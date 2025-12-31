Brote de salmonela vinculado a ostiones crudos enferma a 64 personas en 22 estados

MARTES, 30 de diciembre de 2025 (HealthDay News) -- Las autoridades sanitarias advierten a los amantes del marisco que se lo piensen dos veces antes de comer ostras crudas en medio de un brote de Salmonella que ha enfermado a personas en más de 20 estados.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. (CDC) informaron que 64 personas han sido infectadas con una cepa rara de Salmonella Telelkebir.

La investigación se está llevando a cabo con la ayuda de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA) y de agencias sanitarias estatales.

Hasta ahora, 20 personas han sido hospitalizadas y no se han notificado muertes.

Las enfermedades comenzaron entre el 21 de junio y el 28 de noviembre, según los CDC. Se han notificado casos en 22 estados, siendo el número más alto (10) Pensilvania. Nueva York reportó siete casos, mientras que Nueva Jersey y Virginia reportaron seis cada una.

Las pruebas apuntan a las ostras crudas como la fuente probable. De las 27 personas entrevistadas, 20 (alrededor del 74%) dijeron que comieron ostras crudas poco antes de enfermar. Esto es mucho más alto que lo que suele observar en la población general, donde solo el 1,6% de las personas declara haber comido ostras crudas.

Las autoridades sanitarias advierten que las cifras de brotes probablemente sean mucho más altas que las reportadas, ya que muchas personas se recuperan sin atención médica y los casos recientes pueden aún no aparecer en los recuentos oficiales.

Los que enfermaron tenían entre 10 y 76 años, con una edad media de 52 años (es decir, la mitad eran mayores y la otra mitad más jóvenes). Aproximadamente el 65% eran hombres.

Entre los pacientes que informaron raza y etnia, la mayoría se identificó como blanco (85%), seguido por los negros (12%) y nativos hawaianos u otros isleños del Pacífico (2%).

Las pruebas de laboratorio ayudaron a conectar los casos. Utilizando el sistema PulseNet de los CDC, los científicos descubrieron que las muestras de Salmonella eran genéticamente similares, lo que significa que probablemente las infecciones provenían de la misma fuente de alimento contaminada.

Las pruebas tampoco mostraron signos de resistencia a los antibióticos en muestras de 59 pacientes, según indicó el CDC.

Mientras las autoridades continúan rastreando el origen de las ostras, recalcaron que las ostras crudas pueden portar bacterias dañinas en cualquier época del año.

"Cocine ostras antes de comer para reducir el riesgo de intoxicación alimentaria", aconsejó la agencia. "No dejes que los mariscos crudos, sus gotas o sus jugos contaminen otros alimentos."

Cualquier persona que desarrolle diarrea, fiebre o calambres estomacales tras comer marisco crudo o poco cocinado debe acudir a atención médica y comunicar su enfermedad a las autoridades sanitarias locales.

Más información

FUENTES: People, 26 de diciembre de 2025; Aviso de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU., 23 de diciembre de 2025