El error más común al beber alcohol en las fiestas y cómo evitar la deshidratación, según nutricionistas

Expertos en nutrición advierten que una mala alimentación durante las celebraciones puede provocar fatiga, dolor de cabeza y problemas digestivos, afectando el bienestar inmediato y la recuperación tras los eventos festivos

Este es el principal error de salud según nutricionistas expertos

Durante la temporada navideña, las reuniones sociales abundan, trayendo consigo comidas deliciosas y una variedad interminable de cócteles festivos. Aunque celebrar puede ser motivo de alegría, muchos cometen un error frecuente y subestimado: descuidar la hidratación cuando consumen alcohol.

Según nutricionistas registrados, este hábito puede tener consecuencias inesperadas que afectan tanto la calidad de vida inmediata como el bienestar general a corto plazo.

El principal error de salud durante las fiestas: la deshidratación al consumir alcohol

La deshidratación al consumir alcohol en fiestas es el principal error de salud según nutricionistas expertos

Beber alcohol sin alternar con agua es el error número uno durante las fiestas, especialmente en quienes asisten a múltiples eventos en pocos días.

El alcohol actúa como diurético, lo que significa que impulsa al organismo a eliminar líquidos a través de la orina. Al hacerlo, no solo se pierde agua, sino también electrolitos esenciales, poniendo en riesgo el balance hídrico del cuerpo.

Kait Richardson, nutricionista registrada, enfatiza: “Esto puede causar dolores de cabeza, fatiga, mareos y piel seca, que ya es un problema con los cambios de estación en invierno”.

Además, el acto social de brindar y consumir varias rondas de bebidas suele distraer de las necesidades fisiológicas. La atención se centra en el ambiente festivo y el consumo de alcohol, relegando la importancia del agua a un segundo plano. Esto genera un círculo vicioso en el que la hidratación pasa desapercibida y sus consecuencias se agravan.

Riesgos y consecuencias de no hidratarse al beber alcohol en fiestas

La falta de hidratación al beber alcohol afecta la calidad del sueño y agrava los síntomas de la resaca

No beber suficiente agua mientras se consume alcohol puede tener consecuencias importantes más allá de la simple sed. Entre los riesgos destacan la afectación en la calidad del sueño y el funcionamiento del sistema digestivo, así como la posible intensificación de los síntomas de la resaca.

Por un lado, el alcohol afecta el sueño al interrumpir las fases reparadoras y aumentar la frecuencia con la que una persona se despierta por la noche. La deshidratación, a su vez, agrava estos efectos.

“La deshidratación empeora esto al aumentar la frecuencia cardíaca y dificultar que el cuerpo se asiente y se recupere”, indica Alex Larson, nutricionista registrada. El resultado frecuente es una sensación de cansancio y aturdimiento al día siguiente.

El sistema digestivo también se resiente con la falta de hidratación. Para que los alimentos transiten de forma adecuada, el agua es indispensable. Cuando el organismo se encuentra deshidratado, surgen problemas como hinchazón y estreñimiento, tal como señala Richardson.

Aunque la deshidratación no es la única causa de la resaca, contribuye significativamente a síntomas molestos como dolor de cabeza, fatiga y sed. Un estudio reciente publicado en National Institute On Alcohol Abuse and Alcoholism señala que incrementar el consumo de agua puede ayudar a aliviar algunos síntomas, como la sequedad bucal, pero no elimina por completo el malestar general de la resaca, confirmando que esta y la deshidratación son procesos diferentes.

Estrategias recomendadas para mantenerse hidratado durante las celebraciones

Especialistas recomiendan la regla del sándwich de agua para prevenir la deshidratación en eventos festivos

Ante este escenario, las recomendaciones de los especialistas se centran en la prevención activa y en la incorporación de hábitos simples. Un primer consejo es comenzar el día tomando agua antes de salir de casa, especialmente si se tiene planeado beber alcohol por la noche. “Esta es una buena manera de empezar el día hidratado”, recomienda Kristen Carli, nutricionista y propietaria de Camelback Nutrition & Wellness.

Richardson agrega que “es especialmente importante mantenerse hidratado por la mañana si vas a beber alcohol por la noche”.

La “regla del sándwich de agua” se presenta como una fórmula efectiva: beber un vaso grande de agua antes y después de cada bebida alcohólica. De esta manera, se disminuye el riesgo de deshidratación y se atenúan los efectos negativos del alcohol.

Mantener una botella de agua al alcance, tanto en salidas como en casa, favorece que la hidratación sea constante y no dependa de la voluntad de pedir un vaso en medio de la celebración. Como refuerza Larson, “la gente bebe más cuando tiene agua a mano”.

Incorporar bebidas con electrolitos en algún momento previo al consumo de alcohol también puede mejorar el balance hídrico, según el consejo de Richardson.

Otras estrategias incluyen colocar vasos de agua junto a la cama, para facilitar su consumo antes de dormir y al despertar. “Ten dos vasos de agua junto a tu cama”, sugiere Richardson, “uno para beber antes de acostarte y otro para la mañana siguiente”.

Además, tener en la dieta alimentos con alto contenido de agua, como frutas, sopas o yogur, suma a la hidratación general sin requerir un esfuerzo adicional.

Otras conductas poco saludables comunes en las fiestas y cómo evitarlas

Evitar saltarse comidas y limitar el consumo de bebidas azucaradas son claves para mantener la salud en la temporada navideña

Más allá de la hidratación, existen otros hábitos que pueden impactar negativamente la salud durante las fiestas. Saltarse comidas para “ahorrar calorías” es una práctica desaconsejada. En ese sentido, Carli advierte que “esto puede llevarte a comer en exceso más tarde”.

Los expertos sugieren mantener un esquema regular de alimentación y consumir proteínas y fibra antes de acudir a eventos, lo que ayuda a mantener estables los niveles de energía y la sensación de saciedad. Richardson recomienda: “Algunos buenos ejemplos incluyen tazones de yogur griego con fruta, huevos con tostadas de cereales germinados o un rollito de pavo con pepino y hummus”.

Tratar cada celebración como una excusa para los excesos tampoco resulta recomendable. “Elige en qué eventos festivos quieres darlo todo y en cuáles concentrarte”, aconseja Richardson. Esta selección ayuda a evitar la sobreexposición a azúcares, snacks y comidas poco saludables.

Respecto al consumo de cócteles, limitarse a una sola bebida azucarada por evento y luego optar por opciones más ligeras, como vino, champán o licores con agua con gas y cítricos, puede restringir el consumo de azúcares añadidos.

Por último, sustituir los refrigerios azucarados por comidas balanceadas favorece un equilibrio energético adecuado y ayuda a evitar variaciones bruscas en los niveles de azúcar en sangre. “Disfruta de los dulces, pero complementa tu día con comidas reales que mantengan estable el azúcar en sangre”, destaca Larson.

Recomendaciones expertas y conclusión sobre la importancia de la hidratación y el equilibrio

De acuerdo con los nutricionistas consultados, la clave para mantener la salud durante la temporada de fiestas radica en la hidratación, el consumo consciente de alcohol y la moderación en los excesos alimenticios.

Integrar la ingesta regular de agua entre cada bebida alcohólica, iniciar los días bien hidratados y comer de manera equilibrada son acciones sencillas, pero efectivas, para mitigar los impactos negativos típicos de las celebraciones.

Con pequeñas decisiones diarias, es posible disfrutar de las festividades mientras se preserva el bienestar físico y la energía para el día siguiente.

