El metabolismo podría influir en abortos espontáneos recurrentes, según los investigadores

LUNES, 22 DE DICIEMBRE DE 2025 (HealthDay News) -- Las mujeres que sufren abortos espontáneos recurrentes podrían estar sufriendo un problema metabólico que afecta su capacidad para mantener un embarazo, según un nuevo estudio piloto.

Los análisis de sangre de mujeres que habían sufrido dos o más embarazos consecutivos perdidos mostraron que sus cuerpos podrían presentar diferencias en la forma en que procesan la vitamina B3 (niacina), según informaron recientemente investigadores en la revista Human Reproduction.

"Cada aborto espontáneo es desgarrador", dijo en un comunicado de prensa el investigador principal Harmut Cuny, investigador postdoctoral senior del Instituto de Investigación Cardíaca Victor Chang en Sídney. "Nuestro objetivo es entender la biología detrás de ellas, para que con el tiempo menos familias tengan que pasar por tal pérdida."

Aproximadamente 1 de cada 50 parejas que intentan concebir sufre abortos espontáneos recurrentes, según los investigadores en notas de fondo.

Estos problemas podrían estar relacionados con el nicotinamida adenina dinucleótido (NAD), un bioquímico formado por la descomposición de la vitamina B3, según los investigadores.

Estudios anteriores en ratones mostraron que niveles bajos de NAD pueden causar defectos congénitos y abortos espontáneos, lo que podría prevenirse administrando suplementos de vitamina B3 a los roedores, según los investigadores.

El NAD está implicado en muchos procesos biológicos esenciales que son vitales durante el embarazo, incluyendo el procesamiento de energía celular y la reparación del ADN, según los investigadores.

Para el nuevo estudio, los investigadores compararon a 88 mujeres de entre 20 y 40 años, de las cuales 37 tenían antecedentes de abortos espontáneos recurrentes.

Los análisis de sangre revelaron cambios distintos en tres metabolitos relacionados con el NAD en quienes habían experimentado pérdidas repetidas.

Sin embargo, estas diferencias se produjeron tanto si las mujeres tomaban como si no suplementos de vitamina B3, lo que sugiere que podría haber un desequilibrio metabólico más profundo.

En lugar de que los niveles de NAD en una mujer sean demasiado bajos, los cambios en la forma en que se metaboliza la vitamina B3 podrían desempeñar un papel clave, según los investigadores.

Según este estudio piloto, los investigadores están iniciando un proyecto de investigación de tres años para investigar marcadores relacionados con el NAD que podrían indicar un mayor riesgo de aborto espontáneo, y si los suplementos u otros métodos podrían reducir ese riesgo.

"Existe una necesidad no satisfecha de biomarcadores que permitan identificar a mujeres en riesgo de aborto espontáneo para posibilitar una intervención temprana antes de la concepción y en el embarazo temprano", escribió el equipo de investigación en su artículo.

"Dado el gran papel esencial del NAD en el desarrollo embrionario, una investigación adicional sobre el papel del NAD y metabolitos relacionados en la causalidad del aborto espontáneo mejorará nuestra comprensión de estrategias de intervención preventiva", concluyó el equipo.

Más información

La Asociación Americana de Embarazo tiene más información sobre la nutrición durante el embarazo.

FUENTE: Instituto de Investigación Cardíaca Victor Chang, nota de prensa, 19 de noviembre de 2025

