigadores se basaron en datos del Índice de Privación de Área, una métrica que evalúa cuán desfavorecido está un barrio en función de factores como ingresos, educación, empleo y calidad de la vivienda.

Utilizaron estos datos para comparar los resultados entre más de 52.000 adultos mayores con una edad media de 82 años que sufrieron una fractura de cadera durante una caída. Estas lesiones ocurrieron entre julio de 2010 y diciembre de 2019.

El equipo analizó específicamente el número de días que una persona pasa en casa tras una fractura de cadera, ya que muestra lo bien que una persona recupera su independencia tras una caída. Si no están en casa, la persona está siendo tratada en un hospital o residencia.

Los resultados mostraron que quienes vivían en los barrios más desfavorecidos tendían a ser personas negras o personas hispanas, y tenían más probabilidades de ser elegibles tanto para Medicare como para Medicaid.

Las personas mayores de barrios empobrecidos pasaban casi un 9% menos de días en casa tras una fractura de cadera, en comparación con las de las zonas más acomodadas.

Del mismo modo, los residentes en barrios de ingresos medios pasaban un 5% menos de días en casa en comparación con los que vivían en lugares acomodados, según los investigadores.

Esto demuestra que dos personas con la misma lesión y cirugía pueden tener recuperaciones muy diferentes, dependiendo de dónde vivan, según los investigadores.

"Estos hallazgos señalan la urgente necesidad de programas de recuperación y políticas adaptadas a la comunidad que vayan más allá de los muros hospitalarios", dijo Falvey. "Invirtiendo en recursos a nivel comunitario, apoyos a los cuidadores e infraestructuras seguras en el barrio, podemos ayudar a que más personas mayores se recuperen y envejezcan en su hogar, vivan donde vivan."

Más información

Yale Medicine tiene más información sobre fracturas de cadera geriátricas.

FUENTES: Comunicado de prensa de la Universidad de Maryland, 23 de diciembre de 2025; Apertura de la Red JAMA, 23 de diciembre de 2025