Salud

Brote de salmonela vinculado a ostiones crudos enferma a 64 personas en 22 estados

Healthday Spanish

Guardar

MARTES, 30 de diciembre de 2025 (HealthDay News) -- Las autoridades sanitarias advierten a los amantes del marisco que se lo piensen dos veces antes de comer ostras crudas en medio de un brote de Salmonella que ha enfermado a personas en más de 20 estados.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. (CDC) informaron que 64 personas han sido infectadas con una cepa rara de Salmonella Telelkebir.

La investigación se está llevando a cabo con la ayuda de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA) y de agencias sanitarias estatales.

Hasta ahora, 20 personas han sido hospitalizadas y no se han notificado muertes.

Las enfermedades comenzaron entre el 21 de junio y el 28 de noviembre, según los CDC. Se han notificado casos en 22 estados, siendo el número más alto (10) Pensilvania. Nueva York reportó siete casos, mientras que Nueva Jersey y Virginia reportaron seis cada una.

Las pruebas apuntan a las ostras crudas como la fuente probable. De las 27 personas entrevistadas, 20 (alrededor del 74%) dijeron que comieron ostras crudas poco antes de enfermar. Esto es mucho más alto que lo que suele observar en la población general, donde solo el 1,6% de las personas declara haber comido ostras crudas.

Las autoridades sanitarias advierten que las cifras de brotes probablemente sean mucho más altas que las reportadas, ya que muchas personas se recuperan sin atención médica y los casos recientes pueden aún no aparecer en los recuentos oficiales.

Los que enfermaron tenían entre 10 y 76 años, con una edad media de 52 años (es decir, la mitad eran mayores y la otra mitad más jóvenes). Aproximadamente el 65% eran hombres.

Entre los pacientes que informaron raza y etnia, la mayoría se identificó como blanco (85%), seguido por los negros (12%) y nativos hawaianos u otros isleños del Pacífico (2%).

Las pruebas de laboratorio ayudaron a conectar los casos. Utilizando el sistema PulseNet de los CDC, los científicos descubrieron que las muestras de Salmonella eran genéticamente similares, lo que significa que probablemente las infecciones provenían de la misma fuente de alimento contaminada.

Las pruebas tampoco mostraron signos de resistencia a los antibióticos en muestras de 59 pacientes, según indicó el CDC.

Mientras las autoridades continúan rastreando el origen de las ostras, recalcaron que las ostras crudas pueden portar bacterias dañinas en cualquier época del año.

"Cocine ostras antes de comer para reducir el riesgo de intoxicación alimentaria", aconsejó la agencia. "No dejes que los mariscos crudos, sus gotas o sus jugos contaminen otros alimentos."

Cualquier persona que desarrolle diarrea, fiebre o calambres estomacales tras comer marisco crudo o poco cocinado debe acudir a atención médica y comunicar su enfermedad a las autoridades sanitarias locales.

Más información

La Clínica Mayo tiene más información sobre la salmonela.

FUENTES: People, 26 de diciembre de 2025; Aviso de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU., 23 de diciembre de 2025

Temas Relacionados

Health Day

Últimas Noticias

Un estudio concluye que el humo de los incendios forestales libera más gases nocivos de lo esperado

Healthday Spanish

Un estudio concluye que el

Dónde puede la vida de una persona mayor dificultar su recuperación tras una fractura de cadera, dicen los expertos

Healthday Spanish

Dónde puede la vida de

Lesiones en la cabeza relacionadas con el riesgo de suicidio, según los investigadores

Healthday Spanish

Lesiones en la cabeza relacionadas

Enfermedad Inflamatoria Intestinal temprana vinculada a cambios en bacterias intestinales, según la evidencia

Healthday Spanish

Enfermedad Inflamatoria Intestinal temprana vinculada

¿Demasiado calor para dormir? 11 consejos para descansar en noches agobiantes

Las altas temperaturas pueden afectar la salud física y mental. Especialistas dieron recomendaciones para lograr un sueño reparador incluso durante varias jornadas de temperaturas extremas

¿Demasiado calor para dormir? 11
DEPORTES
El técnico que trabajó en

El técnico que trabajó en Boca Juniors y acaba de clasificar a Tanzania a los octavos de la Copa Africana de Naciones

El comunicado de la AFA tras los nuevos allanamientos en la sede de Viamonte y el Predio de Ezeiza

La lujosa jugada de Nico Paz que provocó la reacción de una leyenda de la Premier League: “¡Sálvame!”

La doble vida de Nikola Jokić sorprende al mundo: de estrella de la NBA a símbolo de la pasión por los caballos en Serbia

Cristiano Ronaldo, a un paso del récord de los 1.000 goles: su nuevo tanto de espaldas y el peculiar festejo

TELESHOW
El álbum de fotos de

El álbum de fotos de las vacaciones de Duki y Emilia Mernes en un pintoresco pueblo de Estados Unidos: nieve, amigos y romance

El divertido almuerzo de Susana Giménez en Uruguay junto a Teresa Calandra, Evelyn Scheidl y su hija Mecha

Las postales de Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña en Nueva York para terminar su año: “Se viene un 2026 aún mejor”

Sofía Gonet se fue de compras para “hacer terapia” luego de un año polémico: cuánto gastó

Nicole Neumann desafió a Fabián Cubero y confirmó que le hará otra fiesta de 15 a su hija Allegra

INFOBAE AMÉRICA

Tras ser arrestado, el ex

Tras ser arrestado, el ex ministro de Luis Arce sumó al menos tres denuncias penales por secuestro, torturas e inacción

Un ataque ucraniano provocó un apagón masivo en Moscú

La dictadura de Maduro ordenó custodiar dos instalaciones petroleras tras el ataque de Estados Unidos a un puerto clave del régimen

Zelensky abrió la puerta a un despliegue militar de Estados Unidos como eje de un eventual acuerdo de paz

Tras la advertencia de Donald Trump, Irán dijo que la respuesta ante cualquier ataque sería “dura y desalentadora”